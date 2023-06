Freyr: Trenger klarhet fra Vestre for å ta gigabeslutning

Freyr sier de håper raskt å få «klarhet» i hva næringsminister Jan Christian Vestres nye tiltak betyr i praksis. Satsingen på Giga Arctic-fabrikken i Mo i Rana vil avhenge av det.

Næringsminister Jan Christian Vestre (i midten) hadde få konkrete tall å by på da han fredag varslet nye tiltak for Freyr og andre norske batteriselskaper. Her fra da han lanserte regjeringens batteristrategi hos Freyr i fjor. Freyr-sjef Tom Einar Jensen nr. 2 f. venstre.

Da næringsminister Jan Christian Vestre fredag la frem nye tiltak for den norske batteribransjen, var det få konkrete summer statsråden kunne by på.

Vestre varsler riktig nok at regjeringen både kan gå inn med lån og egenkapital i norske batteriselskaper.

– Vi har låneordninger også i dag. Nå sier vi at vi også kan se på lån i tidlige faser, sier Vestre til E24.

Men bortsett fra 1 milliard kroner i innovasjonstilskudd til batteribransjen, fordelt over fem år, henviste Vestre til høstens statsbudsjett.

Først da vil det komme noen flere tallstørrelser på bordet.

Grønne tiltak ennå i det blå

Hvor mange milliarder kroner Vestre kan overtale Finansdepartementet og hans regjeringskollegaer til å satse på de grønne batteriselskaper, er derfor ennå i det blå.

Hos Freyr håper de «raskt å få klarhet».

– Etter regjeringens pressekonferanse tidligere i dag, ser Freyr frem til å raskt å få klarhet i hva tiltakene som er presentert betyr i praksis for konkurransekraften for ytterligere investeringer av Freyr i Norge.

Det skriver konsernsjef Tom Einar Jensen i en e-post.

Mo-fabrikk avhenger av klarhet

Jensen skriver videre at «basert på denne klarheten vil Freyr vurdere i hvilken grad ytterligere privat kapital kan reises til Giga Arctic-prosjektet i Mo i Rana».

I USA vil Freyr kunne få skattekreditter til en verdi av titalls milliarder kroner.

I Norge har Freyr hittil fått ca. 200 millioner kroner i direkte tilskudd. I tillegg har Freyr fått et tilsagn om lån eller lånegarantier fra statlige Eksfin på 400 millioner euro. Det tilsvarer med dagens eurokurs 4,7 milliarder kroner.

Men dette er neppe nok til at Jensen kan forsvare overfor sine amerikanske aksjonærer å fortsatt gi full gass i Norge.

– Det er disse investorene og eventuelt nye som nå må overtales til å investere ytterligere i Norge. Dette avhenger blant annet av klarheten i tiltakene som er presentert, skriver Jensen.

Ønskelisten til Freyr

E24 kunne tidligere i uke avsløre ønskelisten som Freyr har presentert for Vestre:

Siva , det statlige selskapet for industrivekst, kan eie og så leie tilbake til Freyr den planlagte gigafabrikken i Mo i Rana.

Statkraft, Nysnø eller andre statlige aktører kan investere direkte i selskapet som skal eie den planlagte fabrikken i Mo i Rana.

Eksfin kan gi Freyr et brolån istedenfor de indikerte 4 milliarder i lånegarantier. Et brolån vil finansiere byggingen inntil Freyr har betalende kunder og kan få prosjektfinansiering.

På fredag kunne det virke som om Vestre er i ferd med å komme Freyr i møte på det siste punktet. Dette ved at han åpner opp for å gi «lån i tidlige faser».

Overfor E24 avviser Vestre likevel at lån i tidlige faser i et prosjekt er det samme som et ja fra ham til risikable brolån.

Hva og hvem er norsk batteribransje?

Vestre viste fredag til at private investorer har satset 17 milliarder kroner på den norske batteribransjen. Og at staten hittil kun har satt av 5 milliarder kroner.

– Det er omtrent 20 aktører i verdikjeden for batterier. Det er mange flere enn dem vi hører mye om, sier Vestre.

Men over halvparten av de pengene er kommet fra et Luxembourg-registrert selskap med børsnotering i USA og i all hovedsak amerikanske investorer – Freyr.

– 10 av de 17 milliardene regjeringen pekte på at batteriindustrien har skaffet fra privat sektor, er hentet av Freyr fra internasjonale investorer, skriver Jensen.

«Det er disse investorene og eventuelt nye som nå må overtales til å investere ytterligere i Norge. Dette avhenger blant annet av klarheten i tiltakene.»

– Ikke pakker for enkeltselskaper

Det er et åpent spørsmål om Freyr kan håpe å få mer klarhet raskt.

Det blir først etter Vestre får vedtatt et statsbudsjett som bevilger en god del milliarder kroner til det statlige virkemiddelapparatet, at Freyr kommer i nærheten av milliardene i de ber om i brolån eller egenkapital.

– Batteriselskapene skal fatte sin investeringsbeslutninger nå? Freyr må avgjøre om de skal fortsette i Mo i Rana?

– Norsk næringsliv fatter investeringsbeslutninger hver eneste dag. Det har aldri vært investert mer enn nå. Men jeg lager ikke pakker for enkeltselskaper. Jeg legger rammebetingelser for hele næringslivet, svarer Vestre.

Batteriselskapet Corvus mener det er veldig aktuelt å flytte til USA etter Vestres fremleggelse fredag.