Schibsted legger ned loppis-appen Shpock i Norge og Italia

I en intern melding skriver Schibsted at Shopping-appen Schpock gjør endringer i strategien. Det betyr at de legger ned i Italia og Norge, og skal kutte antall ansatte fra 188 til 102.

Årsaken til endringene er at de nå vil bytte fra å jobbe for vekst til å jobbe for inntekter. Da mediekonsernet la frem resultatene for tredje kvartal varslet selskapet at Shpock skulle begynne å tjene penger mot slutten av 2019.

Schibsted har investert en milliard kroner i selskapet bak appen.

Appen skal fortsette å være aktiv i fire land.

Shpock ble lansert i Norge i 2016.