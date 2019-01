Disney skal etter er planen lansere sin egen strømmetjeneste i løpet av året, men allerede renner pengene ut.

Eierskap i diverse amerikanske strømmetjenester sørget for store tap for Disney i 2018. Det fremkommer av en melding fra selskapet.

Selskapet opplyser at de gjennom sitt eierskap i amerikanske Hulu noterte et tap på 580 millioner dollar, tilsvarende 4,9 milliarder kroner i regnskapsåret som ble avsluttet ved utgangen av september.

Samtidig tapte man 469 millioner dollar, tilsvarende 4 milliarder kroner, i direkte til forbruker-segmentet. Størstedelen av dette er relatert til BAMtech, som står bak teknologien i strømmetjenesten ESPN+, ifølge CNBC.

Dermed tapte selskapet 1,049 milliarder dollar, tilsvarende 8,93 milliarder kroner på strømmetjenester i fjor.

Produksjon av innhold koster dyrt

Da Disney i november offentliggjorde at Disney+ var navnet på strømmetjenesten selskapet lanserer i løpet av året, ble det samtidig kjent at selskapet vil produsere en rekke filmtitler eksklusivt for strømmetjenesten. Blant annet skal det lanseres en ny filmserie i Star Wars-sagaen, samt nye animasjonsfilmer fra Pixar og en rekke superheltfilmer til den nye tjenesten.

Det er langt fra gratis å lage slikt innhold noe som gjør at kampen mot Netflix kan bli av det dyre slaget skal man tro BTIGs analytiker Rich Greenfield.

– Strømming krever en sterk toleranse for tap, særlig om du jobber med å innhente konkurrenter, sier Greenfield til CNBC.

Netflix brukte 100 milliarder på innhold

Tidligere denne uken la Netflix frem sitt kvartalsresultat for fjerde kvartal som viste at selskapet i løpet av 2018 brukte over 12 milliarder dollar, tilsvarende over 100 milliarder kroner på innholdsproduksjon i 2018. Det var en oppgang på 35 prosent fra året før.

Når Disney også tar sats inn i strømmeverdenen, er det ikke ventet at Netflix vil bruke mindre på innhold. Analytikere på Wall Street forventer at selskapet i år vil bruke 15 milliarder dollar, tilsvarende 127 milliarder kroner på produksjon av filmer og serier i år, ifølge news.com.au.

På tross av at Netflix i fjor kunne notere en inntektsvekst på 35 prosent til 16 milliarder dollar i fjor er ikke den økonomiske situasjonen i selskapet optimal. Netflix hadde i utgangen av året en negativ kontantstrøm på 1,3 milliarder dollar.

Også gjelden i Netflix er høy. Ifølge resultatrapporten hadde selskapet en langsiktig gjeld på 10,36 milliarder dollar ved utgangen av året. Det er en oppgang på to milliarder dollar fra utgangen av september.