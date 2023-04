Aker BP varsler nedskrivning på over fire milliarder i første kvartal

Kjell Inge Røkkes oljeselskap varsler stor nedskriving i forkant av fremleggelse av kvartalsrapport for 2023.

Aker BP kutter et av tre prosjekter på Utsirahøyden vest for Stavanger. Bilde fra plattform på Edvard Grieg-feltet på Utsirahøyden.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Aker BP varsler en nedskriving på 400 millioner dollar før skatt i første kvartal 2023. Det tilsvarer rundt 4,2 milliarder norske kroner. Nedskrivingen meldes sammen med produksjonstall i forkant av selskapets kvartalsrapportfremleggelse.

Ifølge selskaper er nedskrivingen i hovedsak knyttet til droppingen av Troldhaugen-prosjektet i Nordsjøen. De oppgir også lavere forventet oljepris fremover som delårsak.

Selskapet tar ikke tap på nedskrivingen, men nedjusterer verdien på eiendelen - en såkalt «non-cash»-nedskriving.

Økt oljeproduksjon

Aker BP produserte 452.700 fat oljeekvivalenter per dag i første kvartal 2023, mot 432.000 siste kvartal i 2022.

Av disse solgte selskapet netto volum 449.600 fat oljeekvivalenter per dag. 384.100 av solgte volum var olje, og 65.500 naturgass. Selskapet oppgir realisert pris på olje på 78,4 dollar per fat, og 98,7 dollar fatet for naturgass - en nedgang fra forrige kvartal, hvor de lå på henholdsvis 86,6 og 150,4 dollar per fat.

Droppet ett av ti

I slutten av fjerde kvartal 2022 melde Aker BP og partnere utbyggingsplaner for ti prosjekter på norsk sokkel, hvorav tre befant seg på Utsirahøyden og skulle utnytte kapasiteten på Edvard Grieg, Ivar Aasen: Symra (tidligere Lille Prinsen), Solveig fase 2 og Troldhaugen (tidligere Rolvsnes).

I mars meldte selskapet at de dropper Troldhaugen-prosjektet på Utsirahøyden. Det vil spare selskapet for fem milliarder kroner i investeringer. Samtidig går de glipp av det som var forventet å bli en økning i utvinnbare ressurser på 30 millioner fat oljeekvivalenter.

En utvidet brønntest (WTE) gjorde at oljeselskapet valgte å trekke prosjektet.

– Analysene de siste tre månedene viser stadig økende vannproduksjon. Det å produsere i grunnfjell er nybrottsarbeid. Når vi nå har fått mer vann enn olje, og er i det nederste spennet på skalaen på hva du håpte å produsere, så er dette verken bedriftsøkonomisk eller samfunnsøkonomisk lønnsomt, sa pressetalsmann Ole-Johan Faret til E24 i mars, da de varslet at de ikke ville gå videre med prosjektet.