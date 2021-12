Her skal Hydro resirkulere en gammel fabrikk

Det skal bli nytt liv i den gamle Fundo-fabrikken i Høyanger. Vis mer

Publisert: Publisert: Nå nettopp

1. Delte ut en milliard til hydrogenprosjekter

I Sørfjorden utenfor Tyssedal kan det komme et digert hydrogenlager på havbunnen. Vis mer

Helt på tampen av uken kom staten med et milliarddryss til tre ulike hydrogenprosjekter. Pengene blir delt ut av Enova, som hvert år deler ut milliarder av kroner til prosjekter og teknologier som skal bidra at Norge kan bli et lavutslippssamfunn innen 2050.

Disse prosjektene får støtte:

Horisont Energi får inntil 482 millioner kroner til ammoniakkprosjektet Barents Blue, som er et samarbeid med Equinor og Vår Energi. Dette skal baseres på hydrogen fra naturgass kombinert med CO₂-lagring nær Hammerfest i Finnmark. Prosjektet skal produsere én million tonn ammoniakk i året

Tizir i Tyssedal får inntil 261 millioner kroner til å utvikle teknologi for bruk av hydrogen i stedet for kull ved smelteverket i Tyssedal. Fabrikken produserer hvitt pigment til alt fra fiskeboller til hvitmaling, og jern og titan til blant annet vindturbiner.

Yara får inntil 283 millioner kroner til et prosjekt som skal erstatte naturgass med grønt hydrogen ved Yaras anlegg på Herøya utenfor Porsgrunn

Grønt kappløp: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier tildelingen fra Enova viser at regjeringen handler på marsjordren fra klimatoppmøtet i Glasgow. Han sier utviklingen er viktig for å kutte utslipp i Norge, men også for å levere teknologi som kutter utslipp globalt. Klimaminister Espen Barth Eide (Ap) påpekte at en rekke europeiske land allerede har kommet lang med satsing på hydrogen, og at tempoet måtte opp i Norge.

2. Gründerne lager superstoff av klimagass

Administrerende direktør Jan B. Sagmo (til v.) og styreleder Dag Skansen. Vis mer

Ideen om å lage et superstoff av CO₂ kom for fem og et halvt år siden. Nå er gründerbedriften Bergen Carbon Solutions verdt 1,8 milliarder kroner.

Forretningsideen er enkel: av CO₂, som alle vil bli kvitt, og fornybar kraft, lager selskapet karbon-nanofiber som er svært ettertraktet. Det kan blant annet blandes i betong eller aluminium for å gjøre det lettere og sterkere, forklarer styreleder Dag Skansen.

Børsen har tatt godt imot bergensbedriften. Verdien på selskapet har firedoblet seg der siden april. Største eier er investeringsselskapet til Øystein Stray Spetalen, Saga Pure, som har aksjer for en halv milliard kroner.

Grønn gevinst: Gründerne Jan B. Sagmo og Finn Blydt-Svendsen har også solgt aksjer for 90 millioner kroner til shippinggiganten Awilco. Men før de får pengene på konto, må de få en helt ny maskin til å lage nanofiber innen nyttår. Gründerne jobber derfor på spreng for å få teknologien til å fungere, men har klokkertro på å komme i mål før fristen.

3. Hydro resirkulerer denne fabrikken

Det skal bli nytt liv i den gamle Fundo-fabrikken. Vis mer

Hydro investerer 105 millioner kroner i Høyanger for å gjenbruke majonestuber, brukte lakseformer, og annet skrapaluminium. I sommer fikk jeg besøke Hydros minste aluminiumsverk i industribygden, og høre mer om hvordan resirkulering kan øke produksjonen og redusere klimaavtrykket.

Nå skaper også resirkuleringen nytt liv og nye arbeidsplasser i gamle fabrikklokaler. Mer enn ti år er gått siden Fundo produserte sin siste felg i Høyanger og gikk konkurs. 350 mistet jobben. Fra første halvår 2023 skal den gamle smelteovnen fyres opp igjen og produsere 33.000 tonn resirkulert aluminium i året.

Det store bildet: Etter hvert skal den resirkulerte aluminiumen også gå til Hydros andre anlegg i Årdal, Sunndal, på Karmøy og Husnes. Målet til Hydro er et brukt aluminium skal bidra til å øke selskapets totale produksjon med ti prosent, eller 100.000 tonn i året.

4. Vil gjøre plasten «jomfruelig» igjen

Daglig leder Tor Atle Deisz og salgsdirektør David South. Vis mer

For å ha en fremtid etter oljealderen vil oljeserviceselskapet Hitec Products gjøre brukt plast «jomfruelig» igjen. Da vil den gjenbrukte plasten få flere bruksområder, blant annet innen næringsmidler og medisin, forteller administrerende direktør Tor Atle Deisz.

Svært mye av plasten som i dag gjenvinnes mekanisk har en kvalitet som ikke tilfredsstiller krav innen næringsmiddelindustrien, vannforsyning eller farmasøytisk industri. Og lite plast blir resirkulert. Plastforbruket i Europa er årlig på 50 millioner tonn, og under 20 prosent blir resirkulert.

Kort fortalt: Hitec Products etablerer nå et eget selskap som skal produsere modulbaserte gjenvinningsanlegg for plast. Gjenvinningen skjer gjennom en avansert kjemisk prosess som bryter ned plasten til sine opprinnelige byggesteiner. Resultatet er et produkt som igjen kan produsere ny «jomfruelig» plast av høy kvalitet og renhet, forklarer Deisz.

