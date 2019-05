Zalando kutter gratis frakt i Norge og resten av Norden

Netthandelkjempen fjerner et av sine store trekkplastre, gratis frakt, for kundene sine i Norge og resten av Norden.

Tidligere i år gjorde selskapet det samme for kundene i Sør-Europa, Storbritannia og Irland.

Selskapet skriver i kvartalsrapporten at man i løpet av måneden må kjøpe for et visst beløp for å få gratis frakt.

Salgsvekst



Noe av suksessformelen for Zalandos raske vekst har vært gratis frakt og gratis retur, men dette blir det altså nå slutt på, både for å få ned logistikk-kostnadene og øke størrelsen på handlekurvene, skriver Reuters.

Selskapet hadde en salgsvekst på 15,2 prosent i første kvartal, sammenlignet med samme periode i 2018.

Det er i tråd med forventningene.

Det justerte driftsresultatet ender på 6,4 millioner euro, i tråd med en pressemelding selskapet sendte for en drøy måned siden, der de meldte om et overskudd på et entallig antall millioner euro.

Flere kunder



Samtidig har antallet aktive kunder økt med 14 prosent, opp til 27,2 millioner.

Det justerte driftsresultatet ender likevel under estimatene fra analytikerne, som hadde spådd et justert driftsoverskudd på 6,6 millioner euro, etter at selskapet meldte om at det ble overskudd.

Til sammenligning var overskuddet for de tre første månedene av 2018 på 0,4 millioner euro.