Osmundsen-selskap henter 800 mill.: Vil bygge solkraft for én milliard

Terje Osmundsen og Empower New Energy henter nær 800 millioner kroner til solkraft i Afrika. Pengene kommer fra fondet Climate Investor One, Norfund og investor Svein Harald Øygard.

Dette bildet er fra arbeidet med et solcelleanlegg som Empower New Energy har finansiert hos selskapet Miniplast i Ghana.

Terje Osmundsen og investeringsselskapet Empower New Energy planlegger å investere for rundt én milliard kroner i solprosjekter og batterier i flere afrikanske land de neste årene.

Nå henter selskapet 74 millioner dollar (790 millioner kroner) i en finansieringsrunde. Selskapet legger frem nyheten under African Renewables Investment Summit (ARIS) i Cape Town i Sør-Afrika torsdag.

Fondet Climate Investor One, hvor blant andre nederlandske pensjonsfond og norske KLP og MP Pensjon har plassert penger, står for mesteparten av kapitalen som nå skytes inn.

Climate Investor One forvaltes av selskapet Climate Fund Managers, som er etablert av den nederlandske utviklingsbanken FMO og det sørafrikanske selskapet Sanlam InfraWorks.

– De er nå vår hovedinvestor, og går tungt inn i dette med om lag 60 millioner dollar, sier grunnlegger og konsernsjef Terje Osmundsen i Empower New Energy til E24.

Norfund og Øygard er med

Statens investeringsselskap Norfund er også med i runden. Det samme er flyselskapet Norwegians styreleder og Islands tidligere sentralbanksjef Svein Harald Øygard, forteller Osmundsen.

– Norfund har tatt en viktig rolle, og går nå inn med 12,6 millioner dollar. Vi har også lenge hatt dialog med Svein Harald Øygard og Janeiro Energy AS hvor han er største eier, som går inn med én million dollar. I tillegg er det fra før en del private investorer, men det er ikke lagt opp til å hente inn flere nå, sier han.

Empower New Energy hentet inn 7,9 millioner dollar i sin første finansieringsrunde i 2019. Da var det Electrifi, Norfund og 12 private investorer som gikk inn med penger.

Empower New Energy har med seg en rekke investorer fra tidligere. Blant disse er statlige Norad, Stig Grimsgaard Andersen med familie og Elisabeth Grieg gjennom Salthavn Invest, Kjell Hatteland gjennom Leviathan Holding og Terje Osmundsens eget selskap To Good Energy AS.

Grunnlegger og konsernsjef Terje Osmundsen i Empower New Energy.

– Kraftig opptrapping

– Hva skal dere bruke disse 800 millionene til?

– Planen er å bruke dem til en kraftig opptrapping av våre investeringer i lokale solkraftanlegg, mange av dem kombinert med batterier, som gjør det mulig for våre partnerbedrifter å bli mindre fossilavhengige og kutte sine kostnader, sier Osmundsen.

Selskapet satser særlig på land som Nigeria, Ghana, Marokko, Egypt og Kenya i begynnelsen. Empower vender seg til produksjonsbedrifter som ikke har kapital til å investere i solkraft, og finansierer det for dem i et partnerskap.

Empower har så langt investert i åtte solkraftutbygginger for industri og landbruk i Egypt, Ghana og Nigeria, og har også signert en rekke kontrakter ned partnere i Egypt, Marokko, Ghana og Nigeria.

– Vi har signert kontrakter tilsvarende over 300 millioner kroner som venter på å bli bygget, og en solid dealflow og pipeline på over 100 megawatt å jobbe med, sier Osmundsen.

– Knapphet på kapital

Ifølge Empower New Energy har afrikanske land rundt 60 prosent av verdens solressurser, men bare én prosent av verdens installerte solkraftkapasitet. Afrikas andel av verdens samlede fornybarinvesteringer falt i fjor til under én prosent, påpeker Osmundsen.

– Er det kapitalkostnadene som gjør at det satses så lite på solkraft i afrikanske land, tross potensialet?

– Den viktigste grunnen er at det er knapphet på kapital i lokale banker og kapitalmarkeder, med unntak av Sør-Afrika. Det er ofte ikke noe marked for å finansiere slikt lokalt, og da er man avhengig av internasjonal kapital. Men investorer ser ofte Afrika som et risikoområde med store fallgruber, sier han.

– Da får du får høye avkastningskrav og dyr kapital, og transaksjonskostnadene blir høye. Kvalitetssikring med advokater og konsulenter kan gi vanvittig høye regninger og undergrave hele prosjektet, forteller han.

Slik ser Empower New Energys solcelleanlegg hos Miniplast i Ghana ut. Anlegget er på 700 kilowatt. Selskapet henter nå penger som skal bidra til å finansiere mange flere slike prosjekter.

Vil investere én milliard

Med friske penger i ryggen vil Osmundsen belåne selskapet noe og satse på enda flere prosjekter.

– Det er ikke det enkelte prosjektet alene som skal forsvare avkastningen her, men den samlede porteføljen, spesielt når den er giret opp. Planen er å investere 800 millioner kroner i egenkapital, og så gire dette opp noe med lån, sier han.

– Det blir minimum en milliard kroner i investeringer, i løpet av de neste fire årene. Hvis vi etter hvert klarer å finansiere 40-50 anlegg i en portefølje blir det lettere å få gunstig tilgang på kapital, sier han.

Etterlyser vestlig kapital

I tillegg til det rent forretningsmessige er Osmundsen også opptatt av det store behovet for kraft til å skape vekst og arbeidsplasser i afrikanske land, og at ikke vestlige kapitalister skal overlate alle investeringer til land som Kina.

– Det er en ungdomseksplosjon i mange afrikanske land, i tillegg til klimaendringer, som begge forsterker flukten fra landsbyene til de store byene. Hvis man ikke klarer å skape arbeidsplasser og vekst, vil det kunne føre til store flyktningstrømmer i nær fremtid, sier han.

– Kineserne har tatt en veldig stor plass i investeringene i Afrika, mens vestlig kapital har trukket seg tilbake. Men det er viktig å sikre at Afrika ikke faller helt utenfor, sier Osmundsen.