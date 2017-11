Kraftig bitcoin-fall: Er under 10.000 dollar igjen

Etter først å ha steget 1.500 dollar fra tirsdag kveld, traff bitcoin en ny all-time high klokken 15.15 onsdag ettermiddag. Bare fem og en halv time senere var hele veksten forsvunnet.

Like etter klokken 20.45 onsdag kveld ble bitcoin igjen handlet for under 10.000 dollar. Det bratte fallet har fortsatt i minuttene etterpå, og klokken 20.55 kan man kjøpe en bitcoin for 9.601 dollar, ifølge Coinmarketcap.

Dermed har verdien i den svært volatile valutaen falt over 18 prosent.

Fallet kommer etter en voldsom vekst den siste uken. Natt til fredag ble kryptovalutaen handlet for under 8.000 dollar, etter verdien tidligere i måneden har vært nede i 5.500 dollar.

Lørdag startet veksten som trakk valutaen over 10.000 dollar tirsdag, før den voldsomme veksten gjennom formiddagen onsdag.

Totalt er det handlet bitcoin for 9,75 milliarder dollar det siste døgnet, melder Coinmarketcap.

Fed vurderer digital valuta

Onsdag ble det kjent at den amerikanske sentralbanken vurderer å innføre en egen digital valuta.

Det var William Dudley, leder av Federal Reserve i New York, som kom med uttalelsen, ifølge CNBC.

Han forteller at selv om dette er noe man vurderer, er vurderingene på et veldig tidlig stadie. Dudley fortalte også at han mente bitcoin er en «spekulativ aktivitet».