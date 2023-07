NVE om havvind med omstridte kabler: – Vil gi lavere strømpriser

NVE anslår at Norge ville fått lavere strømpriser ved en større utbygging av havvind sør i Nordsjøen, selv om strømmen også ble delt med utlandet.

Dette bildet viser turbiner fra danske Vestas i havvindanlegget Northwester i Belgia.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vurdert hva som vil skje med strømprisene i Norge hvis havvind-utbyggingen sør i Nordsjøen blir langt større, og strømmen også deles med andre europeiske land.

Svaret er at strømprisene i Norge vil bli lavere, ifølge NVEs regnestykker.

– Dette vil gi lavere strømpriser i Norge, selv om havvinden også koblet til utlandet. Grunnen er at vi har dimensjonert disse kablene slik vi har gjort, sier NVE-sjef Kjetil Lund til E24.

Tidligere har NVE regnet på hvordan norske strømpriser kan påvirkes av hvilken nettløsning som velges for utbyggingene i området Sørlige Nordsjø II.

Nå har NVE regnet på hva som skjer hvis det bygges ut mye mer havvind i dette området, og det i tillegg bygges ut hybridkabler hybridkablerstrømkabler som kan kobler et havvind-kraftverk i Nordsjøen både til Europa og til Norge som sender strømmen både til Norge og til utlandet.

– Vi har laget en forenklet analyse av en eventuell utbygging av 7 gigawatt havvind i Sørlige Nordsjø II, som kan gi en årlig produksjon på over 30 terawattimer (TWh). Dette kobles til Norge med tre kabler på 1,4 gigawatt hver, og én tilsvarende kabel til Tyskland og én til Storbritannia, sier Lund.

Slike kabler er omstridte. Noen frykter at flere koblinger til Europa kan gi økt prissmitte og høyere strømpriser i Norge. Den havvinden som nå planlegges i sørlige Nordsjøen skal bare kobles til Norge i første omgang.

Kan bli ti prosent billigere

– Hvor mye billigere kan strømmen bli med en slik løsning?

– Det er utrolig vanskelig å si hva strømprisen blir langt frem i tid. Men sånn vi har modellert dette, kan de gjennomsnittlige strømprisene i Norge falle med rundt ti prosent, sier Lund.

– Det er gitt syv gigawatt utbygging kombinert med to kabler til utlandet og tre til Norge, sier han.

Det betyr at strømprisene i Norge kan bli ti prosent lavere hvis det bygges ut syv gigawatt havvind i Sørlige Nordsjø II, enn hvis dette ikke skjer.

Men dette er den relative effekten på strømprisen, sammenlignet med hva prisen ville være hvis man ikke bygger ut så mye havvind. Selve nivået på fremtidens strømpriser, det er ifølge Lund vanskelig å forutse.

– Det avhenger av mange faktorer, som prisen på gass og kull og CO₂-kvoter. Fra år til år betyr også været mye for strømprisen, sier NVE-sjefen.

Kjetil Lund er direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

20 prosent av Norges strøm

Dette er det tenkte eksempelet NVE har regnet på:

det bygges ut syv gigawatt (GW) havvind i Sørlige Nordsjø II (i dag er det planlagt totalt tre GW samlet i første og andre fase)

en så stor utbygging kan gi kraftproduksjon på 33–34 terawattimer (TWh) årlig, eller om lag 20 prosent av Norges eksisterende kraftproduksjon

det bygges ut tre strømkabler til Norge på 1,4 gigawatt hver

det bygges ut én strømkabel på 1,4 GW til Storbritannia

det bygges ut én strømkabel på 1,4 GW til Tyskland

– Hvorfor regner dere på en løsning med to kabler til utlandet og tre til Norge?

– Fordi vi syns det er et interessant case. Syv gigawatt er ikke alt som kan tenkes i Sørlige Nordsjø II, men likevel betydelig mer enn det som er planlagt nå i første omgang, sier Lund.

– Vi ønsker å vise hva som skjer hvis man bygger ut langt mer havvind, og samtidig bygger ut mer kabelkapasitet inn til Norge enn til utlandet, sier han.

Strømprisene i Norge og Europa har steget til unormale nivåer de siste årene, etter at Russlands reduserte gasseksporten til Europa.

Frem til 2021 lå strømprisene i Norge normalt på rundt 20–40 øre kilowattimen som årssnitt. I Oslo-området var snittprisen på 76 øre kilowattimen i 2021 og hele 1,94 kroner kilowattimen i 2022.

– Hvorfor er det viktig å regne på dette?

– Regjeringen har store ambisjoner om å bygge ut mye havvind i Norge. Syv gigawatt kan kanskje virke urealistisk mye, men det er mindre enn en fjerdedel av regjeringens ambisjonsnivå for havvind, sier Lund.

– Da er det interessant å se hvordan virkningene av en slik utbygging kan bli, og hvilke konsekvenser det kan få for prisene, sier NVE-sjefen.

