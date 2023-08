Tror på økt kraftproduksjon etter «Hans»

BRASKEREIDFOSS (E24) Så godt som alle Hafslund Ecos magasiner på Østlandet er fulle. Det gjør at selskapet må produsere mer kraft, og kan føre til billigere strøm i tiden som kommer.

I et rom med furupanel henger det flere hvite ark, det ene med en liste over ressursbehov, som vitner om den dramatiske situasjonen på Braskereidfoss kraftverk onsdag denne uken.

Her har beredskapsansvarlig i Hafslund Eco, Stig Morten Løken akkurat hatt et beredskapsmøte med politiet og ulike aktører om situasjonen på kraftverket.

Hele nasjonens øyne rettet seg mot kraftverket da flomlukene ikke åpnet seg, og store mengder vann rant over og inn i kraftverket. Deler av dammen ved kraftverket brøt sammen.

Ferien tok brått slutt da varslene om ekstremværet tikket inn. Etter det har det vært en svært hektisk uke på jobb for Løken, som både er viseadministrerende direktør for Hafslund Eco med ansvar for drift og vedlikehold og er beredskapsleder i selskapet.

TØFF UKE: Første uke etter ferie har vært hektisk for Stig Morten Løken som er beredskapsleder i Hafslund Eco.

Ekstremværet «Hans» brakte med seg store nedbørsmengder og førte til flom flere steder på Østlandet.

For Hafslund Eco har det ført til historiske vannivåer ved noen kraftverk. Selskapet drifter og eier helt eller delvis 81 kraftverk over hele Sør-Norge.

– Noen steder har vi hatt historiske nivåer som vi aldri har sett før. Blant annet i Dokka-området. I Valdres-området er det så vidt jeg vet registrert det høyeste nivået siden målingen startet – en eller annen gang på tidlig 40-tallet.

– Nedbørsmengdene har vært ekstreme.

I Glomma antar Løken at det vil gå en til to uker før vannføringen er tilbake på normale nivåer.

STORE VANNMENGDER: Ved Hunderfossen kraftverk i Lillehammer kommune var flomtoppen torsdag omtrent som en 200-års flom.

Økt produksjon de neste ukene

De siste årene har vært preget av høye strømpriser og tomme vannmagasiner, men etter regnet i sommer og ekstremværet denne uken er situasjonen i magasinene en ganske annen. I alle fall i østlandsområdet.

Løken forteller at Haslund Eco nå har en situasjon der omtrent alle magasinene på Østlandet er helt fulle, som gjør at de er sårbare for ny nedbør og flom.

Det virker inn på kraftproduksjonen.

STORE KREFTER: Bildet viser vannføringen ved Solbergfoss kraftverk fredag ettermiddag.

– Vi kommer til å få en måned eller kanskje to, august og september, med høy kraftproduksjon. Kanskje unormalt høy produksjon. Vi trenger å få ned nivåene i magasinene våre, slik at vi har en buffer inn mot den normale høstnedbøren, sier han.

Løken sier han skal være forsiktig med å si noe om hva det vil ha å si for strømprisene, men sier han tror det på kort sikt kan føre til lavere strømpriser enn vi ellers ville hatt.

FULLE VANNMAGASIN: Hafslund Eco har en situasjon der omtrent alle magasinene på Østlandet er helt fulle, som gjør at de vil ha høy kraftproduksjon fremover.

– Påvirker lommeboken positivt

Kraftanalytiker Marius Holm Rennesund i Thema Consulting sier at enkelte kraftverk nå kan være i en situasjon der de blir tvunget til å produsere kraft selv om de må akseptere en dårligere pris for kraften.

– For å være sikker på at det ikke renner over og det blir flom om det kommer med nedbør kan enkelte kraftverk bli tvunget til å produsere mer kraft, sier han.

Kraftanalytiker Marius Holm Rennesund i Thema Consulting

Det betyr at man får mer produksjon enn det er etterspørsel, som da vil presse prisene ned.

– Det påvirker lommeboken positivt. Så lenge de må produsere mer enn de ønsker så vil det sånn sett være positivt for forbrukerne med lavere kostnader enn de ellers ville vært, sier Holm Rennesund.

Hvor lenge man kan risikere lavere strømpriser som følge av ekstremværet, kan han ikke si noe om, og understreker at det er en rekke ting som påvirker strømprisen – deriblant hva som skjer utenfor Norge.

– Bidrar til lavere priser

Sjefanalytiker Sigbjørn Seland i Storm Geo Nena sier at uværet har hatt stor påvirkning på spotprisene denne uken og at vannkraftproduksjonen var veldig høy.

– Effekten av dette har gitt seg gradvis gjennom uken, så man skal ikke overdrive virkningen av «Hans» på spotprisene.

– Men det er klart, det blir høyt tilsig til magasinene denne uken. Det betyr at man har mer vann å produsere utover høsten og vinteren. Så det bidrar generelt til lavere priser. Men ekstremeffekten varer bare noen dager, sier han.

Kraftanalytiker Sigbjørn Seland i Storm Geo.

Seland sier vannkraftproduksjonen på Østlandet må være veldig høy fremover for å få plass i tilfelle det kommer mye regn i september og oktober.

Han sier at prisene på Østlandet vil stige fra dagens nivåer, men tror at de i en tid fremover vil ligge på rundt halvparten av prisene på Sørvestlandet. Lørdag koster strømmen 14 øre kilowattimen i Oslo og Bergen, mens prisen på Sørvestlandet er 69 øre kilowattimen. I Midt- og Nord-Norge koster strømmen 13 øre.

Fremover vil prisene i Osloområdet trolig ligge et sted mellom Nord-Norge hvor strømmen er billigst og på Sørvestlandet der strømmen er dyrest, tror Seland.

Ikke i samme situasjon

For Lyse, som har kraftverk og magasiner på Sørvestlandet, er situasjonen ganske annerledes.

Administrerende direktør Sindre Ims i Lyse Produksjon sier at de også har fått inn mye vann, men at det er vanlig at de får runder med så mye vann i løpet av året.

– Her er det spredt ut på hundrevis av elveløp, så det får ikke den samme effekten som vi ser på Østlandet. Magasinene våre er også veldig mye større, så det er for det meste god plass til å ta mot vannet her på Vestlandet.

Administrerende direktør i Lyse Produksjon Sindre Ims.

Han sier at uværet får størst effekt for kraftsituasjonen i Osloområdet og på Østlandet.

– Mange av magasinene her er under press, og hvis de ikke får produsert kraften så risikerer de å miste den. Da byr de ned mot null for å bli kvitt den. Nå er det en konkurranse mellom Nord-Norge, Nordvestlandet, Østlandet og Sverige om hvem som priser seg billigst for å kunne kjøre det vannet de ellers risikerer å miste, sier Ims.

Han sier at Sør-Norge nok til vinteren igjen kommer til å få samme pris som på Sørvestlandet.