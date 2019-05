Vil inngå en «no-spy-agreement» med Norge

– Vi vil inngå en «no-spy-agreement», der vi skriver under på at Huawei aldri vil gi informasjon til noen myndigheter, heller ikke Kina, sier Huawei-direktør James Chen til NRK.

Han er en av flere Huawei-topper som er i Norge under det kinesiske statsbesøket denne uken.

Direktøren sier til NRK at han er overbevist om at Norge og Kina vil løse utfordringene knyttet til det kinesiske it-selskapets rolle i det norske telenettet.

– Vi har lansert denne ideen om en slik avtale under et handelsseminar med kinesiske og norske aktører i dag. Det er naturlig at vi også tar opp dette i den videre dialogen vi har med norske myndigheter, sier kommunikasjonssjef Erik Thomas Ganer i Huawei Norge til E24.

Huawei har tilbudt lignende avtaler til britiske og tyske myndigheter.

PST-bekymring



Huawei har møtt stor motstand over hele verden fra myndigheter og selskaper som revurderer sine avtaler med den kinesiske telegiganten i frykt for at selskapet er knyttet for tett opp mot den kinesiske staten og dets etterretningsorganer.

Ifølge tidligere PST-sjef Benedicte Bjørnland er veien kort fra selskapet til det kinesiske regimet.

Etter det E24 forstår er avtalen Huawei-toppen snakker om ukjent for PST.

PSTs kommunikasjonssjef Morten Berntsen viser til den tidligere vurderingen, og opplyser at den står ved lag.

Visekonsernsjef for Huaweis virksomhet i Sentral-, Øst- og Nord-Europa, James Chen, er i Norge, i forbindelse med det kinesiske statsbesøket.

Politiets sikkerhetstjeneste sa i januar til E24 at det er problematisk om Huawei får bygge ut 5G-nett i Norge.



Årsaken er at de mener selskaper som opererer fra land Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, bør begrenses fra å jobbe med for eksempel ekomnett.

– Vi er bekymret for at det kan medføre at vi ikke har full kontroll på norske ekomnett, som er kritisk infrastruktur, forklarte PSTs informasjonsdirektør Martin Bernsen.

USA-erklæring



Huawei er blitt utestengt fra 5G-utbygging i flere land på grunn av frykt for selskapets tette bånd til kinesiske myndigheter.

USA mistenker statsspionasje og har bedt sine NATO-allierte om ikke å bruke selskapet teknologi.

Senest onsdag denne uken signerte USAs president Donald Trump en erklæring om en «nasjonal nødssituasjon» som forbyr amerikanske selskaper å bruke utenlandsk utstyr som «utgjør en uakseptabel risiko».

– Å nekte Huawei fra å gjøre forretninger i USA vil ikke gjøre landet sikrere eller sterkere, bare føre til færre, dyrere og dårligere alternativer, skriver selskapet som en reaksjon på Trump-erklæringen.