Slik har de regnet: NVE har regnet på hva som skjer med strømprisene i Norge hvis det bygges ut syv gigawatt havvind (om lag 33–34 terawattimer produksjon årlig) i området Sørlige Nordsjø II. I dag er planene om lag 1,5 gigawatt i første omgang, og ytterligere 1,5 gigawatt senere. NVE forutsetter at en større utbygging på syv gigawatt blir koblet til Norge med tre utvekslingskabler på 1,4 gigawatt hver, og at den i tillegg kobles med én kabel med tilsvarende kapasitet til Storbritannia og én til Tyskland. NVE har vurdert effekten av en slik utbygging på strømprisene i tre ulike scenarioer: et referansescenario

et scenario med lite kraftoverskudd i Norge

et scenario med ekstra høye CO₂- og brenselspriser i Europa Strømprisen i Norge vil naturlig nok falle mest hvis Norge velger å sende all denne kraften (33–34 TWh per år) utelukkende i kabel til Norge. Selv om havvindanleggene også kobles til Tyskland og Storbritannia, vil norske strømpriser falle i alle disse tre scenarioene, ifølge NVEs beregninger. Men prisene i Norge faller mindre hvis havvinden også kobles både til utlandet enn hvis den bare kobles til Norge, ifølge anslagene. Prisene faller minst i scenarioet med dyre CO₂-kvoter og brenselspriser, noe som kan gi høye strømpriser i Europa, og i scenarioet med lavt kraftoverskudd i Norge, ifølge NVEs regnestykker. Vis mer

Mener storstilt utbygging krever utveksling

NVE har ikke regnet på en løsning der all kraften fra en slik betydelig havvindutbygging utelukkende sendes til Norge.

Dette ville gi svært mye kraft inn i systemet, og kunne i teorien ha gitt svært lave norske strømpriser.

– Det har vi ikke analysert. Men det er vanskelig å se for seg at det norske kraftsystemet vil klare å håndtere mange titalls TWh variabel kraft på en god måte uten kraftutveksling med andre land. Dessuten må det da bygges enorme mengder nett på land, sier NVE-sjefen.

Denne figuren viser hvor mange prosent den årlige gjennomsnittsprisen på kraft ville kunne falle i de ulike prisområdene i Norge i de ulike scenarioer, og alt etter om det bare sendes strøm til Norge (Radial) eller om den også deles med Europa (Hybrid). Prisområde NO1 er Østlandet, NO2 er Sør- og Sørvestlandet, NO5 er deler av Vestlandet, NO3 er Trøndelag og Nordvestlandet og NO4 er Nord-Norge.

– Presse kraft til Norge

Ifølge Lund vil større kabelkapasitet til Norge enn til utlandet kunne føre til at kraften fra havvindanleggene ofte flyter til Norge, selv i perioder der prisene i utlandet er høyere enn her.

– Noen tenker kanskje at hybridkabler bare er en ny utenlandskabel, med et havvindanlegg i midten. Men slik vi legger dette opp, virker det på en annen måte enn en ren utenlandskabel, sier Lund.

– Siden det er mye produksjon i midten, vil det ofte oppstå flaskehalser, det vil si at kablene når maks kapasitet én av retningene. Med tre kabler til Norge og to til utlandet, vil det presse kraft til Norge også i mange timer hvor strømprisene er høyere i utlandet, sier NVE-sjefen.

NVE understreker at analysen er forenklet og må tolkes med forsiktighet. Blant annet forutsetter de at kraftforbruket ikke øker selv om det skulle komme en så stor havvindutbygging. De forutsetter også at det ikke bygges ut mer nett på land.

– Kan ikke utelukke

– Dere sier at kraftprisen kan gå ned ved en slik stor utbygging. Men kan dere utelukke at vi likevel ville få perioder med veldig høye priser også i fremtiden?

– Det kan vi ikke utelukke. Det viktigste med slike analyser er ikke det absolutte prisnivået, men hvordan det relative prisnivået mellom Norge og utlandet påvirkes, sier Lund.

– De faktorene som påvirker strømprisene i Europa, som gasspriser og CO₂-kvoter, vil fortsatt bety mye. Og hvis det bygges ut mye kraft i nabolandene, vil det presse prisene ned også i Norge i perioder, sier han.

– Noen frykter at hybridkabler kan gi enda mer eksport fra Norge, for eksempel når det er lite produksjon i Nordsjøen og høye priser i utlandet. Er det feil?

– Det vil være timer med null eller veldig lite produksjon av vindkraft til havs, der kraften vil flyte fra det norske fastlandet til utlandet, sier NVE-sjefen.

– Så vil det være andre timer der det motsatte skjer, at kraften flyter fra utlandet til Norge. Men i snitt så peker våre analyser mot at prisene i Norge vil presses ned med en slik utbygging som det vi beskriver her, sier Lund.

