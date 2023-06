Svaret på antallet Utsira-milliarder blåser ennå i vinden

Onsdag vedtok Stortinget milliardstøtte til havvindparken Sørlige Nordsjø II. Vedtak om milliardstøtte til også neste havvindpark, vil trolig først skje etter valget i 2025.

Vindparken Utsira Nord skal bestå av mange flytende vindmøller av lignende type som denne på et testsenter utenfor Karmøy.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

– Mye her vil jo avhenge av vår saksgang, sier statssekretær Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i Olje- og energidepartementet.

– Men mye vil også jo avhenge av aktørene og fremdriften deres. Hvor fort de klarer å inngå kontrakter, og hvor fort de klarer å levere, sier han om fremdriften til det som skal bli Norge andre store vindpark til havs – Utsira Nord.

Målet for regjeringen er at begge de to første norske vindparkene til havs skal starte å produsere elektrisitet i løpet av 2030.

Gulrøtter og skjønnhetskonkurranse

Onsdag vedtok Stortinget regjeringens planer for den første, kommende, vindparken – Sørlige Nordsjø II.

For å få minst seks deltagere i en varslet auksjon i høst, delte Stortinget i sitt vedtak ut en rekke nye gulrøtter til interesserte utbyggere.

Den mest synlige gulroten er at en utbygger kan motta inntil 23 milliarder kroner i løpet av en 15 års støtteperiode.

Like etter i løypa kommer Utsira Nord. Der vil det i høst bli plukket ut tre foreløpige vinnere i en skjønnhetskonkurranse.

Disse tre skal så konkurrere, der to av dem til slutt kan få milliardstøtte av staten til sine prosjekter.

Flytende dyrere enn bunnfast

Mens Sørlige Nordsjø II vil ha bunnfaste vindmøller, blir det flytende vindmøller på Utsira Nord. Slike er en god del dyrere å bygge og drive enn de bunnfaste.

Mange frykter derfor at regningen for staten på Utsira Nord vil bli enda høyere enn de maksimalt 23 milliardene som er det statlige støttetaket for Sørlige Nordsjø II.

Men hvor stor statens regning for Utsira Nord kan bli, får vi ikke svaret på før om en god stund ennå.

For mens auksjonen om det som kalles differansekontrakter på Sørlige Nordsjø II skal skje alt i høst, er det ennå kanskje to-tre år frem til den tilsvarende konkurransen om Utsira Nord.

Stortinget vedtok onsdag milliardstøtte til Sørlige Nordsjø II. Statens regning for å realisere Utsira Nord vil trolig først bli lagt på bordet etter valget i 2025.

Regningen drøyer til høsten 2025?

Mye tyder derfor på at den kommende stortingsproposisjonen om statsstøtte for Utsira Nord vil vente til etter stortingsvalget i 2025.

For hvis proposisjonenskal komme før, må den legges frem alt tidlig på våren 2025. Det vil i så fall kreve en veldig rask saksgang. Etter konkurransen i høst venter både konskvensutredninger, detaljplaner og konsesjonsbehandling.

Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen vil likevel ikke bekrefte at proposisjonen tidligst vil komme senhøsten 2025.

Tross gjentatte spørsmål fra E24 om statens regning for Utsira Nord vil komme på bordet før eller etter valget i 2025, nøyer han seg med følgende svar:

– Vi må balansere to hensyn når vi bestemmer tidspunkt for å legge frem proposisjonen. Det ene er mest mulig klarhet tidlig for de som skal jobbe videre med disse prosjektene. Det andre at beslutningsgrunnlaget skal få med seg så mye av utviklingen innen næringen som mulig.

Kan håpe at vinden snur

Det er ikke gitt at de som frykter en mye høyere milliardregning for skattebetalerne på Utsira Nord enn hva det kan bli på vetatte Sørlige Nordsjø II, får rett.

Det er også flere faktorer som kan tale imot dette.

Auksjonen for Sørlige Nordsjø II skjer alt i høst. Før konkurransen om statsstøtte til Utsira Nord først kommer om to-tre år kan man både håpe på at kronen styrkes, rentenivået (kapitalkostnaden) går ned og at teknologiutviklingen innen da kan dempe eller snu kostnadutviklingen.

Utsira Nord blir mindre. Statsstøtten til Sørlige Nordsjø II er basert på en park med en kapasitet på opptil 1500 MW. Støtten til Utsira Nord skal, i utgangspunktet, kun gis til to prosjekter på hver 500 MW.

Kabelen til land blir mye billigere. Kabelen fra Sørlige Nordsjø II blir en veldig lang og dyr likestrømskabel med transformatorer i hver ende. Utsira Nord-kabelen (e) av typen vekselstrøm, uten behov for transformatorer, blir mye kortere og billigere.

Kostnaden pr. kilowattime produsert strøm (kalles LCOE på fagspråket) blir likevel nær garantert høyere på Utsira Nord enn på Sørlige Nordsjø II.

Én utbygger har trukket seg

Det er ennå så mye usikkerhet rundt rammebetingelsene for Utsira Nord ennå at den første av 14 interesserte utbyggere nå har trukket seg. Det gjelder aktøren Magnora Offshore Wind, ifølge bransjenettstedet Energiwatch.no.

Havvind-bransjen lobber derfor for at alle de tre som plukkes ut som vinnere i høstens skjønnhetskonkurranse, skal få statsstøtte når søknadene deres om konsesjon behandles i trolig 2025 eller 2026.

Faren for å bli tredjemann, og dermed nesten helt uten noen premie etter to års konkurranse, kan få flere interesserte utbyggere til å trekke seg, er ett av bransjens argumenter.

Holder fast på to vinnere

Regjeringen holder imidlertid ennå fast på at bare to av de tre som går videre i prosessen etter høstens skjønnhetskonkurranse, skal få statsstøtte.

– Det har vært viktig for oss å sikre at vi gikk for en modell som sørger for god konkurranse. Dette slik at behovet for statsstøtte ikke blir større enn det som er nødvendig, sier Bjelland Eriksen.

– Vi kan pr. i dag ikke se at det er andre modeller som ivaretar ønskene om konkurranse. Så vi er veldig tydelige på at det er planen om at det er to prosjekter som får tilbud om differansekontrakt som er vårt spor.

Men det er altså ennå langt frem til Stortinget skal behandle Utsira Nord og mye tid ennå for bransjen til å lobbe for bedre betingelser.

Svaret på om det blir to eller tre utbyggere på Utsira Nord som til slutt kan få statsstøtte vil derfor fort blåse i vinden i to år til.