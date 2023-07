Rapport: Markedet for viktige mineraler har vokst til 3.220 milliarder kroner

Det internasjonale energibyrået (IEA) la onsdag frem sin første rapport om markedet for kritiske mineraler. Byrået ser stor vekst og store muligheter, men har også store bekymringer.

Behandlingsområde for litium i Atacama, Chile. Litium har sett en trippel økning i etterspørsel mellom 2017 og 2022.

Økt etterspørsel og høye priser har gjort at markedet for mineraler, som spiller en viktig rolle i energiomstillingen, har doblet seg de siste fem årene, opplyser IEA i en fersk rapport.

Rapporten kommer i forkant av energibyråets første konferanse om kritiske mineraler som finner sted i september i år.

Ifølge IEA var markedet for kritiske mineraler på 320 milliarder dollar i 2022, det tilsvarer omtrent 3.220 milliarder norske kroner med dagens valutakurs.

Det er nå helt klart at mineralene som brukes i energiomstilling er det nye store markedet innenfor gruvedrift og metaller, slår IEA fast.

Byrået kaller veksten i markedet for «enestående».

IEA opplyser at det fra 2017 til 2022 var en trippel økning i etterspørselen etter litium, og en økt etterspørsel på 70 prosent for kobolt og 40 prosent for nikkel.

Dette er tre av de viktigste mineralene i energiomstillingen.

IEA tror etterspørselen kan tredoble seg innen 2030.

Hva er IEA? Det internasjonale energibyrået (IEA) overser alle energiområder

IEA har 31 medlemmer, blant disse Norge

De har også 11 land som er assosierte, slik som Kina

Tyrkiske Faith Birol er administrerende direktør Vis mer

Faith Birol, administrerende direktør i det internasjonale energibyrået

Tilgang er ekstra viktig

I 2022 økte salget av elbiler med 60 prosent, til over 10 millioner biler.

Energilagringssystemer så en enda større vekst, med en dobling av kapasitetsøkninger i fjor.

Videre fortsetter solceller å «knuse tidligere rekorder», og IEA ser også en ny giv i vindkraften etter to svakere år.

Kostnadene og hastigheten til energiomstillingen vil drives i stor grad av tilgangen til kritiske mineraler, sier IEA.

De peker blant annet på at mineraler, som litium og nikkel, opplevde store prisøkninger i 2021 og 2022, samt sterk volatilitet volatilitetStatistisk mål innen finans som beskriver risikoen på en investering..

Selv om prisene modererte seg i slutten av 2022 og inn i 2023, ligger de fortsatt høyt over det historiske gjennomsnittet.

Solcellesektoren «knuser tidligere rekorder», ifølge IEA. Her fra solcelleparken i Quy Non, Vietnam.

Økning i både initiativer og restriksjoner

Etter en nedgang på 20 prosent i 2021, så IEA en økning i investeringer i kritiske mineraler på 30 prosent i fjor.

Penger brukt på leting etter mineralene skal ha økt med 20 prosent i 2022. Og byrået trekker særlig frem Canada, Australia, Brasil og Afrika som områder hvor det er økt letevirksomhet.

Det har også vært en bølge av ny politikk knyttet til mineraler. De viktigste initiativene IEA trekker frem er EUs nye lovgivning for kritiske råmaterialer (CRM), USAs Inflation Reduction Act (IRA), og strategier for kritiske mineraler fra Australia og Canada.

IEA sin egen Critical Minerals Policy Tracker fant nesten 200 politiske initiativer, med over 100 satt i gang de siste årene.

Likevel er mye også restriksjoner.

Nøkkelland, som Namibia, Zimbabwe og Indonesia, har forbudt eksporten av ubehandlet mineralmalm, og IEA har sett en femdoblet økning i restriksjoner på eksport knyttet til kritiske råmaterialer siden 2009.

Bilmerker går aktivt inn i forsyningskjeden

IEA bemerker seg også store endringer, knyttet til nye teknologiske muligheter i batterisektoren.

De forteller at den globale etterspørselen etter batterier økte med rundt 66 prosent i 2022, og energilagring var en økende del av den totale etterspørselen.

Behovet for batterier i kjøretøy var faktisk større enn salget av elbiler, da størrelsen på batterier har økt «i nesten alle markeder».

Trenden med å foretrekke store biler vises nå i elbilmarkedet, noe som putter et ekstra press på forsyningskjeden, sier IEA.

Som et resultat har de sett en økning i at bilfabrikantene selv blir direkte involvert i verdikjeden, med store investeringer fra flere selskaper, slik som General Motors.

General Motors er et av bilmerkene som investerer i verdikjeden.

Bekymret for det geopolitiske

IEA har sett en blandet fremgang i utviklingen av mer bærekraftige og ansvarlige praksiser knyttet til arbeidet med mineralene. De finner at de største selskapene har forbedret seg hva gjelder situasjonen på arbeidsplassen, men ikke på miljøindikatorene.

Utslippet av drivhusgasser er fortsatt høyt og IEA viser til at det ikke er noen stor nedgang i utslippene.

De er også bekymret for de geopolitiske tendensene, og for markedsandelene, med for eksempel Kina som en spesielt viktig aktør som sitter på store deler av ressursene. Likevel påpeker de at også Kina er avhengig av andre land for import av råmaterialer.

Markedet for mindre kjente mineraler blir også viktigere. Her trekker IEA særlig frem eksportstoppen fra Kina på gallium og germanium.