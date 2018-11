– Det er en fjerdedel av kundemassen og rundt en tredjedel av omsetningen. Så det er en viktig del av markedet og vår fremtidige vekst, sier Eivind Helgaker, administrerende direktør i mobilselskapet Ice.

Han snakker om bedriftsmarkedet, som selskapet jobber med å ta et større jafs av.

Mens Ice hittil har vokst kraftig i de lave prissegmentene i privatmarkedet, og begynner å ta flere av de såkalte «premium-privatkundene», mener Ice at norske bedrifter i stor grad blir snytt for den tøffe konkurransen som råder i privatmarkedet.

Det mener de i stor grad handler om at bedriftsmarkedet preges av særskilte avtaler, høye bruddgebyrer og andre innlåsingseffekter som gjør det komplisert for en bedrift å bytte mobilselskap for sine ansatte.

– Det verste vi har sett er 8.000 kroner per abonnement. Standard er 3.000 kroner. Når vi ikke har all trafikken vår i vårt eget nett ennå, så er et utlegg på 3.000 kroner ganske mye, sier salgsdirektør Shiraz Abid.

Han refererer til de såkalte bruddgebyrene som de altså vil til livs. Mens privatmarkedet er langt strengere regulert, og eventuelle bruddgebyrer reduseres etter hvert som man nærmer seg slutten på bindingstiden, er situasjonen en helt annen i bedriftsmarkedet.

Der blir bindingstider gjerne fornyet hvis man ikke varsler måneder i forveien, og bruddgebyret reduseres ikke, selv om du bryter abonnementet så sent som dagen før bindingstiden går ut.

Alle har imidlertid ikke like vilkår for alle kundene, fordi det gjerne er slik at en bedrift forhandler med mobiloperatørene. Ice-toppene mener derfor at de store bedriftene gjerne kommer greit ut, mens det er de små og mellomstore bedriftene med lite forhandlingsmakt som kommer tapende ut.

(Les mer om vilkårene i bedriftsmarkedet i faktaboksen nederst i saken)

Må selv ty til binding



E24 treffer Eivind Helgaker og salgsdirektør Shiraz Abid på Ices nye kontorer i Nydalen i Oslo. Noen minutters spasertur unna, litt lenger opp i dalen, holder erkerivalen Telia til.

Mens Ice jobber med å slå seg opp som den tredje aktøren med sitt eget nasjonale mobilnett i Norge, leier de nettilgang av Telia der de selv ikke har dekning.

Mens Telia og Telenor er mer likeverdige i privatmarkedet, er Telenor den ubestridte kongen av bedriftsmarkedet, med en markedsandel på 63 prosent av antall abonnementer mot Telia og Phoneros samlede 29,9 prosent. Ice økte på sin side fra 2,6 til 2,8 prosent markedsandel i bedriftsmarkedet i første halvår, ifølge ferske tall fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

– Telenor vokste i første halvår 2018 like mye i bedriftsmarkedet som vi har bedriftskunder totalt, sier Eivind Helgaker.

Salgsdirektør Shiraz Abid forklarer hvorfor de mener konkurransen ikke fungerer i mobilmarkedet ved å illustrere hva de opplever skjer når de prøver å rekruttere en ny kunde:

– Mens det i privatmarkedet er ganske tydelig hva man betaler og hva man som kunde vil ha for å bytte, så har ikke bedriften alltid like god oversikt over hva de egentlig betaler, hva slags bindinger de er, hvilke telefoner som er med eller hvilke tilleggstjenester man har, sier Abid og fortsetter:

– Så de tar kontakt med operatøren sin for å høre, siden de har fått et tilbud fra oss, og da har konkurrenten en gyllen mulighet til å kontre. Dette hindrer etablering av effektiv og reell konkurranse.

– Men dere har også binding for bedriftskundene?

– Vi har produkter både med og uten binding. Vi ønsker egentlig ikke binding, men ser at det går mer og mer mot det, for dropper vi det koster det ikke Telenor eller Telia noe å ta disse kundene fra oss og låse dem inn hos seg, sier Abid.

– Og det er i hvert fall tilfellet hvis vi allerede har brukt store summer på å kjøpe disse kundene ut fra konkurrentenes binding, sier Helgaker.

Starter kampanje

Eivind Helgaker vil nå mobilisere flere aktører, inkludert politikerne, Nkom og Konkurransetilsynet for å få gjort noe med konkurransen.

– Konkurransetilsynet lot jo Telia kjøpe Phonero (bedriftsoperatøren, journ.anm.) med den tanken om at Telia skulle styrke seg i konkurransen mot Telenor. Nå kan vi jo se hva som har skjedd, og det er bare å se på tallene. Telenor bare fortsetter å vokse, sier Helgaker.

Han mener også konkurransen blir en illusjon når de to store kontrollerer så store deler av markedet.

Ice får nå bistand av advokatfirmaet BAHR for å drive en kampanje mot norske og europeiske myndigheter for å få endringer i markedet og bedre konkurransen.

– Vi vil at myndighetene fjerner de verste innlåsingsmekanismene, og et flatt bruddgebyr som man har i dag ville aldri vært tillatt hadde det skjedd i privatmarkedet, sier Helgaker.

– Så hvis rammeverket i bedriftsmarkedet var det samme som i privat, så ville mye vært gjort?

– Ja, det ville gjort mye for konkurransen, sier Helgaker.

