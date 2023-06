Frp vil at kjernekraftforskning skal få pengestøtte

Partiet ber nå regjeringen endre utlysningsteksten hos Forskningsrådet og sørge for at en del av milliardpotten disponeres til forskning på kjernekraft.

KJERNEKRAFT-HISTORIE: Haldenreaktoren var en av fire norske atomreaktorer for forskningsformål. Den stengte i 2018.

Etter at utlysningsteksten til en ny milliardpott hos Forskningsrådet i vinter ble endret, slik at forskning på kjernekraft ikke lenger er inkludert, har Frp forsøkt å få svar fra statsråd Terje Aasland om bakgrunnen for endringen.

På et skriftlig spørsmål fra Frp-representant Marius Arion Nilsen i mai, svarte Aasland at avgrensningen i utlysningen er en videreføring av lang praksis.

Frp mener Aaslands svar er uklart og fremmer nå et forslag for Stortinget om å be regjeringen fjerne avgrensningen i utlysningen, og sørge for at 120–200 millioner av midlene i potten disponeres til kjernekraftforskning.

«Le eller gråte»

I forslaget sitt, viser Frp til et annet svar fra Aasland i samme sakskompleks, hvor statsråden har opplyst at «spørsmålet om kjernekraft i den norske kraftforsyningen ble grundig behandlet på 1970-tallet».

Da var det stortingsrepresentant Hadle Rasmus Bjuland (Frp) som spurte Aasland hvorfor han kategorisk kan avvise kjernekraft som en mulig energikilde for Norge, på tross av at våre naboland øker sin kjernekraftproduksjon.

«Bygging av kjernekraft fikk ved behandlingen ikke støtte i Stortinget, og kjernekraft har siden ikke vært vurdert som noe reelt alternativ i den norske energiforsyningen», skriver Aasland i svaret til Bjuland, som ble avgitt i januar i år.

FÅR SPØRSMÅL OM KJERNEKRAFT: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Marius Arion Nilsen sier han ikke vet om an skal «le eller gråte» når forskningsstøtte til kjernekraft «blir hindret av et nesten 50 år gammelt vedtak».

– Nå er det på tide å leve i nåtiden, og innse at moderne kjernekraft ikke kan sammenlignes med kjernekraft på 70-tallet. Kjernekraft vil bli en av fremtidens viktigste energiløsninger, og da er vi avhengig av mer kunnskap og forskning. sier Nilsen i en kommentar til E24.

VIL HA ENDRING: Stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen (Frp) i energi- og miljøkomiteen, her på Frps landsmøte sammen med partifelle Himanshu Gulati.

– Det er på høy tid at regjeringen slutter å lukke øynene for kunnskap, fortsetter han.

– Jeg mener det er på grensen til arrogant at regjeringen ikke engang vil se på kjernekraft, når stadig flere i befolkningen stiller seg positive til energikilden.

Nilsen viser til at både Senterpartiet og Arbeiderpartiet har landsmøtevedtak som sier de ønsker mer kunnskap om kjernekraft.

Senterpartiets landsmøte gikk inn for å se på nye energikilder fremover – deriblant kjernekraft.

I resolusjonen fra Arbeiderpartiets landsmøte heter det at «vi er åpne for ny kunnskap om alternative energiformer, som for eksempel kjernekraft, bølgekraft, tidevannskraft og andre mulige fremtidige energikilder».

Nilsen sier at han samtidig registrerer at Ap-statsrådene Terje Aasland og Espen Barth Eide «begge har utelukket kjernekraft i Norge».

– Når dette forslaget behandles, så gir det regjeringspartiene mulighet til å vise at det faktisk er partidemokratiet som bestemmer, sier Nilsen.

Forskere søkte likevel

I 2016 ble det opprettet åtte forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Disse avsluttes i 2024. Forskningsrådet har derfor satt i gang en ny FME-utlysning, hvor det tas sikte på oppstart av mellom seks og ti sentre i 2025.

Det var utlysningsteksten til disse midlene som i vinter ble endret til å utelate forskning på kjernekraft.

Et partnerskap med NTNU i spissen har likevel søkt om midler til forskning på fremtidens kjernekraft, med håp om endringer inn mot den endelige søknadsfristen i november.

– Jeg synes det er veldig leit – når alle partier på Stortinget foruten SV er positive til mer utredning innen kjernekraft – og så skjer det ikke i praksis, sa NTNU-forsker Jonas Kristiansen Nøland til E24 i mai.