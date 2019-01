Dette senteret skal erstatte flytårn ved 15 lufthavner i Norge

Onsdag startet byggingen av Avinor Air Navigation Services sitt senter for fjernstyrte kontrolltårn, som etter planen skal stå ferdig i 2020.

Bygget har en investeringsramme på 110 millioner kroner, og utvikles i samarbeid med Kongsberg Gruppen og Indra Navidia.

Senteret, som har fått navnet Remote Tower Center, skal erstatte konvensjonelle tårn ved 15 lufthavner i Norge.

– Dette er banebrytende innenfor både norsk og internasjonal luftfart, sier Erik Lødding i Avinor til E24.

Utvidede åpningstider



Avtalen om levering av fjernstyrte tårn ble inngått av Avinor, Kongsberg og Indra Navidia i 2015, og var verdt 400 millioner norske kroner. Den ble da omtalt som mest omfattende satsingen på fjernstyrte tårn som noensinne var lansert innen internasjonal luftfart.

Den teknologiske løsningen heter «Nixon Remote Tower», og kan bidra til utvidede åpningstider ved mindre lufthavner. Dette kan føre til bedre tilgang til ambulansefly eller flere muligheter for lokalt næringsliv, forklarer Lødding.

Senteret er ventet å gi arbeidsplasser til 60 personer.

Den første lufthavnen i Norge som skal betjenes av fjernstyrt tårn er Røst i Nordland, og planen er at dette skal skje i september i år.

RØST: Den første flyplassen som skal kobles til, er Røst. Det nye fjernstyrte kontrolltårnet skal blant annet holde oversikt gjennom et roterende kamera.

Roterende kamera



Det fjernstyrte kontrolltårnet skal blant annet få oversikt over området ved flyplassene med et kamera som kan rotere 360 grader. Kameraet er utstyrt med infrarødt kamera, og MTI-teknologi (Moving Target Indicator), som kjenner igjen objekter som beveger seg på bakken og i luftrommet.

Disse objektene kan for eksempel være fugler, mennesker eller biler. Kongsberg har brukt teknologi fra militære prosjekter for å utvikle løsningen, og har satt dem sammen med Indra Navias avanserte tårndriftsløsninger.

Avinor forteller at målet er at løsningen skal være like god, eller bedre, enn de konvensjonelle flytårnene.

Indra Navia har tidligere blant annet levert sitt Nova tårn-system til gigantflyplasser som Londons Heathrow, Charles de Gaulle utenfor Paris, og flyplassene i Dubai og Beijing.