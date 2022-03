Denne gründeren vil ta kunder fra dagligvaregigantene, men hennes viktigste grep er hverken netthandel eller lavest pris

I mai åpner Inger Marie Ommedal sin fjerde butikk i kjeden som konkurrerer på blant annet dyrevelferd og bærekraft - noe som har falt i smak hos flere kjente investornavn.

Inger Marie Ommedal gikk fra å lage reklame for Rema og Bama til å lage sin egen dagligvarekjede.

Målet er å tilby noe gründerne hevder hverken de store kjedene eller Oda leverer i dag. Et nøye utvalgt og bredt spekter av bærekraftige matvarer, i kombinasjon med et trivelig møtested for lokalbefolkningen med restaurant og bar.

Mens Askeladden har fått mye oppmerksomhet for i turbotempo å åpne nye konsepter, har Lokal gått mer under radaren. Men nå åpner de altså sitt fjerde utsalgssted i kjeden.

Vil endre bransjen

I en bransje som er dominert av få, men gigantiske aktører, har det vært krevende å lykkes med nye etableringer. Oda, tidligere Kolonial, er et av få hederlig unntak, men da backet med millioner og nå senest over en milliard i investeringer.

– Vi satser alt på å være de som greier å endre den norske dagligvarebransjen. Det skal vi gjøre ved å endre folks holdninger, sier gründer Inger Marie Ommedal, som er gjest i den nyeste episoden av Shifters podkast om bærekraft.

Inger Marie Ommedal og Lokal er uavhengig av de store kjedene, og velger selv ut hvilke varer de vil ha i butikkene.

På den måten vil forbrukerne stille andre krav om bærekraft også til de store kjedene. Denne holdningsendringen skal de skape ved å gjøre det lett og lystbetont for folk å handle bærekraftig.

– Sunnhet, god smak, dyrevelferd og redusert matsvinn, vi garanterer at vi leverer på alt det, sier Ommedal.

Kostbar pandemi

I første halvdel av 2022 åpner Lokal tre nye butikker. Hamar Bazar i mars, Stavanger i april og Lokal Homan i mai. De fysiske butikkene, med restaurant i lokalet, er kjernen i virksomheten, men kundene kan også kjøpe matkasser og ferdige middagsretter på nett og få det levert hjem via tjenesten Amoi.

Inger Marie Ommedal legger ikke skjul på at det har kostet å etablere seg under pandemien. Den første butikken på Harbitz torg på Skøyen i Oslo åpnet høsten 2020. Uten koronakompensasjon, men med et støttende nabolag og 80 småinvestorer samlet inn gjennom crowdfunding, har de bitt seg fast og blitt et godt besøkt samlingssted fra morgen til kveld.

– Vi ligger godt an med å nå målet om fem butikker innen 2022. Vi har satset alt disse årene, og gjort et godt grunnarbeid, sier Ommedal.

I den travle oppstarten var det vanskelig å finne tid til å jobbe opp mot investorer. Men etter den første runden med folkefinansiering på plattformen Dealflow, har flere av investorene valgt å bli med videre. Familien Møller (Møller eiendom og Møller Bil) er representert med både Frimann Møller og bestefaren Jan Møller. Investeringsselskapet Stratell, som blant annet er involvert i Rørosmeieriene, er også inne på eiersiden i Lokal.

– Det at vi har hatt stamina og greid å overleve i en så vanskelig tid som vi har vært gjennom, har gitt oss en troverdighet som gjør at det er lettere å få tilliten til investorer, sier Ommedal.

Lokal satser på fysiske butikker, men bruker digitale virkemidler når det trengs., med blant annet bestilling på nett, og hentet også kapital via folkefinansiering på Dealflow.

Lei av priskutt

Da Inger Marie Ommedal og Richard Patterson etablerte Lokal i 2017, hadde de en målsetting om å bygge en butikkjede basert på en annen visjon enn det å være billigst.

De møttes da de begge laget reklame for blant annet Rema 1000 og Bama, men fikk nok av at alt dreide seg om å kutte priser, og at det gikk på bekostning av andre viktige verdier.

Ved å kombinere butikk med bistro og bar, kan de ha drift større deler av døgnet og nå flere målgrupper. De tar mål av seg til å være en butikk der lokale produsenter kan selge sine varer i sesong, med minst mulig emballasje.

Sosiale forhold

For å være bærekraftig i alle ledd er også den sosiale dimensjonen viktig.

Sosial bærekraft handler om å ta vare på menneskene, særlig de som er falt utenfor, forteller Ommedal, og sier at de blant annet har samarbeid både med arbeidsmarkeds- og inkluderingsbedriften Nordpolen Industrier og med Rusomsorg i Frihet, for å gi arbeid og muligheter til en bredde og mangfold i lokalmiljøet.

Selv sier Inger Marie Ommedal at hvis ambisjonen din ikke er større enn at den kan bli gjennomført i din egen levetid, ja, da er den ikke stor nok. Hennes mål er å endre den norske dagligvarebransjen, og de stadig økende antall Lokal-ansatte tar mål av seg om å stå løpet ut.

– Vi trenger å ha troa på at neste generasjon klarer det. Vi må hjelpe folk til å ta bedre valg. Alle har ønske om å spise sunt og godt og bærekraftig hver dag, mener Ommedal.

Målet fremover er å rulle ut enda flere butikker, i første omgang i Rogaland og på Østlandet. Søk opp Shifters podkast, og hør mer om Inger Marie Ommedal og Lokal der du ellers lytter på podkast eller her i nettleseren under.