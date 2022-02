Dansker vil fremskynde grønt flydrivstoff

Ørsted, SAS og de andre partnerne i «Green Fuels for Denmark» vil fremskynde planene om å produsere grønt drivstoff til tungtransport og luftfart. Danmark har et mål om grønn innenriks luftfart innen 2030, og ønsker å være i gang i 2025.

SAS er blant selskapene som deltar i prosjektet. Vis mer

Partnerskapet består av Ørsted, SAS, Københavns Lufthavne, A.P. Møller-Mærsk, DFDS og DSV, og blant leverandørene er er norske Nel og Everfuel og danske Haldor Topsøe. Cowi er også med som kunnskapsleverandør.

– Danmark har en unik mulighet til å skape et enestående forretningseventyr innen grønne drivstoff til tungtransporten, sier Ørsted-sjef Mads Nipper i en melding.

De vil nå bygge ut 100 megawatt elektrolyse av en planlagt kapasitet på 250 megawatt innen 2025, mens resten fortsatt skal komme innen 2027. En kapasitet på 100 megawatt vil ifølge partnerne kunne levere 50.000 tonn drivstoff i 2025, hovedsakelig e-metanol til skipsfart.

Når den fulle kapasiteten på 250 megawatt er i gang, vil prosjektet potensielt kunne levere nok flydrivstoff til å drive hele Danmarks innenrikstrafikk, ifølge partnerne. Dette forutsetter at det er tilgjengelig nok havvind til å drive produksjonen av grønt drivstoff, påpeker partnerne.

Opprinnelig var partnerskapets visjon å sette i gang et elektrolyseanlegg på rundt 10 megawatt i 2023 og 250 megawatt i 2027 og 1.300 megawatt i 2030. Hvis denne kapasiteten nås, vil det potensielt kunne dekke rundt 30 prosent av det samlede drivstofforbruket på Københavns Lufthavne, ifølge partnerskapet.

Danmark har økt sine mål

Danmark har i det siste jekket opp ambisjonene innen bruk av havvind og «Power-to-X»-løsninger, der kraften benyttes til å produsere blant annet grønt hydrogen og ammoniakk.

Danmark har satt seg et mål om 100 prosent grønn innenriks luftfart innen 2030, og i sin nyttårstale nevnte statsminister Mette Frederiksen at danskene burde ha mulighet til å ta grønne flyturer allerede i 2025.

Partnerskapet vil undersøke om de også kan fremskynde produksjonen av grønt flydrivstoff frem til 2025, men sier at det forutsetter rammevilkår som kan gjøre grønt drivstoff konkurransedyktig med fossilt drivstoff. Det er flere måter å fremstille flydrivstoff på kjemisk, som må vurderes. Slike drivstoff må også godkjennes før de kan tas i bruk.

– Statsministerens nylige kunngjøring om å akselerere den grønne omstillingen av luftfarten har direkte ført til, at vi i partnerskapet nå vil finne en vei til å muliggjøre produksjon av grønt flydrivstoff allerede i 2025. Det blir en teknologisk utfordring som vi i Green Fuels for Denmark er klare til å besvare, sier Nipper.

– Et viktig startskudd

Sjefen for Københavns Lufthavne, Thomas Woldbye, er glad for at regjeringen har satt klare mål for omstilling i luftfarten.

– Hvis vi skal nå de ambisiøse målene, krever det at man politisk også støtter opp om særlig den første produksjonen av bærekraftige flydrivstoff, så vi kan komme i gang uten at prisen på drivstoffet blir for høyt, sier Woldbye.

– Lykkes det, kan regjeringens målsetninger bli et viktig startskudd som gir Danmark mulighet til å gå fremst, ikke bare på klimadagsordenen, men også i et potensielt forretningseventyr, sier han.

– Innfrielsen av 2025-ambisjonen så vel som 2030-ambisjonen forutsetter dog at det blir produsert langt mer bærekraftig drivstoff enn i dag, og at det etableres rammevilkår som gjør flydrivstoff til et reelt og konkurransedyktig alternativ til fossile drivstoff, sier konserndirektør Simon Pauck Hansen i SAS.

Prosjektet er utvalgt av Danmark som deltager i det felleseuropeiske IPCEI-initiativet.