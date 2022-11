Klimaaktivister fortviler over protestmuligheter på toppmøte

Aktivister må forholde seg til strenge regler på klimatoppmøtet i Egypt. – Her kan vi ikke gjøre stort, sier Regina Cabrera Batista fra Mexico.

Regina Cabrera Batista er en klimaaktivist fra Mexico. Hun har jobbet for å sette u-landsgjeld på agendaen under klimaforhandlingene i snart ett år.

SHARM EL-SHEIKH (E24): Helgen mellom de to ukene på FNs årlige klimatoppmøte er vanligvis fylt med store protester og demonstrasjoner ute i gatene. I den egyptiske resortbyen Sharm el-Sheikh er det derimot stille.

Det er kun lov til å holde protester inne på konferanseområdet, på mindre dedikerte områder, og reglene er strenge: Protesten må meldes fra om dagen i forveien, alle budskap må godkjennes, og det er ikke lov til å nevne land eller navn i protestene.

– Det gjør klimatoppmøtet til et udemokratisk møte, sier Benedicte Steinbakk.

Sammen med Mari Vold Hansen og Rasmus Madsen Berg fra Natur og Ungdom, er hun på klimatoppmøtet i Sharm El-Sheikh for å følge forhandlingene.

– Demonstrasjoner er med på å skape et press på forhandlingene. Store folkemengder er synlige, og det er viktig at vi vises, istemmer Hansen.

Benedicte Steinbakk, Mari Vold Hansen og Rasmus Madsen Berg har reist til Egypt for å delta på klimatoppmøtet og møte liknende fra andre land.

Stuvet vekk

Tidligere på dagen var det planlagt en større demonstrasjon inne på konferanseområdet, men E24 utsendte fant ikke frem. Et av områdene dedikert til demonstrasjoner, er langt fra de mest sentrale knutepunktene.

Tre timer senere samles et tjuetalls mennesker seg til å demonstrere i uteområdet på «den blå sonen», et område åpent for alle som deltar på klimatoppmøtet.

– Hva vil vi ha? Gjeldssletting! Når vil vi ha det? Nå!, ropes det utover plassen.

Et fly durer over konferanseområdet og overdøver talen til en ungdomsaktivist fra Mexico.

Aktivister fra Sør-Amerika og Afrika talte under en demonstrasjon om sletting av u-landsgjeld.

Samtlige har på seg hvite t-skjorter med skriften «gjeld for klima» eller bannere med slagord som «ingen fremtid uten gjeldsletting».

– Jeg er her i dag, som del av den yngste generasjonen i Afrika noensinne, for å kjempe for klimahandling. Vi er ikke ansvarlige for dette og må kjempe for rettferdighet, sier Eriga Reagan Elijah fra Uganda.

Ifølge en rapport fra Oxfam kommer rundt 80 prosent av rike lands klimahjelp i form av lån. Aktivistene krever nå at gjelden skal slettes.

– Vi renner ut av tid, sier Regina Cabrera Batista fra Mexico.

Reagerer på begrensningene

Et titalls mennesker har samlet seg rundt gruppen. De filmer og tar bilder. Protesten varer i rundt 20 minutter. Talerne kommer blant annet fra Colombia, Uganda og Mexico. Etter det går hver til sitt.

Batista fra Mexico har samme oppfatning som de norske aktivistene.

– Jeg var på klimatoppmøtet i Glasgow i fjor og det var helt annerledes. Her kan vi ikke gjøre stort, sier hun.

Regina Cabrera Batista fra Mexico City har reist til Egypt for å legge press på rike land i forhandlingene. Hun mener sletting av u-landsgjeld er nødvendig for at utviklingsland skal kunne takle klimakrisen.

Også Batista mener at mangelen på store demonstrasjoner legger en demper på forhandlingene.

– Vi trenger protester for å skape press og samhold, sier hun.

– U-landsgjeld burde vært på toppen av agendaen, sier Elijah fra Uganda.