Siri Kalvig satser 10 millioner i eiendom

Nysnø-sjef Siri Kalvig har solgt nesten alle de grønne aksjene sine og satser nå, litt motvillig, 10 millioner kroner i et eget eiendomsselskap.

Siri Kalvig sitt private investeringsselskap Orkan Invest AS leverte et overskudd før skatt på 6,3 millioner kroner i 2020. Det er nesten en halvering fra året før, men hun er likevel godt fornøyd.

Egenkapitalen i selskapet økte med et par millioner kroner og bikket 30 millioner. Det til tross for at Kalvig tok 4,3 millioner kroner i utbytte.

Siri Kalvig, som innkasserte cirka 30 millioner kroner for aksjene sine i StormGeo for flere år siden, investerte tidlig i grønne aksjer.

– Det er kjekt at investeringene har gått bra i disse årene, sier Kalvig til Aftenbladet/E24.

Hun understreker at hun nå er en passiv investor privat, og at hun konsentrerer seg mest mulig om jobben i Nysnø.

Måtte selge

Da hun ble sjef for klimainvesteringsfondet Nysnø, måtte hun starte en prosess med salg av aksjene sine. Nå har hun bare én mindre aksjepost igjen, og det er i Sensonomic AS. Det er et teknologiselskap som jobber med effektivisering innen jordbruket internasjonalt.

Hun bestemte seg for å plassere noen av midlene sine i eiendom.

– Det er litt motvillig at jeg nå investerer noe i eiendom. Egentlig vil jeg at pengene mine skal gjøre en forskjell for klimaet på en eller annen måte. Trøsten er at jeg har denne fantastiske jobben, at jeg får bidra gjennom arbeidet i Nysnø, sa hun til Aftenbladet/E24 i fjor.

Hun har nå opprettet et eiendomsselskap, Orkan Invest Eiendom AS, der hun plasserte 10 millioner kroner til investeringer. Nå er rundt halvparten av dette investert i en eiendom.

– Det er en næringseiendom i Østre bydel i Stavanger. Eiendommen renoveres nå, og vi skal leie ut kontorlokaler, sier Kalvig.

Ektemann i styret

Det er Siri Kalvigs ektemann Kjell-Erik Østdahl som er styreleder i Orkan Invest Eiendom AS. Østdahl har flere roller i ulike selskaper, blant annet som styreleder i teknologiselskapet Cegal. Han har sitt eget investeringsselskap, Orkan Konsult AS. Det leverte et 2020-resultat før skatt på 9,7 millioner, og har en egenkapital på 18 millioner kroner.

Ligningsformuen til Siri Kalvig var 24 millioner kroner ved årsskifte 2019/2020. I 2019 hadde hun en inntekt på hele 15,7 millioner etter at hun det året tok et ekstra utbytte fra Orkan Invest AS.