Equinor sikret havvindlisens i California

Equinor betaler 1,3 milliarder for lisensen, som var en del av den første havvindauksjonen på USAs vestkyst.

Bildet viser det flytende havvindanlegget Hywind Tampen på norsk sokkel.

Equinor har sikret et området i Morro Bay som potensielt kan produsere rundt to gigawatt havvindenergi, skriver selskapet i en pressemelding onsdag kveld.

Dette var en av fem lisenser for flytende havvind som ble delt ut av amerikanske myndigheter i auksjonsrunden. Equinor betalt 130 millioner dollar, noe som tilsvarer 1,3 milliarder kroner med dagens kurs.

Den potensielle produksjonskapasiteten på 2 gigawatt tilsvarer energi som kan forsyne 750.000 amerikanske hjem med strøm, ifølge meldingen.

– Den amerikanske vestkysten er blant de mest attraktive vekstregionene for flytende havvind i verden på grunn av gunstige vindforhold og nærhet til markeder som trenger pålitelig, fornybar energi, sier Molly Morris, direktør for Equinor Wind US.

Morrow Bay befinner seg omtrent midt mellom Los Angeles og San Francisco.

Equinor er allerede involvert i flere amerikanske havvindprosjekter på nordøstkysten i USA. Empire Wind- og Beacon Wind-prosjektene skal levere strøm til staten New York.

– Dagens kunngjøring befester Equinors ledende posisjon innen flytende havvind og sterke satsing på å levere fornybar energi til USA. Det øker vår eksisterende amerikanske havvindportefølje på 3,3 gigawatt med potensielt ytterligere 2 gigawatt, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Fornybar i Equinor.

– Vi har nå den tilstrekkelige størrelsen vi trenger for å realisere synergier på tvers av vår portefølje i USA og Stillehavsområdet i Asia, sier Eitrem videre.

California har satt et mål om å ha opptil 5 gigawatt havvindkapasitet innen 2030, og 25 gigawatt for flytende havvind innen 2045. Nasjonalt i USA har Biden-administrasjonen satt et havvindmål på 30 gigawatt innen 2030, og mål om flytende havvindkapasitet på 15 gigawatt innen 2035.

I Norge har regjeringen til sammenligning satt mål om å dele ut konsesjoner til om lag 30 gigawatt havvind innen 2040.