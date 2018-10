Telenor banker forventningene i tredje kvartal

Saken oppdateres.

Telekomgiganten Telenor leverte onsdag morgen resultatene for tredje kvartal som viser en vekst i omsetningen fra 27,46 til 27,57 milliarder kroner mot samme periode i fjor. Brutto driftsresultat (EBITDA) økte fra 12,10 til 12,15 milliarder, mens resultat etter skatt økte fra 6,50 til 6,62 milliarder kroner.

På de kanskje tre viktigste parametrene leverte selskapet bedre enn analytikernes forventning om en omsetning på 27,35 milliarder, et brutto driftsresultat på 11,37 milliarder og et resultat før skatt på 5,40 milliarder, ifølge tall fra SME/TDN.

Ser man på utviklingen samlet sett siden nyttår ligger selskapet nå etter samme periode i fjor når man ser på omsetningen (82,23 milliarder for årets første ni måneder mot 83,39 milliarder i perioden i fjor), men foran på underliggende margin (42,5 mot 40,6 prosent) og foran på resultatutviklingen etter skatt (13,45 mot 9,76 milliarder).

Resultatutviklingen så langt og utsiktene fremover gjør at Telenor nå justerer på prognosene sine for året:

Fra å ha ventet en egenvekst (organisk) i trafikk- og abonnementsinntekter på én til to prosent, venter man nå null til én prosent.



Veksten i brutto driftsresultat justert for oppkjøp og salg (organisk EBITDA) skrus opp fra én til to prosent før, til tre til fire prosent nå.

Til sist endres investeringsprognosen før lisensutgifter fra 17–18 milliarder til 16–17 milliarder.

– Telenor har igjen levert et kvartal med solide resultater, med stabile inntekter og seks prosent vekst i organisk EBITDA. Tiltakene vi har gjort de siste to årene har lagt et godt grunnlag for fremtidig verdiskapning, sier konsernsjef Sigve Brekke i en børsmelding.

Blant hendelsene som har preget Telenor i dette kvartalet er gjennomføringen av salget i Øst-Europa, kåringen av deres norske nett til verdens raskeste, lisensutfordringer i Thailand og økt konkurranse i Myanmar.

At Telenor nå overgår forventningene til selskapet vil trolig glede aksjonærene, som til tross for tilbakekjøp og ekstra utbytter ikke har hatt en veldig attraktiv avkastning så langt i år.

Aksjekursen er ned 13,8 prosent siden nyttår, og ned 6,9 prosent hvis man inkluderer utbyttene. Til sammenligning har konkurrenten Telia «bare» falt 2,4 prosent siden nyttår (opp 0,3 prosent med utbytter), mens Hovedindeksen på Oslo Børs steget 6,1 prosent.