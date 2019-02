Nå kan du slette Facebook-meldinger i opp til 10 minutter

Ryktene har versert i lang tid – og nå bekrefter Facebook endelig den nye funksjonen i meldingstjenesten Messenger.

Tirsdag opplyser de at du nå vil kunne slette meldinger du har sendt i Messenger i opp til 10 minutter etter at du først trykket på send-knappen.

Frem til nå har du kunnet slette meldingsloggen i appen, men meldingene har da bare forsvunnet for deg selv, og ikke hos mottageren på andre siden.

Den nye funksjonen fungerer dermed mer som en angreknapp. E24 har testet – og kan meddele at det virker allerede nå!

Funksjonen skal virke både i private samtaler og gruppesamtaler. De initielle mottagerne vil imidlertid få beskjed om at en melding har blitt slettet av avsenderen.

Du kan fremdeles også velge å fjerne meldingen bare for deg selv.

Oppdaget at Zuckerberg hadde funksjonen

Facebook lovte å implementere funksjonen i april.

Årsaken var at flere personer hadde lagt merke til at meldinger de hadde fått av sjefen selv, Mark Zuckerberg, forsvant fra loggen mens deres egne meldinger sto igjen.

Den gang sa Facebook at Zuckerbergs meldinger ble slettet av sikkerhetshensyn, ifølge CNBC.

Etter at saken hadde florert i mediene en stund, meddelte Facebook at de ville lansere funksjonen for alle brukere. De skal også ha sagt at Zuckerberg ikke ville bruke funksjonen selv før den var gjort tilgjengelig for alle.

Facebook skal angivelig ha vært sterkt imot å opprette en slik funksjon i årevis, ifølge xdadevelopers.com. Folk var imidlertid lite fornøyde med at det kun var Zuckerberg som fikk ha den.

Funksjonen tilsvarer den som er på WhatsApp, som Facebook også eier. Her har man imidlertid mulighet til å slette meldinger i over en time etter de ble sendt, selv om denne tidsbegrensningen initielt var mye kortere, skriver The Independent.