Samsung-telefon koster 21.000 – defekt etter to dager

I løpet av året lanseres smarttelefoner med et ganske nytt konsept sammenlignet med dem vi kjenner i dag. De kommer nemlig med brettbar skjerm.

Blant disse er Samsungs Galaxy Fold, som er rett rundt hjørnet. Norske kunder kan skrive seg på en reservasjonsliste fra og med 26. april og leveringen vil begynne 3. mai.

Spørsmålet er om ikke en del kunder vil tenke seg om to ganger før de gjør det, særlig med tanke på veiledende pris på 21.000 kroner.

For flere anmeldere, de eneste som så langt har fått telefonen, rapporterer at den blir ubrukelig etter bare et par dager.

Defekt skjerm

Det gjelder blant annet testeksemplaret som mediehuset CNBC har blitt tildelt. Når telefonen åpnes, blinker den venstre delen av skjermen konstant.

Det samme har skjedd med Bloombergs telefon. Deres anmelder har samtidig spekulert på at defekten kan komme av at han fjernet det som fremstår som en klassisk skjermbeskytter, hvilket alle smarttelefoner leveres med, og som det er vanlig å rive av når man tar telefonen i bruk.

På Galaxy Fold er dette imidlertid ikke noe som skal fjernes, men det fikk ikke anmelderen med seg.

Også Marques Brownlee, som lager tek-videoer på YouTube, gikk i denne fellen.

Samsung har respondert med en uttalelse hvor de påpeker at det er viktig å beholde beskyttelsen på, og at de vil forsikre seg om at telefonene som kommer i salg vil gi tydeligere beskjed om at beskyttelseslaget ikke må fjernes.

Om de rapporterte feilene skriver Samsung det følgende:

«Et begrenset antall tidlige Galaxy Fold-eksemplarer ble levert til media for testing. Vi har mottatt noen få tilbakemeldinger vedrørende skjermen på disse. Vi vil ha en nøye gjennomgang av disse enhetene for å slå fast hva feilen skyldes.»

200.000 brettinger

Samtidig synes ikke skjermbeskyttertabben å være hele svaret. For CNBC fjernet ikke denne, men opplevde likevel problemer.

Det virker altså som at den avanserte teknologien har visse svakheter. Investorer har torsdag reagert med å sende Samsung-aksjen ned omtrent 3 prosent.

Selskapet skal imidlertid ikke bli beskyldt for ikke å ha gjort grundige undersøkelser. De har egne maskiner som har testet hvor lang tid det tar før brettemekanismen slites ut.

Svaret: Rundt 200.000 brettinger. Det blir over 100 i døgnet om man fordeler det ut over fem år.

Brettbare telefoner ventes også fra Huawei, Motorola og Xiaomi, ifølge Tek.no.