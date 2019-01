Amazon etablerer seg i Norge

Amazons datterselskap, skylagringsgiganten Amazon Web Services (AWS), har i løpet av de siste årene etablert seg i Sverige, Finland og Danmark. Torsdag skriver selskapet i en pressemelding at de også åpner kontorer i Norge.

Guido Bartels, som er nordisk sjef i selskapet, sier i en pressemelding at selskapet ønsker å være nærmere de norske kundene for å bistå med kompetanse om forretningsutvikling og informasjonsteknologi.

– Ideelt



– Vi skal med innovative produkter og løsninger hjelpe norske bedrifter med å vokse. Norges sterke økonomi, industri, teknologifokus og ingeniørkompetanse kombinert med landets egalitære verdier, gjør det ideelt for AWS. Vi ser frem til å jobbe tett med store og små bedrifter for hjelpe dem med å akselerere adopsjonen av AWS-skyen, sier han.

Amazon Web Services leverer tjenester i form av databehandling, lagring, databaser, kunstig intelligens, tingenes internett (iot), maskinlæring, mobilitet og serverløshet til bedrifter.

Giganter på kundelisten



Internasjonalt leverer selskapet tjenester til blant annet NASA, European Space Agency, General Electric, Siemens, Europol og Philips.

I Norge har selskapet allerede kunder som DNB, Gelato, Get, Itslearning, Kahoot!, NSB, Schibsted, Telenor, Tine, Tidal, Visma, XXL og Tomra.

– Landet er ideelt for Amazon Web Services, skriver AWS i pressemeldingen.

Amazon legger frem resultatet for fjerde kvartal i kveld. I tredje kvartal 2018 viste regnskapet en inntektsvekst på 46 prosent for Amazon Web Services, ifølge CNBC.

AWS sto i tredje kvartal for 12 prosent av Amazons totale inntekter.

Viktig for gigantene



Amazon er ikke den eneste av it-gigantene som tjener godt på skylagringstjenester, selv om AWS er større enn tjenestene til Microsoft, Alphabet og Alibaba. Da Alibaba la frem sitt resultat for fjerde kvartal, viste det at inntektene fra denne delen av virksomheten hadde stegetmed 84 prosent det siste året, og står for 6 prosent av Alibabas totale inntekter.

Alibaba fikk inntekter på 117,28 milliarder yuan, tilsvarende 148,22 milliarder kroner, i kvartalet som endte i desember.