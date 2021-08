Vårgrønn får med seg internasjonale muskler i havvind-kampen

Konkurransen om å få bygge ut havvind i norsk farvann er tøff. Med ny samarbeidspartner tror Vårgrønn og Agder Energi at de stiller sterkt.

To norske områder er åpnet for havvindutbygging, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

Vårgrønn og Agder Energi har varslet at de sammen vil konkurrere om å få bygge ut i området Sørlige Nordsjø II.

Vårgrønn er resultatet av at det norske oppkjøpsfondet Hitecvision og italienske Eni i fjor gikk sammen om en industriell storsatsing innen fornybarsektoren. Selskapet bygges opp med hovedbase i Stavanger.

– Komplett team

Nå melder samarbeidspartnerne at de har fått med seg Green Investment Group (GIG) på laget. GIG ble opprettet av den britiske stat, men er nå eid av australske Macquire.

– Vi har nå et komplett team som gjør seg gjeldende for å vinne frem i konkurransen om havvindlisenser. Vi mener selskapenes individuelle egenskaper og den felles ambisjonen om å bidra til energiomstillingen er avgjørende. Det gir oss en god fordel i den tøffe konkurransen om å få etablert seg i Sørlige Nordsjø II, sier Vårgrønn-sjef Olav Hetland til Aftenbladet/E24.

I Sørlige Nordsjø II er det åpnet for til sammen 3 gigawatt kapasitet. Hetland sier det er uklart hvor mye av dette de søker å utvikle.

– Vi mener det er mulig med en større utbygging i Sørlig Nordsjø II enn 3 gigawatt samtidig som man tar hensyn til andre næringer og miljø. Vi mener det er plass til 6 gigawatt i området, slår han fast.

Ifølge egne hjemmesider er GIG involvert i prosjekter med til sammen 11 gigawatt fornybar energi som allerede er i drift, mens 30 gigawatt er under utvikling. De har til sammen plassert mer enn 300 milliarder kroner i grønne energiprosjekter globalt.

– GIG har veldig lang erfaring i å utvikle fornybarprosjekter globalt. Det er dette vi tar direkte med oss på laget, slår Hetland fast.

«Norge er et av de mest lovende landene for havvind i verden, og vi ser fram til å søke om konsesjon», sier Edward Northam, sjef for GIG Europa i en pressemelding.

– Deltar for å vinne

GIG er en av flere internasjonale aktører som har fattet interesse for det norske havvind-markedet.

– De vektlegger Norge som et interessant marked for havvind med store arealer som ligger sentralt rettet mot Europa. De internasjonale aktørene ser nok også muligheten for å etablere seg tidlig før det eventuelt åpnes for nye muligheter, sier Hetland.

Vårgrønn og Agder Energi skal eie 37,5 prosent hver, mens GIG skal eie 25 prosent.

Vårgrønn ønsker ikke å si hvor store investeringskostnadene på prosjektet blir.

– Men om en ser på andre store havvindprosjekter i Nordsjøen så snakker vi titallsmilliarder, sier Hetland.

De har sterk tro på at de som trio kommer til å vinne kampen om å få bygge ut i Sørlige Nordsjø.

– Vi deltar for å vinne. Vi har samlet den fagkompetansen og finansielle styrken som trengs for å løfte et godt havvind-prosjekt, slår Hetland i Vårgrønn fast.

Regjeringen ønsker at konsesjonene i Sørlige Nordsjø II skal bli delt ut etter en auksjonsrunde som skal annonseres første kvartal 2022. Men dette må behandles av Stortinget før det er endelig vedtatt.

I Sørlige Nordsjø II kan man bygge havvindturbiner som er festet i havbunnen. Slike utbygginger er blitt gjort utenfor flere europeiske land. Teknologien er derfor velprøvd. Området grenser til Danmark, noe som gjør det aktuelt med direkte eksport av kraft.

