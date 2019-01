– Vi skjønner at vi ikke kan finne opp alt alene, sier John Sætre, leder for personmarked i Nordea Norge.

I løpet av 2018 har det kommet stadig flere nyheter om samarbeid, oppkjøp og investeringer norske banker gjør i finansteknologi-selskaper.

– For oss kan det være en ren finansiell investering, der vi går inn med en liten sum for å kunne være med og gi tilbakemeldinger, og følge med på selskapet. Det kan også være strategisk, der vi går inn med mer, og ser at de kan bli en viktig del i vår verdikjede. Eller så kan det være at vi går i inn i større partnerskap og utvikler ting sammen, forklarer Sætre.

Unge selskaper



Nyhetene har også kommet fra de andre bankene.

I desember i fjor ble DNB Venture startet opp, som hadde en ramme på 250 millioner kroner, som skulle investeres i unge finansteknologiselskaper.

– Håpet er at vi kanskje kan være med på å bidra til utviklingen av en ny Vipps-suksess gjennom investeringer, sier Tor Arne Hansen, som er leder for investeringer, fusjoner og oppkjøp (M & A) i DNB.

– Noen av disse selskapene vi investerer i vil antageligvis ha konkurrerende løsninger med DNB, det gjenstår å se. Men erkjennelsen er at vi ikke klarer å utvikle alt selv, utdyper Hansen.

AVTALE MED GIGANT: Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea Norge (t.v) og John Sætre, leder for privatmarkedet i Nordea Norge, smilte bredt under lanseringen av Apple Pay for deres kunder i sommer.

Også andre banker har gjort flere investeringer av denne typen, blant annet har SR Bank investert i Monner og Boost.ai, SEB i Tink og Coinify, og Danske Bank har investert i Spiir.

Sammen som eiere



I desember ble det også kjent at DNB har investert i Spiir.

Hansen i DNB forteller at «frenemies» (sammensatt av de engelske ordene friends og enemies. red.anm.) har blitt et nyord i bransjen.

– Det er et betegnende ord for tiden vi er inne i. Vi konkurrerer og samarbeider med den samme aktøren nå, forteller Hansen.

Tidligere denne måneden ble det også kjent at nordmenn som er kunder i både SpareBank 1 og Sbanken kan se kontoer fra begge banker i nett- og mobilbankene.

Dette vises også gjennom Vipps, som ble startet av DNB, men som i dag er et selvstendig selskap med over 100 andre banker på eiersiden. DNB er fremdeles største eier.

Litt på siden



Det nasjonale betalingssystemet BankAxept, som nå er fusjonert inn i Vipps, er et bevis på at bankene også tidligere har fungert godt sammen som eiere sammen.

Nordea har i løpet av året blant annet inngått samarbeid med det danske selskapet Subaio, som blir tilgjengelig i Norge til neste år. Deres løsning gjør at det er lettere å få oversikt over og eventuelt avslutte abonnementer.

– Det er litt på grensen for hva en bank gjør, men det er en tjeneste som gir mer verdi til kundene. Det er nettopp på dette området jeg tror vi vil ha mye glede av oppstartsselskapene, sier Sætre.

Både Sætre og Hansen tror bankene vil fortsette å investere i samarbeid og ny teknologi gjennom både unge selskaper og mer etablerte aktører.

– Det er slik vi også vil jobbe fremover. Vi må ha flere initiativ, samarbeid, gjøre investeringer, spille på et spekter for å kunne utnytte og bidra til å ta del i den teknologiske utviklingen som går veldig raskt nå, sier Hansen.