– Det er mange kunder som vil til oss, men som vi rett og slett ikke kan ta oss råd til å kjøpe ut, sier Abid.

Mens mange mobiltopper i Europa gjerne vil ha mer konsolidering, har EU blant annet slått ned på Telia og Telenors forsøk på å slå seg sammen i Danmark.

Ice viser til beregninger som britiske OFCOM gjorde i en rapport fra 2016 der de undersøkte 25 land fra 2010 til 2015. De konkluderte med at justert for lokale variabler, så sørger tilstedeværelsen av en disruptiv aktør (en reell utfordrer) for at prisene er 11 til 12 prosent lavere.

I det norske mobilmarkedet der det årlig omsettes for om lag 20 milliarder kroner årlig, så en prisvariasjon vil derfor utgjøre milliardbeløp for kundene.

Telia-sjefen: – En avsporing



Administrerende direktør Abraham Foss i Telia Norge, som nylig kjøpte opp bedriftsoperatøren Phonero forteller at de av og til går inn og betaler bruddgebyret for en ny kunde, men at det avhenger av en helhetsvurdering.

Egentlig mener han diskusjonene om bruddgebyrer og lignende faktorer er «en avsporing»:

– Det handler om hvordan vi kan forbedre verdiforslaget for kundene. Man kan godt ha en diskusjon om bruddgebyrer og annet, men det får også konsekvenser for prisbildet, om man da må betale mer for mobilene eller lignende. For meg koker det hele ned til om bedriftene får dekket sine behov eller ikke, sier Foss.

Han peker på at selv om enkelte bedrifter har et relativt enkelt mobilbehov som ligner veldig på privatmarkedet, så er det stadig flere som har spesifikke behov. Det kan handle om krav til oppetid på tjenesten, spesifikke produkter eller tjenester eller en egen serviceoppfølging.

– Hva de forskjellige aktørene får til å levere skaper også en dynamikk i markedskonkurransen og vi har hatt en langsiktig strategi om å øke vår evne til å levere mer avanserte og flere typer tjenester nettopp for å styrke vår konkurransekraft i bedriftsmarkedet, sier Foss.



Abraham Foss, administrerende direktør i Telia Norge

Telenor vil senke barrieren



Konsernsjef Sigve Brekke i Telenor sier han opplever konkurransen i mobilmarkedet generelt, og også i bedriftsmarkedet som «tøff».

– Jeg tror Telenor Norge skal ta æren for at kundene i større grad etterspør innovasjon mer enn bare pris, sier Brekke, og peker på at bedriftskundene generelt er mer opptatt av hva slags tilleggstjenester og tekniske tilbud mobilselskapene har.

– Vil ønsker dere endringer i reglene når det kommer til bruddgebyrer, for eksempel?

– Generelt mener vi det burde være lavere hindre (for å bytte operatør i bedriftsmarkedet, journ.anm.). I privatmarkedet har vi tatt binding helt bort, og det er jo positivt for oss at hindrene senkes slik at det blir lettere å velge oss som operatør, sier konstituert administrerende direktør i Telenor Norge, Bjørn Ivar Moen.

Moen og Brekke uttalte dette til E24 i forbindelse med presentasjonen av selskapets resultater for tredje kvartal. Der kunne Telenor vise til en netto kundevekst i mobilmarkedet for første gang på tre år, og ifølge Telenor vokste de både i privat- og bedriftsmarkedet.

Samtidig kostet kundekapringen betydelige summer, og de økte salgs- og provisjonskostnadene oppveide de kostnadsbesparelsene som ble oppnådd i kvartalet.

Bjørn Ivar Moen, konstituert administrerende direktør i Telenor Norge

– Møter nesten bare Telenor og Telia

Ice-toppene sier at det primært er Telia og Telenor de møter i konkurransen i bedriftsmarkedet, og at de ikke ser så mye til de andre.

– Opplever dere at Telia tar noen kunder fra Telenor etter Phonero-kjøpet?

– Telenor vokser og det gjør vi også, så det sier vel sitt selv om vi ikke har innsyn i kunder som går mellom dem, sier Helgaker i Ice.

– Både Telia og Telenor peker på at bedriftsmarkedet blir mer og mer avansert, og at det kreves en viss størrelse for å kunne tilby bedriftene dette?

–Selvsagt trives de med store markedsandeler. Typisk kommentar fra et duopol som ikke ønsker for mye konkurranse. Det kan være at deler av markedet blir mer avansert, mens svært mange små og mellomstore bedrifter ofte har like behov som privatkunder. Se på Phonero før de ble kjøpt av Telia. De klarte å vokse og konkurrere, så det er åpenbart mulig uten å være så stor. Jeg mener «duopolet» har blitt kvitt en brysom konkurrent ved at Phonero ble kjøpt opp, sier Helgaker.

– Noen bedrifter gir jo de ansatte et fast beløp og lar de ansatte selv kjøpe abonnement privat. Er det snakk om mange?

– Det var en tendens til det for noen år siden, men vi merker ikke så mye til det i dag, sier Helgaker.

– Mener dere at Konkurransetilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet burde vært samkjørt mer i sin regulering og tilsyn av markedet?

– Det kan virke som at det trengs, for de er ikke veldig samkjørte i dag, og det virket som Konkurransetilsynet tok sin beslutning litt isolert når det kom til Phonero, sier Helgaker.