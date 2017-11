Kongsberg blir Norges første 5G-kommune

Det er ikke gått mer enn et drøyt halvår siden Telenor inviterte til den første testen av 5G-teknologien i Norge. En entusiastisk Telenor-ledelse og samferdselsminister kunne fornøyd konstatere at farten kom opp i drøye 70 gigabit per sekund på det meste, eller grovt regnet 700 ganger så raskt som man kan få ut av 4G-nettet på en god dag.

Under Kongsberg Technology Summit-konferansen torsdag annonserte Telenor at det nettopp er Kongsberg som får 5G først. Det vil skje gjennom en pilottest i teknologi- og industribyen, og nå har Telenor inngått en intensjonsavtale med kommunen, Kongsberg Innovasjon og Applied Autonomy.

Telenor vurderer å teste 5G på selvkjørende busser, droner, nødkommunikasjon og eHelse-tjenester i kommunen.

– 5G-teknologien vil fundamentalt kunne endre flere samfunnskritiske operasjoner som trafikkavvikling, helsetjenester og viktige kommunikasjonstjenester som nødkommunikasjon. Vi er derfor svært glade for å annonsere dette samarbeidet med det spennende innovasjonsmiljøet i Kongsberg, sier Ove Fredheim, leder for Telenors bedriftsdivisjon.

Full utbygging rundt 2020

Telenor gjentar torsdag prognosen om at de vil lansere 5G nasjonalt i Norge fra rundt 2020. Testen i Kongsberg skal imidlertid foregå fra andre halvår 2018 allerede.

Telia har også indikert at en lansering kan komme til å skje rundt 2020, men allerede i 2018 skal 5G skrus på i Helsinki, Tallinn og Stockholm. Selskapet annonserte i september en pilottest med Ericsson og Intel som skal gi 5G til cruiseskip som ligger i havn i Tallinn.

I tillegg til den økte farten er det noen svært viktige forskjeller, og fordeler, med 5G sammenlignet med dagens mobilnett. Det første er at 5G utvikles for å tåle et enormt antall oppkoblede enheter, basert på en forventning om at stadig flere ting rundt oss i samfunnet vil være koblet på nett til enhver tid.

Den andre store forskjellen er at 5G-nettet vil være delt i flere lag, såkalt splicing. Det betyr at forskjellige typer brukere eller enheter kan få tildelt egne kanaler med kapasitet, noe som for eksempel kan gjøre det mulig å sikre at nødetatene har god kapasitet i sin del av 5G-nettet, uansett om en haug brukere strømmer video på samme sted.

I tillegg til å kunne tilby helt atskilt kapasitet til noen brukere, som nødetater, gjør 5G det også mulig å differensiere brukere på fart, responstid og kapasitet i nettet. Dermed kan teleselskapene utvikle en rekke forskjellige tjenester i det samme mobilnettet.



– Testeksemplene vi planlegger i første omgang er en selvkjørende buss som får et dedikert 5G-nett fra togstasjonen til industriparken, sier Ove Fredheim i Telenor.

Teleoperatører og leverandører av telekomutstyr verden over jobber for tiden med 5G, både når det gjelder å utarbeide endelige teknologiske standarder som skal gjelde, samt å videreutvikle de forskjellige enhetene skal brukes. Blant annet må modemene som kobler brukere på nettet bli langt mer kompakte i størrelse enn de er i dag for at de skal være nyttige i bruk.

– 5G gir oss helt nye muligheter for å utvikle og drifte tjenester og kontrollfunksjoner for selvkjørende kjøretøy sier, sier Olav Madland i Applied Autonomy.

– Tidlig tilgang til 5G gir oss som industriell aktør unike muligheter på verdensbasis i å vise frem spennende tjenester. Selvkjørende kjøretøy er på en måte store mobiltelefoner på hjul som kan utnyttes og ivaretas bedre, sikrere og mer effektivt med et kraftigere mobilnett, legger Madland til.