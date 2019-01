Analytiker: – Det ser verre ut for Samsung enn Apple

– Teknologiselskapene som selger fysisk maskinvare er truffet av den globale trenden der de største verdiene flyttes fra fysiske dingser mot programvare, økosystemer med plattformer og kunstig intelligens, sier Gartner-analytiker Werner Goertz i en e-post til E24.

Han viser til at Apple i forrige uke nedjusterte inntektsprognosene for kvartalet som sluttet i desember, og at Samsung denne uken har varslet et resultatfall på 29 prosent i fjerde kvartal 2018, sammenlignet med samme kvartal året før.

Han mener Apple ser ut til å være bedre forberedt enn Samsung.

– Noen selskaper, som Apple, er bedre forberedt fordi de allerede i flere år har bygget inntektsstrømmer på tjenester som iTunes og Apple Store, forklarer Goertz.

Nye teknologier



Samsung fortalte at det er svakere etterspørsel etter databrikker nå som verdensøkonomien sakker farten, kombinert med hardere konkurranse i smarttelefonmarkedet som forårsaker fallet.

Apple forklarte på sin side at det spesielt var salget av deres nyeste smarttelefoner og salget i Kina som bremser salget.

Under teknologimessen CES i Las Vegas har Samsung denne uken gitt uttrykk for at de satser mye på at kunstig intelligens er det neste teknologiske gjennombruddet, og at de har en forventning om at teknologien vil koble deres produkter sammen, noe som vil komme forbrukerne til gode.

– Samsungs avhengighet av fysisk maskinvare påvirker dem nå negativt. Deres forsøk på å satse innen kunstig intelligens, Bixby, og tilknyttede økosystem, SmartThings, er bakpå sammenlignet med konkurrentene. I flere år har gunstige markedsforhold innen databrikker ført til økende inntekter, men de dagene er over, og mobiltelefonmarkedet har bremset, sier Goertz.

Databrikkene



Samsung sine databrikker blir blant annet brukt i en del av Apples smarttelefoner.

I fjerde kvartal forventer den sørkoreanske teknologikjempen et driftsresultat på 10.800 milliarder won, tilsvarende 82,28 milliarder kroner i fjerde kvartal. Det vil i så fall være første gang på to år at selskapet opplever resultatfall.

Selskapet venter inntekter på rundt 59.000 milliarder won, tilsvarende 449 milliarder kroner. Det tilsvarer et fall på rundt 11 prosent fra samme kvartal i 2017.

– Vi forventer at markedssituasjonen for databrikker fortsatt vil være svak i første kvartal 2019, skriver selskapet i en uttalelse gjengitt av CNBC.

Ifølge analyseselskapet DRAMexchange falt prisene på databrikker med mellom 10 og 15 prosent i fjerde kvartal, skriver Reuters.