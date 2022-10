Aker Horizons ser mot USA etter Bidens klimapakke

Mens Europa sliter med å få tak i nok energi, er USA bedre stilt. Etter Bidens klimapakke gikk gjennom senatet, ser Akers grønne investeringsselskap mot Amerika. De er ikke alene, ifølge sjefanalytiker Thina Saltvedt.

TESTBRØNN: Summit Carbon Solutions har testbrønner i Nord-Dakota. Formålet er å kunne hente ut data om lagringsforholdene for karbondioksid nede i grunnen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Vi er veldig opptatt av det som skjer i USA, sier sjeføkonom Fridtjof Unander i Aker Horizons, Røkkes grønne investeringsselskap.

Sammen med et knippe næringslivsfolk er han til stede under Bellonas arrangement om det kommende klimatoppmøtet (COP27) i Bankettsalen i Oslo rådhus.

I november går COP27 av stabelen i Egypt, og sammen med en rekke aktører vil Aker Horizons reise ned for å møte mulige samarbeidspartnere.

Unander forteller at selskapet vil bruke klimatoppmøtet som en plattform for å gjøre forretninger, og er interessert i prosjekter innen havvind, hydrogen og karbonfangst- og lagring.

Spesielt er USA interessant, ifølge Unander, etter at Bidens klimapakke ble vedtatt i senatet. Pakken inneholder blant annet 370 milliarder dollar som skal bidra til å redusere CO₂-utslipp.

Bidens klimapakke President Joe Biden signerte i august den politiske pakken ved navn Inflation Reduction Act. Den er verdt rundt 740 milliarder dollar, som tilsvarer omtrent 7000 milliarder kroner. Rundt halvparten av pengene skal gå til klimatiltak, som ifølge Demokratene skal bidra til å kutte USAs klimautslipp med 40 prosent innen 2030. Blant klimatiltakene er incentiver for å kjøpe elektriske biler, gjøre bygninger mer energieffektive, og redusere utslipp fra kullkraftverk. Vis mer

Økonomisjef Fridtjof Unander i Aker Horizons sier selskapet ser til USA etter Bidens klimapakke.

Krevende i Europa

Aker Horizons sjeføkonom sier at selskapet spesielt ser på hvordan tung industri som sement og stålproduksjon kan kutte klimagassutslipp, blant annet gjennom hydrogen, ammoniakk og karbonfangst- og lagring.

Mens det er krevende i Europa på grunn av høy etterspørsel etter energi og prisene stiger, er situasjonen i USA en annen.

– USA er stort sett selvforsynt på energi. Det gir amerikanerne et større handlingsrom til å ta grep om markedene til ny grønn teknologi, sier Unander.

– Den politiske pakken som Biden fikk gjennom er ekstremt viktig. Den inneholder mange støtteordninger som kan kombineres for å utvikle grønn industri, sier han videre.

Thina Saltvedt, sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea, mener USA stiller med flere ting som gjør at det blir attraktivt å investere i grønn industri.

Arbeidskraft, kapital og kraft

På spørsmål om flere ser til USA, svarer Thina Saltvedt, sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea, et definitivt «ja».

– Pakken til Biden er konkret og det er mye penger på bordet. De har også arbeidskraft, kapital og er villige til å produsere mer kraft for å gjøre det som kraftkrevende industri trenger her hjemme, sier Saltvedt.

Kraftkrevende industri i Norge sliter nå med å få tak i nok kraft til å elektrifisere sine utslippstunge produksjoner. Samtidig ventes det en rekke nye kraftkrevende prosjekter som blant annet batteri- og hydrogenfabrikker.

Et regnestykke fra E24 viser at omstilling i industrien og nye prosjekter vil legge beslag på mye kraft fremover, mens det bygges ut lite ny kraftproduksjon.

Mener arbeidskraft bindes opp i olje

Saltvedt mener at USA nå er tydelige i sin klimapolitikk, i motsetning til Norge.

– Det har vært litt utydelig hvor vi skal hen i Norge, sier hun.

Hun peker blant annet på vindkraftutbyggere som venter på tilgang til arealer på land og til havs, mens arbeidskraft bindes opp i olje- og gassektoren som følge av den sjenerøse oljeskattepakken.

– I Norge går omstillingen sakte, og mye ressurser kommer til å bli bundet opp i olje- og gassektoren. Det kan ha bidratt til at flere ser til USA, sier hun.

Saltvedt trekker frem Equinor som satser på hydrogen og fangst og lagring av CO₂ i USA, og som har uttalt at de ønsker å «gjøre rustbeltet til et grønt belte».

– USA har i flere år kjempet for å få gjennom en lignende politisk pakke med støtte til klimatiltak. Det er blant annet for å skape arbeidsplasser i tidligere kullområder og for å sette fart på omstillingen i transportsektoren, sier Saltvedt.