Snoop Dogg blir aksjonær i svenske Klarna

Det svenske fintech-selskapet Klarna har fått inn en av musikkverdenens superkjendiser som minoritetsaksjonær, melder selskapet i en pressemelding.

Den amerikanske millionæren og rapperen Snoop Dogg, som egentlig heter Calvin Broadus, sier investeringen er et ledd i hans europeiske investeringsstrategi.

– Jeg har vært på utkikk etter en mulighet til å utvide min portefølje innenfor teknologiinvesteringer i Europa. Etter å ha sett hvordan Klarna opererer og utfordrer status quo, mener jeg vi er som skapt for hverandre. Jeg er veldig begeistret for dette samarbeidet, sier Broadus i pressemeldingen.

Rapperen kjøper Klarna-aksjene fra en eksisterende aksjonær i selskapet.

Det er ukjent hvor stor investeringen er.

– Definisjonen av smooth



Artisten skal også profileres gjennom Klarnas neste markedsføringskampanje, som selskapet kaller «Get Smooth». Broadus' artistnavn skal i forbindelse med kampanjen endres til «Smoooth Dogg».

Markedsdirektør Thomas Elvestad i Klarna i Norge forteller at prosessen rundt samarbeidet har foregått i over et halvt år.

– Det er en god del elementer som skal på plass i et slikt samarbeid, sier han.

Elvestad forteller at det var Klarna som tok kontakt med Snoop Dogg, fordi selskapet ønsket en person som kunne ta selskapets smooth-konsept til et nytt nivå.

– Han er definisjonen og personifiseringen av smooth, så det er en perfect match, sier markedsdirektøren.

Elvestad vil ikke opplyse hvor mye samarbeidet koster eller hvor stor aksjepost Snoop Dogg har sikret seg.

– Vellykket forretningsmann



Klarna ble i 2017 verdsatt til 2,5 milliarder dollar, som tilsvarer 21,4 milliarder norske kroner.

Klarnas administrerende direktør Sebastian Siemiatkowski sier Snoop Dogg ikke bare er en rap-legende, men også en vellykket forretningsmann med en genuin interesse for teknologi, detaljhandel og e-handel.

– Han er svært god kunnskap om forbrukeratferd og er ekstremt god når det gjelder merkevarebygging og markedsføring. Å spille på lag med en av de smoootheste personene i verden gir Klarna helt nye muligheter for videre vekst og utvikling av selskapet, sier Siemiatkowski i pressemeldingen.

Samarbeidsavtalen er den største og første som Klarna har inngått.

Har investert i marihuana-selskap



Artisten, som har solgt mer enn 37 millioner album verden over, har tidligere investert i flere såkalte start-ups i en tidlig fase, deriblant marihuana-selskapet Eaze, Reddit og appen Robinhood, skriver Forbes.

– Jeg har lært mye om å drive forretninger gjennom årene. Jeg må ta det sakte og være sikker på at jeg gjør mine forundersøkelser. Det er viktig for meg at jeg virkelig liker grunnleggerne og har tro på at de kan lede disse selskapene, sier han til Forbes.

I en «Q & A» med Klarna sier artisten at Europa er viktig for ham.

– Europa har alltid vært viktig for meg – jeg har reist dit siden starten av karrieren. Jeg har jobbet med alle typer selskaper gjennom årene og vil fortsette å bruke tid rundt om Europa.