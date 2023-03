Brasil og Norge bekrefter regnskogssamarbeidet: – Et land Norge bryr seg veldig mye om

BRASÍLIA (E24): 6,8 milliarder kroner i Amazonasfondet står nå klare til å brukes på tiltak.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide møter Brasils klimaminister Marina Silva onsdag.

– Vi er glade for å kunne fortsette å styrke samarbeidet med Norge og Amazonasfondet, sier klimaminister Marina Silva under pressekonferansen.

Med Brasils klimaminister i spissen ble Amazonasfondet gjenåpnet i januar i år etter fire år med stopp i pengeoverføringen. Gjennom det har Norge siden oppstarten i 2008 gitt over 8 milliarder kroner. 1,2 milliarder minus renter har blitt overført totalt til Amazonsfondet.

5,2 milliarder norske kroner har stått frosset i Amazonasfondet siden 2019. Med renter har dette nå vokst til 6,8 milliarder kroner, ifølge oppdaterte tall fra Klima- og miljødepartementet.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide er i Brasil for å møte den nye regjeringen, og for å diskutere hva som skal til for å hindre avskoging av Amazonasregnskogen.

Inne på det brasilianske Klima- og miljødepartementet er det god stemning når Eide møter sin motpart Silva. De har kjent hverandre i 15 år, helt siden Norge og Brasil startet regnskogssamarbeidet for første gang. Da var Eide utenriksminister og Silva klimaminister for første gang.

– Vi er veldig glade for å være her minister Marina Silva, som er en god venn. Brasil er et land Norge bryr seg veldig mye om, sier Eide.

Frosset siden 2019

Regnskogssatsingen har stått på vent under tidligere president Jair Bolsonaro, som avskaffet fondets styre og gikk bort fra Brasils handlingsplan for å redusere avskoging. Dette var i strid med avtalen mellom Brasil og Norge.

– I 2019 gjorde den daværende regjeringen det umulig å fortsette samarbeidet. Men nå er institusjonene på plass, sier Eide.

Norges Regnskogsatsing *Norge gir inntil 3 milliarder kroner årlig til tiltak for å bevare regnskog. Målet er å redusere klimautslipp fra avskoging og bevare artsmangfoldet i regnskogene. * Satsingen ble lansert på FNs klimatoppmøte på Bali i 2007. * Utslipp fra ødeleggelse av skog i utviklingsland utgjør om lag 11 prosent av de globale klimagassutslippene, ifølge FNs klimapanel. Amazonasregnskogen lagrer for eksempel rundt ni ganger så mye CO₂ som det verden slipper ut per år. * Norge har inngått avtaler med land som Brasil og Indonesia. Disse går ut på at Norge skal betale land som kan bevise at avskoging er redusert. Nedgangen måles i forhold til anslag om hva avskogingen ville ha vært uten nye tiltak. * Samarbeidet er kommet lengst i Brasil, som har fått utbetalt mest penger. Satellitter brukes til å overvåke utviklingen i den brasilianske delen av Amazonas. Kilder: Klima og miljødepartementet, IPCC, NTB Vis mer

Den nye brasilianske regjeringen har lovet null avskoging innen 2030 – noe Norge mer enn gjerne støtter med milliardbeløp.

Under Bolsonaro økte avskogingen med 73 prosent, og rekordmange urfolk ble drept i arealkonflikter.

Den gjenvalgte presidenten Lula da Silva har lovet å slå hardt ned på den ulovlige avskogingen. Ifølge en analyse fra klimanettstedet Carbon Brief kan avskogingen kuttes med rundt 90 prosent under Silva, dersom han holder valgløftene.

– Vi prøver å få med andre donerer nå, fordi denne satsingen har vært veldig vellykket, sier Eide.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og Brasils klimaminister Marina Silva gjenopptar samarbeidet om Amazonasfondet.

Partene bekrefter samarbeidet også i en felles pressemelding.

– Ministrene ble enige om betydningen av en rask iverksetting av midlene som er tilgjengelige i Amazonasfondet for å støtte kritiske behov identifisert av Brasil for å redusere avskoging og fremme bærekraftig og inkluderende utvikling i Amazonas-regionen, heter det i pressemeldingen.

– Tilliten er gjenopprettet

Allerede i oktober i fjor sa Eide til E24 at det kunne bli aktuelt å gjenoppta regnskogsatsingen i Brasil.

– Vi har gode erfaringer med Lula fra sist, sa Eide den gang.

Generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur, mener det er svært positivt at samarbeidet gjenopptas.

– Det er et viktig steg i riktig retning og et tydelig signal om at tilliten mellom Norge og Brasil er gjenopprettet. Amazonasfondet vil være avgjørende for å styrke Brasils innsats for å stoppe avskoging, sier hun til E24.

Nå mener Andaur at Norge må bruke sin rolle i Brasil til å få flere til å engasjere seg.

Har kostet 32 milliarder kroner

Regjeringen omtaler regnskogsatsingen som «Norges største internasjonale klimatiltak».

Til sammen har Norge betalt land og organisasjoner 32 milliarder kroner over 12 år for å bevare regnskog.

Rundt en tredjedel av disse pengene har gått direkte til land som Brasil, Peru, Myanmar og Vietnam. Resten har blant annet gått til diverse skogfond og underorganisasjoner innen FN-systemet.

Under FNs klimatoppmøte i 2021, ba E24 klimaministeren om tall på hvor mye klimagassutslipp regnskogsatsingen har forhindret. Det er usikkerhet rundt tallene, men Norges penger kan ha reddet regnskog tilsvarende 50 prosent av norske utslipp hvert år. Det vil si 25 millioner tonn CO₂ årlig.