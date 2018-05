Apple Pay inntar snart Norge, og Visa er med på ferden som global partner. De har utviklet Visa Token Service, systemet som konverterer kortnumre til et eget nummer som Apple Pay bruker, slik at ingen kortdetaljer lagres direkte i telefonen.

Nøyaktig tidspunkt for utrullingen holdes det tyst om. Men Visa Norge-sjef Jens Nes lover at Apple Pay er rett rundt hjørnet.

– Jeg kan ikke si dato, men det kommer om kort tid, sier han til E24.

– Du vet datoen?

– Jeg har en aning, men kan ikke si noe om det. Det kommer snart.

Og muligens på overtid: En undersøkelse Visa gjorde i fjor, viste at 87 prosent av nordmenn bruker mobilen sin til betaling – i nettbanken, på nettsider og til kjøp i mobilapper.

– Men de får ikke brukt telefonen sin til å betale i butikken. Dette blir det fullt fokus på nå, sier Visa-sjefen.

Ber butikker ta kontakt



Når Apple Pay debuterer i Norge vil tjenesten implementeres brennkvikt, varsler han.

For å ta imot betaling med Apple Pay trenger butikkene terminaler med støtte for kontaktløs betaling (NFC).

– Mange butikker har dette allerede, det må bare aktiviseres. Butikkene bør kontakte sin leverandør og sørge for det, oppfordrer Visa-toppen.

Og butikkene som ikke har det, gis uansett et sterkt incentiv: Visa har bestemt at alle terminaler som støtter deres betalingskort, også må støtte kontaktløs NFC-betaling innen 2020.

Det betyr i praksis alle butikker i Norge.

– Da må Apple Pay snart støttes overalt?

– Ja, innen 2020 skal du kunne betale med Apple Pay i alle butikker, både i Norge og utenfor, sier Nes.

– Men jeg tror uansett at det blir mange butikker som aktiverer kontaktløs betaling så snart tjenesten lanseres, legger han til.

Usikker Vipps-utfordrer

Apple Pay fungerer ved at du holder telefonen inntil betalingsterminalen, hvorpå appen åpnes automatisk og fingeravtrykket ditt godkjenner betalingen.



Apple har også rullet ut funksjonalitet for betaling mellom venner – men inntil videre fungerer dette bare i USA.

Nes sier han ikke kjenner til planer fra Apple om utrulling i det europeiske markedet, noe som i så fall ville gitt Vipps en svært mektig utfordrer.

– Her hjemme er jo vennebetaling godt dekket. Jeg vet ikke om Apple vil fokusere på det, i alle fall ikke i starten. Men dette er avhengig av norske banker og hvilket tilbud de vil gi kundene. Hvis de vil, kan de påvirke Apple til å åpne Apple Pay for vennebetaling her i Norge, sier Nes.

Noen har spekulert i at butikker vil sette seg på bakbena grunnet merkostnader, men Nes forsikrer at dette er en misforståelse: Apple Pay-betalinger koster det samme som en vanlig Visa-transaksjon både for butikken og kundene, opplyser han.