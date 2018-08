Komikerduo gjør gode penger på podcast

– Omsetningen på reklame fra podkasten «Tusvik og Tønne» var i overkant av 1,5 millioner kroner i fjor. Hittil i år er det solgt reklame for cirka 2,2 millioner kroner, før den viktige høstsesongen er i gang. I tillegg har de billettinntekter fra noe liveshow, skriver daglig leder i Aller Medias podkastselskap Adlink, Tore Nesheim, i et svar til E24.

Ifølge Nesheim er «Tusvik og Tønne» den største podkasten i Norge i dag, med cirka 180.000 lyttinger per uke. Han viser til en vekst på 30 prosent i lyttinger i 2017 og at veksten fortsetter i 2018.

Han peker samtidig på at tellesystemene for podkaster i Norge varierer, og mener at dette er uheldig for alle parter. Bransjen jobber for å standardisere tallene, slik at de blir direkte sammenlignbare.

Fåtall tjener på podkast-reklame

– Med tett opptil 200.000 lyttinger i uken er vi trolig den største kommersielle podkasten i Norge, og derfor er det naturlig at vi tar en betydelig andel av inntektene i podkast-markedet, skriver Sigrid Bonde Tusvik i et svar til E24.

Kommunikasjonsrådgiver og mediekommentator Hans-Petter Nygård-Hansen mener at det er kun et fåtall som tjener gode penger på podkast-reklame.

– For enkelte har nok podkast blitt en populær reklamekanal. For de fleste har det nok ikke det. Det er spesielt «the usual suspects» som gjør gode penger på podkast-reklame. «Tusvik og Tønne» og «Synnøve og Vanessa» for å nevne to, sier Nygård-Hansen til E24.

«Synnøve og Vanessa» er Synnøve Skarbø og Vanessa Rudjords podkast.

Gjennombrudd for podkast som mediekanal

Tusvik og Tønne startet podkasten sin i 2012, og holdt på i flere år uten å tjene en krone.

– 2017 markerte et lite gjennombrudd for podkast som mediekanal. 2018 blir enda bedre for podkast, skriver Tusvik.

Salgsinntektene i Bonde Tusviks selskap Sigtus AS var i fjor på 4 millioner kroner, opp fra 2,6 millioner kroner året før. Og salgsinntektene i Tønnes selskap Fjaselisa AS var i fjor på 2,9 millioner kroner, opp fra 2,4 millioner kroner året før.

– Planen er å turnere showet i Bergen, Trondheim, Bodø og Haugesund med flere byer. Samt podkaste hver uke og oppdra barn og menn. I motsatt rekkefølge, skriver Tusvik.

Resultat før skatt i Sigtus var 2,76 millioner kroner, opp fra 2,25 millioner kroner året før.

Resultatet endte med et overskudd i Sigtus på 2,1 millioner kroner, opp fra 1,7 millioner kroner året før. Resultat før skatt i Fjaselisa var 1,8 millioner kroner, opp fra 1,2 kroner året før.

Show bidrar til resultatene

– Showet vårt «Tusvik & Tønne på oppdagelsesreise» ble spilt høsten 2017 og bidrar selvsagt til resultatene våre, sier Bonde Tusvik.

Resultatet endte med et overskudd i Fjaselisa på 1,38 millioner kroner, opp fra 900.000 kroner året før.

Sigrid tok ut 806.000 kroner i lønn i fjor. Året før tok hun ut 134.000 kroner i lønn. Og Lisa tok ut 859.000 kroner i lønn i fjor. Året før tok hun ut 964.000 kroner i lønn.

Bonde Tusvik understreker at lønnsomhet har aldri vært noe hun og Tønne har tenkt mye på.

– Vi driver med dette fordi det er gøy, og fordi vi elsker den kontakten vi har med lytterne våre. Også er det en jobb der vi eier vår egen distribusjonskanal og er totalt fri til å gjøre akkurat som vi vil, sier Bonde Tusvik.

Samtidig sier hun at de selvfølgelig interessert i å bygge podkast som en relevant kanal også for annonsører, og de registrer at stadig flere skjønner greia.

– Dette skal vi selvsagt utvikle videre, både med de annonsørene vi allerede jobber med, og nye annonsører som ønsker å teste podkast som kanal, sier Bonde Tusvik.