Har du fått med deg hvorfor Equinor sammenlikner seg med en polsk toppscorer? Dette er en av de viktigste grønne nyhetene denne uken.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

1. Regjeringen lover 100 nye millioner til satsing på hydrogen

Olje- og energiminister Tina Bru (H) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) vil legge nye 100 millioner på bordet til hydrogensatsing. Vis mer byoutline Vidar Ruud

Oljeminister Tina Bru (H) og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) dobler regjeringens satsing på hydrogen fra 100 til totalt 200 millioner kroner i revidert budsjett.

Hydrogen kan være et utslippsfritt alternativ til olje og gass. Det er aktuelt å bruke i industri eller som drivstoff for store skip og langtransport, hvor det ikke lages store nok batterier.

Flere store industriaktører har varslet at de vil satse på den fargeløse gassen. Equinor, BKK og Air Liquide planlegger produksjon av hydrogen på Mongstad. Det samme gjør Yara i Porsgrunn.

Men: Da regjeringens hydrogenstrategi ble lagt frem i fjor fikk den kritikk for å være tannløs og lite konkret. Industriaktører som Nel, Yara og Statkraft sier det må legges milliarder på bordet for at Norge skal kunne holde tritt med satsingen på hydrogen i andre deler av verden. EU har allerede lansert en kjempesatsing på hydrogen. Tyskland, Frankrike og Spania har planer om å bruke milliarder av euro hver på hydrogen.

Dykk dypere: Nysnø-sjef Siri Kalvig mener man må satse på en hydrogenproduksjon som bidrar til å fjerne CO₂ fra atmosfæren. Det kaller hun for rød hydrogen.

2. – Stort sprik i hva vi sier og hva vi faktisk gjør

Silje Skjelsvik er leder for klimakonferansen Om i morgen. Vis mer byoutline Rune Sævig

Klimagründer Silje Skjelsvik skriver at selv om elektrifisering av oljeutvinning kan spare utslipp i produksjon på norsk sokkel, kan tiltaket føre til økte globale klimautslipp.

Dette kan skje ved at gass som ellers ville blitt brukt til å drive produksjon, kan eksporteres og brennes i utlandet, slik at den ikke telles med på Norges klimaregnskap, argumenterer Skjelsvik.

I denne ukens grønne kronikk på E24 stiller klimagründeren spørsmål ved om vårt lokale klimatiltak på norsk sokkel er veien å gå for å løse klimakrisen. Hun advarer også mot at elektrifisering kan føre til mindre tilgjengelig kraft til utvikling av nye grønne industriprosjekter.

Sitatverdig: – Det er et stort sprik i hva vi sier at vi vil (nå klimamålene) og hva vi faktisk gjør (investerer for å fortsette med fossil industri), skriver Skjelsvik.

3. Equinor satser på havvind i Polen

Equinors Hywind Buchan vindmølleanlegg utenfor Skottland. Vis mer byoutline Øyvind Gravås / Equinor

Equinor har sikret seg kontrakt for å bygge to havvindanlegg i Østersjøen. Oljegiganten sier Polen kan bli et av kjerneområdene for havvind fremover.

Baltyk II og Baltyk III er blant de første havvindanlegg som får lisens fra den polske staten. Byggingen av parkene skal etter planen starte i 2024. På sikt vil de kunne forsyne 2 millioner polske hjem med fornybar strøm, ifølge Equinor. Konserndirektør Pål Eitrheim sammenlikner avtalen i Polen med treffprosenten til en polsk fotballstjerne. Oljegiganten har også kjøpt det polske fornybarselskapet Wento, som har en rekke solenergiprosjekter.

Vind i seilene: Equinor har tidligere sikret seg kontrakt for å bygge noen av de største havvindparkene i verden, blant annet utenfor New York og i Storbritannia. Men på hjemmebane går det mye treigere. Her jobbes det fortsatt med de aller første konsesjonene for havvind.

4. Trondheim kaster seg inn i batterikappløpet

Dette bildet er fra Sintefs lokaler på Gløshaugen i Trondheim. Vis mer byoutline Edvin Wiggen/Sintef

Sintef bygger batterilaboratorium i Trondheim til 45 millioner kroner. Det uavhengige forskningsinstituttet sier investeringen er nødvendig for å henge med i det internasjonale batterikappløpet. Laboratoriet skal bidra til utvikling og testing av ny batteriteknologi før den tas i bruk i større fabrikker.

De siste årene har batterisatsinger poppet opp i Europa. Blant annet svenske Northvolt og norske fabrikkplaner fra Morrow Batteries, Freyr, Beyonder og trioen Equinor, Panasonic og Hydro. NHO beregnet i fjor at batterileverandører i Norge kan omsette for 90 milliarder kroner allerede i 2030.

Derfor skjer det: Sintef-sjef Alexandra Bech Gjørv sier at det er skiftet over til elektriske kjøretøy og økt bruk av fornybar strøm i industrien som fører til at land over hele verden investerer i batterier.

Derfor skriver vi om det grønne skiftet

For at Norge skal nå målet om å bli et lavutslippsamfunn, der økonomisk vekst og utvikling skal skje innenfor naturens tålegrenser, må hele samfunnet gjennom en enorm omstilling. Næringslivet er en viktig drivkraft i denne utviklingen, som etter alle solemerker kommer til å akselerere fremover.

Publisert: 7. mai 2021 14:58

