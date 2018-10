For første gang i historien har Telia Norge levert et justert driftsresultat (justert EBITDA) på over en milliard kroner i et enkelt kvartal, nærmere bestemt 1,04 milliarder. Det viser selskapets kvartalsrapport som ble offentliggjort fredag. Det justerte resultatet er opp fra 905 millioner ett år tidligere. – Vi leverer et sterkt resultat med økonomisk vekst på både topp- og bunnlinjen. De viktigste driverne er mobildatabruk, økte grossistinntekter samt at vi leverer som forventet på effektiviseringsprogrammet, sier Telia Norge-sjef Abraham Foss.

I kvartalsrapporten fra Stockholm får den norske virksomheten skryt for å ha økt driftsresultatet, noe som hovedsakelig skyldes god kostnadskontroll og at man klarer å hente ut effektivitetsgevinstene etter oppkjøpet av Phonero i fjor. Disse ble beregnet til rundt 400 millioner kroner årlig. Selv om den totale omsetningen økte med 4,7 prosent til 2,64 milliarder og driftsresultatet var bedre, gikk det samtidig dårligere med inntektene i Telias egen mobilvirksomhet. Mobilinntektene falt nemlig 0,9 prosent. Det skyldes at antallet kunder fortsatte å falle i tredje kvartal, og selv om man tjente mer per kunde, var ikke dette nok til å oppveie for fallet i antallet kunder. Inntjeningen per kunde per måned (ARPU) økte med en krone, til 262 kroner per kunde per måned totalt og til 296 kroner per abonnementskunde. Les også: Konkurransetilsynet godkjenner Telias oppkjøp av Get/TDC til 21 mrd. Tjente mer på konkurrerende leietagere

Det som fikk seg et løft var grossistinntektene, altså leieinntekter fra mobilselskaper som leier tilgang til nettet. – Vi har realisert deler av vekstmålene våre på grossistleddet, noe som er hyggelig i seg selv, men det er ingen tvil om at vi har store, selvstendige mål for vår egen mobilvirksomhet, sier Foss. – Vår forretningsmodell er å bygge verdens beste nett og selge tjenester til både mobil – og grossistkunder på toppen av det nettet, legger han til. Telia slo forventningene Telia Company (hele konsernet) hadde en vekst i omsetningen fra 19,6 til 20,7 milliarder svenske kroner i tredje kvartal mot samme periode i fjor. Det er over analytikernes konsensusforventning på 20,2 milliarder, ifølge en rapport fra DNB Markets. Brutto driftsresultat (EBITDA) økte fra 6,38 til 6,85 milliarder, mens det var ventet 6,71 milliarder. Telia jekket samtidig opp prognosene for justert resultat (justert EBITDA) i år, fra å tidligere forvente et resultat som er på linje eller litt bedre enn 2017 (på 25,2 milliarder) til nå å vente et resultat litt over. Ifølge DNB Markets var dette imidlertid priset inn i analytikernes forventning allerede. Telia aksjen endte ned 4,2 prosent på Stockholm-børsen fredag, tilsvarende et fall på 1,76 svenske kroner. Aksjen ble imidlertid handlet eksklusivt utbytte på 1,15 kroner fra og med fredag, noe som altså impliserer at aksjen kun falt moderat på resultatrapporten. Les også: Telenor bekrefter: Vurderer å gå inn i Filippinene 20.000 abonnenter forsvant på tre måneder

Totalt har Telia Norge mistet 112.000 kunder netto siden tredje kvartal i fjor. 68.000 av disse var abonnementskunder. Det forsvant 20.000 abonnementskunder ut i tredje kvartal netto. – Vi ser noen forbedringstegn på kundesiden i privatmarkedet, men vi er ikke fornøyd med utviklingen og vil ta ytterligere grep fremover, sier Foss. – I hvilke segmenter er det du ser tegn til bedring? – I bedriftsmarkedet er det en bedring, både i Phonero og i Telia, men vi har fortsatt langt igjen å gå. I privatmarkedet ser vi også positive effekter, men det er ennå litt tidlig, sier Foss. Han er opptatt av at de både jobber med kortsiktige og langsiktige grep for å sikre konkurransekraften, og at de har tatt grep som er viktige på lang sikt, men som kan koste på kort sikt. Det gjelder blant annet nedleggelsen av Chess og overføringen av Phonero-kundene fra Telenor- til Telia-nettet, som er to prosesser der man har mistet kunder på veien. – Det å bygge en merkevare er et langsiktig arbeid. Telia-merkevaren er nå to og et halvt år i Norge, men i Sverige er den jo 165 år gammel. Det er jo den samme posisjonen som Telenor har i Norge, sier Foss. Les også: Nå skal Telia også skru av 3G-nettet Fikk grønt lys til Get-ekteskapet