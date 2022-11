Fem ting du må vite om klimatoppmøtet

De neste to ukene skal mer enn 190 land møtes for å enes om løsninger på klimakrisen. Her er fem ting du trenger å vite om toppmøtet i Sharm el-Sheikh.

Søndag gikk klimatoppmøtet av stabelen i den egyptiske resortbyen Sharm el-Sheikh. Dette er det 27. møtet i rekken av såkalte COP (Conference of the Parties) – en årlig konferanse hvor FN-landene møtes for å diskutere klimakrisen.