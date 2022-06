Trønderenergi og Hitecvision: Nytt energiselskap skal hete Aneo

TrønderEnergis eiere har nå vedtatt å etablere et nytt fornybarselskap i samarbeid med Hitecvision. Navnet på selskapet blir Aneo.

Dette er Storheia, ett av vindkraftverkene hvor Trønderenergi er medeier. Selskapet har også vannkraftproduksjon.

Det opplyser selskapet i forbindelse med en pressekonferanse i Trondheim onsdag. Trønderenergis eiere, 19 trønderske kommunene og KLP, har godkjent opprettelsen av det nye selskapet, ifølge en melding.

Det var i mars at kraftselskapet Trønderenergi og investorene i Hitecvision meldte at de ville danne et nytt felleseid energiselskap med 250 ansatte. Rundt 25 ansatte blir igjen i det gamle Trønderenergi.

Aneo skal ha kapasitet til å investere 15 til 20 milliarder kroner i fornybar energi og ny energiteknologi.

– Det nye selskapet vil ha så god tilgang på kapital at det kan investere og realisere store satsinger i hele Norden, sa konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi da selskapet ble presentert i mars.

I en melding onsdag sier Gjersvold at selskapet har vurdert hele 1.200 navneforslag. Det nye navnet betyr nettopp «det nye», ifølge selskapet.

— Aneo bygger også på et forslag fra en av våre ansatte. Det er kort, enkelt og fremtidsrettet. I tillegg klinger det veldig godt, synes jeg, sier Gjersvold.

Fra venstre: Seniorpartner Jon Vatnaland i Hitecvision, konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi og styreleder Odd Inge Mjøen i TrønderEnergi.

– Gledelig

Det nye selskapet eies 50 prosent av HitecVision og 50 prosent av et holdingselskap, som igjen eies av TrønderEnergi og TrønderEnergis eiere.

Trønderenergi beholder 81 prosent av vannkraften sin og eierandelen på 40 prosent i nettselskapet Tensio, mens all øvrig virksomhet blir flyttet over i det nye selskapet.

— Det er gledelig at våre eiere er så omforent og stiller seg bak den nye satsingen. Dette gir oss muligheten til å bli en banebryter for det grønne skiftet, sier styreleder Odd Inge Mjøen i TrønderEnergi ifølge en melding onsdag.

Seniorpartner Jon Vatnaland i Hitecvision peker på at strømbehovet vil øke mye når verden skal omstille seg bort fra fossil energi.

– Det betyr at man må bygge ut store mengder ny kraftproduksjon. Energimarkedet vil endre seg fullstendig. Dette gir veldig spennende muligheter for nye virksomheter, og det vil medføre et stort behov for kapital og entreprenørskap, sier han.

Det nye selskapet skal være fullt operativt fra 1. november.