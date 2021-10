Her kjører flest elbil: – Utenkelig for meg å kjøre en fossilbil nå

Her er fire grønne saker du må få med deg.

Askøyværingen Kirsti Dåvøy har kjørt elbil siden 2012. Vis mer

1. Fra dieselbeist til grønn skipsfart?

Her pakker de ut båtmotoren som skal testes. Vis mer

Mens det rigges for globalt klimamøte i Glasgow neste uke, har motorkyndige sunnhordlendinger gått i gang med å bygge om en skipsmotor. På katapultsenteret på Stord skal de bruke 100 millioner kroner på å finne ut om et klassisk dieselbeist kan gå over til ammoniakk.

Dersom ammoniakken blir produsert med fornybar kraft, kan det være et tiltak som hjelper den globale skipsfarten med å nå klimamålene. I dag blir det ikke produsert mye grønn ammoniakk, men flere store industriselskaper, blant annet Yara, tror det kan bli et nytt industrieventyr.

Stadig flere rederier, som Grieg Star og Eidesvik, peker på ammoniakk som en løsning for å få ned utslippene fra skip. Wärtsilä, som står bak testprosjektet, har levert motorer til 40.000 skip rundt om i verden, som potensielt kan bygges om til å gå på ammoniakk.

Det store bildet: Den internasjonale skipsfartsorganisasjonen (IMO) vil halvere CO₂-utslippene fra skip innen 2050. Mens Norges Rederiforbund vil at medlemmene skal halvere utslippene innen 2030 og seile utslippsfritt i 2050. Og behovet for klimatiltak globalt et stort. Verdens skipsflåte, som består av 98.140 skip, står for 2,9 prosent av de globale klimautslippene.

2. Klimaministeren lover mer vindkraft

Espen Barth Eide vil bygge ut vindkraft. Vis mer

Den ferske klima- og miljøministeren, Espen Barth Eide, vil bygge ut mer vannkraft, solkraft og vindkraft. Det skal hjelpe de utslippstunge industriene å omstille seg til å bli grønnere de neste ti årene.

Når stadig flere næringslivsaktører vil koble seg på kraftnettet for å kutte utslipp, krever det mer tilgjengelig kraft. For å oppnå dette må det bygges mer vindkraft, både på land og til havs, ifølge Eide. Utbyggingen på land har de siste årene vært svært konfliktfylt. Det har ført til demonstrasjoner, sabotasje og rettssaker. Motstanderne varsler også kamp mot havvind.

Luftslott eller realitet? Bare to uker inn i den nye jobben skal klimaministeren møte verdens fremste ledere på COP26 i Glasgow neste uke. Klimatoppmøtet omtales som det viktigste siden Parisavtalen fordi alle landene er forventet å melde inn kraftigere utslippskutt. Ifølge Eide vil den nye regjeringen også melde inn nye tiltak, men han vil ikke røpe hva slags tiltak det blir. Støre har allerede lovet en dobling av klimamidler til utviklingsland.

3. Aker med storsatsing i nord

Kjell Inge Røkke og Aker satser i Narvik. Vis mer

Kjell Inge Røkkes grønne investeringsselskap, Aker Horizons, meldte tidlig i uken at de starter en grønn satsing i Narvik.

Planen er å drive batteriproduksjon, og selskapet har kjøpt industritomter for 200 millioner kroner og investert 90 millioner i selskapet Narvik Batteri. Ordfører i Narvik, Rune Edvardsen (Ap), sier han tror satsingen vil bety enormt mye for regionen med tanke på bosetting, trivsel og arbeidsplasser. Han sammenlikner satsingen med byggingen av Ofotbanen på slutten av 1800-tallet, som la grunnlag for et kraftig økonomisk oppsving i Narvik og sysselsatte tusenvis av anleggsarbeidere.

Ved fremleggelsen av kvartalsresultatene meldte også Aker Horizons at de vil starte et nytt fornybarfond på en milliard euro, eller nærmere ti milliarder kroner. Fondet skal investere i infrastruktur til karbonfangst, hydrogen og elektrifisering.

Hvor stort er dette? Aker er langt fra det eneste selskapet som satser på batterier. Hydro, Equinor og Panasonic planlegger gigantfabrikk, mens Freyr har store planer i Mo i Rana. Morrow skal bygge i Arendal, mens Northvolt satser i Sverige og Tyskland.

4. Her kjører flest elbil

Kirsti Dåvøy er elbilentusiast. Vis mer

Min hjemkommune Askøy ligger på verdenstoppen i bruk av elbil. Der kjører hele én av tre utslippsfritt.

På øyen utenfor Bergen bor det mange pendlere som står opp tidlig for å kjøre på jobb i en annen kommune. For å komme dit er det ingen vei utenom bomringen med bil. Det har satt ekstra fart på konverteringen bort fra bensin- og dieselbiler.

Mens EU arbeider for at alle nye biler som selges i 2035 skal være utslippsfrie, er askøyværingene allerede nær målet. I september var markedsandelen for elbiler på 94,7 prosent.

Sitatverdig: – Det hadde vært helt utenkelig for meg å kjøre en fossilbil nå, sier askøyværingen Kirsti Dåvøy. Hun sitter i styret i Hordaland elbilforening og har kjørt elektrisk siden 2012.

