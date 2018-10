Norge henger bak nabolandene på kontaktløse betalinger – men det kan snu snart, mener ekspert

Kortbruken i Norge ligger i verdenstoppen, med mer enn 440 korttransaksjoner per innbygger i 2017, viser den ferske rapporten World Payments Report 2018, som konsulentselskapet Capgemini og BNP Paribas står bak.

Likevel ligger Norge bak nabolandene når det gjelder kontaktløse betalingsmetoder (NFC) i butikk. Bare 1,1 prosent av alle korttransaksjoner ble utført kontaktløst i Norge i fjor, mens det gjaldt halvparten av alle korttransaksjoner i Danmark.

Årsaken til at Norge blir hengende bak er at det foreløpig ikke er lønnsomt for norske utsalgssteder og banker å tilby alternative betalingsløsninger, mener spesialist på betaling og netthandel Thierry Morin i Capgemini Invent.

Mer enn to millioner norske bankkort har kontaktløs funksjon, men dette utnyttes ikke i dag fordi det ikke har vært kostnadseffektivt å ta i bruk de kontaktløse løsningene til for eksempel Visa og Mastercard.

BETALINGSEKSPERT: Thierry Morin i Capgemini Invent.

Men det kan snu snart, mener Morin.

Endring på gang

Ifølge Morin er BankAxept, det nasjonale betalingssystemet i Norge, mer enn ti ganger billigere per transaksjon enn løsningene til Visa og Mastercard.

Fordi BankAxept ikke hadde en kontaktløs løsning før inntil nylig, trigger kort utstedt med både BankAxept og Visa en Visa PayWave-transaksjon, noe som er langt dyrere enn en vanlig BankAxept-transaksjon, forklarer Morin.

– Det er grunnen til at store dagligvarebutikker ikke aksepterer NFC-betalinger ennå, sier han.

– Denne situasjonen er imidlertid i ferd med å endres, fordi BankAxept har utviklet en løsning for kontaktløs betaling som ble tilgjengelig i fjor, legger han til.

– Neste generasjons betalingsterminaler i store dagligvarebutikker i Norge vil støtte denne, og det vil øke bruken av kontaktløs betaling signifikant, noe som kan gjøre at Norge tar igjen nabolandene, sier Morin.

Bruken av kontaktløs betaling vil øke markant over de neste årene her hjemme, tror han.

Sverige best på kontantløst



Ifølge World Payments-rapporten står Europa, og særlig Norden, i en særstilling på å gjennomføre betalinger uten bruk av kontanter.

De nordiske landene peker seg ut med den klart høyeste andelen kontantløse transaksjoner per innbygger og en svært beskjeden andel kontantbetalinger.

Sverige er det landet med aller flest kontantløse betalinger per person i hele verden, viser rapporten.

I Sverige gjennomføres det årlig i snitt 461,5 transaksjoner per person, noe som tilsvarer en økning på 13,3 prosent.

I USA, som tidligere toppet listen, gjennomføres det i snitt 459,6 transaksjoner per person i året. Det er en økning på 5,2 prosent.

Betalings- og handelsekspert Pascal Olin i Capgemini sier til Computer Sweden at økningen er resultat av en trend man har sett over lengre tid i Sverige.

– Konsumenter i Sverige er teknisk kyndige og raske på å plukke opp ny teknologi. Vi har en moden netthandel. Dessuten har vi en mengde fremragende betalingsselskaper og en sentralbank som snakker om digital valuta, sier Olin.

Han trekker frem blant annet betalingsløsningen Swish, Bankomatbolaget, Bankgirot og bank-id som eksempler på at svenske banker er åpne for nye samarbeid for å legge til rette for ny teknologi.