Hydro om batteri-investering: – Finnes ikke bærekraftige alternativer til Vianode i Europa

Investeringen i batterifabrikken Vianode på Herøya i Telemark er Hydros største batteriinvestering hittil. Batterisjef Morten Halleraker i Hydro frykter ikke kraftmangel i fremtiden, tross dagens kraftsituasjon.

Illustrasjonsfoto av hvordan anlegget Vianode investerer i etter planen skal se ut.

Partnerne Elkem, Hydro og Altor går sammen om å investere to milliarder kroner i Vianodes fabrikk i Herøya Industripark i Telemark.

De tre selskapene eier sammen Vianode, som fra før av har et pilotanlegg i Kristiansand.

Fabrikken på Herøya skal produsere anodegrafitt som brukes i batterier til elektriske kjøretøy.

Sjef for batterier Morten Halleraker i Hydro er fornøyd med investeringen.

– Vi ser på dette som en av de aller mest interessante mulighetene for ny batterimaterialproduksjon i Europa. Elkem er en sterk industripartner, og det finnes ennå ikke bærekraftige alternativer til Vianode i Europa, sier han til E24.

– Dramatisk strømpriskrise

Dette er den største investeringen i batterier for Hydro hittil. Fra før av har selskapet investert i Corvus, North Volt og Hydrovolt.

Frem mot 2025 skal Hydro investere 2,5 til 3 milliarder kroner i batterier.

– Kraftsituasjonen i dag er alvorlig, er du bekymret for mangelen på kraft og nett?

– Nå gjennomlever vi en dramatisk strømpriskrise, som på kort sikt er veldig krevende. Men vi har tillit til at vi i Norge klarer å bygge ut nok ny fornybar energi til at det fortsatt kan bygges kraftkrevende industri, sier Halleraker.

– Det må bygges mer fornybar i Norge, og spesielt i Sør-Norge, sier han videre.

– Vi har fått gode signaler

Anlegget på Herøya trenger inntil 1 TWh i året når det blir fullt utbygd, eller 114 megawatt kapasitet, ifølge en tidligere søknad til Miljødirektoratet.

– Det er veldig mye kraft, og dere sier dere skal ha vannkraft - har dere tilgang på det dere trenger?

– Vi har sikret oss tilstrekkelig nettkapasitet til å komme i gang, sier Stian Madshus, daglig leder for Vianode i Europa, til E24.

– Men det er mange industriselskaper her som skal elektrifisere eller bygge hydrogen eller batterifabrikker - får alle realisert det de vil?

– På generelt grunnlag, med de nye industrietableringene, så er det ikke tvil om at det trengs mer kraft. Og mer nettilgang og forutsigbarhet. Men vi har fått gode signaler, blant annet fra Terje Aasland om at det vil komme en raskere konsesjonsbehandling for å få mer kraft og nett på plass.

Når Vianode starter produksjonen på anlegget i 2024, vil det trenge vesentlig mindre strøm enn det det vil trenge ved full produksjon, opplyser Madshus.

Nærmere 2030 skal fabrikken kunne produsere for fullt, og de vil da trenger mer strøm og kan med full kapasitet produsere produkter nok til å kunne bidra til å lage 2 millioner elbiler årlig.

Han forteller at selskapet opplever interesse fra ledende aktører i batterikjeden og tysk bilindustri. Madshus sier at de er opptatt av lokalisering og av å få ned CO2-avtrykket i industrien.

– Det å ikke være avhengig av batterier fra Asia, og spesielt Kina, får veldig mye oppmerksomhet nå, sier han.

– En stor dag

Investeringen som ble kjent onsdag, er første del av av en større investeringsplan, ifølge partnerne. Neste mål blir å levere batterimaterialer til to millioner elbiler per år innen 2030. Vianode har tidligere antydet at et fullskalaanlegg kan utgjøre investeringer på 10–11 milliarder kroner.

– Det er en stor dag for Grenland, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen (Sp) til E24.

– I en tid med så mye uro og alt som er mer kostbart og usikkert, er det godt å se at Vianode holder planen og er med på å skape grønne arbeidsplasser i regionen, sier han.

Ordfører Hedda Foss Five (Ap) i Skien sier investeringen er svært verdifull for kommunen.

– Dette betyr enormt mye, sier Foss Five til E24.