Her lager de is med solkraft

Roy Helgesen har oppsyn med årets produksjon av Mini-kroneis crème brûlée. Vis mer

1. Vil hjelpe EU med å kutte russisk energi

Terje Aasland ble presentert som ny olje- og energiminister mandag. Vis mer

Ukraina-krigen har utløst full krig i de globale energimarkedene. Flere norske partier tar nå til orde for å hjelpe Europa med å kutte avhengigheten av russisk energi. Men politikerne er uenige om hvordan det kan skje.

Frp og Høyre vil øke Norges gassproduksjon, mens andre partier, som MDG, vil frigjøre mer strøm ved å satse på solkraft og energieffektivisering, vindkraft på land eller havvind.

Norges sylferske energiminister, Terje Aasland (Ap), sa i et intervju med E24 like før han ble utnevnt som statsråd at Norge først og fremst kan hjelpe Europa gjennom å fortsette å levere gass.

Både det Internasjonale energibyrået (IEA) og EU diskuterer nå hvordan Europa kan kutte bruken av russisk gass. Spørsmålet ble enda mer aktuelt etter at Russland truet med å stanse gassleveranser. USA og Storbritannia svarte tirsdag med å forby all import av russisk olje og gass.

Luftslott eller realitet? Selv om politikerne vil bidra med mer gass til Europa er svaret fra oljebransjen at norsk gassproduksjon allerede leverer det den kan. Dersom eksporten skal økes betydelig, må det gjøres en større investering på lengre sikt, ifølge Equinor. Energiekspert Jarand Rystad tror likevel det er mulig for Europa å kutte absolutt all russisk gass.

2. Riggkjempe satser på flyttbar havvind

Direktør Per Lund. Vis mer

Et av landets største riggkonsern, Odfjell, varsler en storsatsing på havvind. Gjennom selskapet Odfjell Oceanwind skal de i gang med produksjon av vindturbiner allerede i 2024.

I motsetning til konkurrentene, som satser på utbygging av havvind i dedikerte områder, vil Odfjell bygge på erfaringene fra drift av borerigger for oljebransjen og er først i verden med et helt nytt havvindkonsept. Selskapet satser på masseproduksjon av flytende og flyttbare vindturbiner, som skal forsyne olje- og gassinstallasjoner med elektrisk kraft.

Kort fortalt: Tanken er at turbinene skal kobles direkte til plattformene og dermed blir regulert etter petroleumsloven, forklarer direktør Per Lund. Odfjell Oceanwind trenger dermed ikke vente på regelverk eller konsesjonsrunder for å komme i gang med havvindsatsingen, slik konkurrentene må.

3. Fortsatt støtte til elektrifisering av sokkelen

Troll A-feltet har vært elektrifisert siden 1996. Vis mer

Med de skyhøye strømprisene i vinter har stadig flere tatt til motmæle mot elektrifisering av sokkelen som klimatiltak. Det regnes som det største og viktigste klimatiltaket for at Norge skal kunne nå målene i Parisavtalen.

Flere politikere på Vestlandet har påpekt at den enorme kraftforsyningen til oljebransjen stanser ny grønn industriutvikling på land, og kan føre til enda høyere strømpriser for folk flest. Men da forslaget om å stanse elektrifiseringen ble behandlet i Stortinget denne uken var det bare Rødt som støttet Frp.

Ja, men: Johan Peter Hernes i Stavanger Høyre tror det kan bli elektrifiseringskamp på landsmøtet. Onsdag sa også Sps finanspolitiske talsperson, Sigbjørn Gjelsvik, til Klassekampen at planene om elektrifisering burde revurderes i lys av energikrisen. Han får støtte fra Sps fylkesledere i Akershus, Østfold, Rogaland, Møre og Romsdal, Vestland og Finnmark har alle uttalt støtte til Gjelsviks utsagn, skriver Aftenposten. Utspillet vekker oppsikt ettersom elektrifisering er nedfelt i Hurdalsplattformen, som er regjeringens plan for de neste fire årene.

4. Lager is med solkraft

Strømkrisen har gjort solceller etterspurt. På iskremfabrikkene Isbjørn Is på Askøy bidrar solen til å produsere iskrem.

360 solcellepaneler dekker taket på fryselageret til fabrikken, men dekker bare to prosent av strømforbruket. Det er likevel en viktig investering for å bedre bedriftens klimavtrykk, forklarer administrerende direktør Morten Kolseth.

Ja, men: Isbjørn Is er blant få industribedrifter i Bergensområdet som har tatt i bruk solkraft. Trine Kopstad Berentsen i interesseorganisasjonen Solenergiklyngen tror det skyldes et utdatert regelverk for solenergi. Hun forklarer at solceller omfattes av flere offentlige regelverk som energilovenog skatte- og avgiftssystemet, som ikke er tilpasset utbygging av solceller. Ifølge Berentsen har solkraft på norske tak potensial til å levere opptil 20 prosent av dagens kraftproduksjon.

Derfor skriver vi om det grønne skiftet

For at Norge skal nå målet om å bli et lavutslippssamfunn, der økonomisk vekst og utvikling skal skje innenfor naturens tålegrenser, må hele samfunnet gjennom en enorm omstilling. Næringslivet er en viktig drivkraft i denne utviklingen, som etter alle solemerker kommer til å akselerere fremover.

