Ut mot industritopper: – Kan ikke ha statlig diktatur

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) mener ikke en statlig plan for vind på land er riktig vei å gå, men at kommunene må få tryggere rammevilkår hvis de åpner for vindparker.

Olje- og energiminister Terje Aasland har tro på at kommunene vil bli mer positivt innstilt til vindkraft med nye grep.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Mandag gikk konsernsjefene i Hydro, Yara og Aker hardt ut mot norsk politikk på vindkraft på land: De mener saksbehandlingen er for treg, planleggingen for dårlig og satsingen på fornybar for puslete.

– Hvis vi fortsetter å forsøke å løse oppgaven kommune for kommune, prosjekt for prosjekt, vil vi aldri komme i mål, sa Aker-sjef Øyvind Eriksen.

Les på E24+ Stor oversikt over havvind-konkurrentene: – Kan gje oss arbeidsplasser

Industritoppene ønsker seg blant annet en helhetlig plan for utbygging av vindmøller, samt mer penger til vertskommuner.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) er enig med industritoppene i mye – men mener også at de fraskriver seg ansvar. Og i enkelte ting er han helt uenig.

– Industrien har et ansvar de også. De må vise at de vil investere og sikre trygge arbeidsplasser når de får tilgang på kraft, sier Aasland.

– Kan ikke ha statlig diktatur

En helhetlig, statlig plan for utbygging tror Aasland blir feil vei å gå.

– Det tror vi vil skape sterk motstand mot kraftutvikling. Vi kan ikke ha statlig diktatur. Vi må ha forpliktende samarbeid med kommunene og industrien, sier Aasland.

Energikommisjonen har varslet at det vil trengs 40 terawattimer mer energi i Norge frem mot 2030. Vindkraft på land er den realistiske kraftkilden for å nå dette. Så langt er det ikke planlagt hvor denne strømmen skal komme fra.

– Men vi har smertelig erfart hva som skjer hvis man får kommunene mot seg, sier Aasland og sikter til at forrige regjering stengte for nye konsesjoner for vindkraft på land i 2019, etter et svært høyt konfliktnivå og i påvente av nye regler for konsesjoner.

Les også NHO frykter høyt konfliktnivå rundt vindkraft

Energiministeren mener regjeringens nye planer vil gjøre det mer attraktivt for kommuner å si ja til vindkraft. Det innebærer blant annet garanti for at kommunene som stiller med areal, skal være helt trygge på at det er eksakt det arealet kommunen har oppgitt som legges til grunn for konsesjonen. Regjeringen vil også foreslå å doble summen kommunen blir sittende igjen med ved drift av vindkraft i kommunen.

– Kommer det til å gå raskt nok å få på plass nok vindkraft på så kort tid, hvis alt er opp til hver enkelt kommune?

– Samarbeid er nøkkelen. Jeg tror vi kommer til å se en god økning fremover i planer for utbygging av mer fornybar energi. Når vi viser tydelig at vi vil gjøre dette sammen med kommunene, vil de være mer villig til å stille med areal. Vi ser en økt interesse for vind på land nå, og jeg vil oppfordre alle kommuner til å gå gjennom areal og muligheter for å legge til rette for skånsom utbygging av både vind- og solkraft, sier Aasland.

165 millioner til energimyndighetene

Én ting kan Aasland være skjønt enig med industritoppene om: saksbehandlingstiden for å komme i gang med vindkraftprosjekter på i snitt 6–7 år er for lang.

Energiministeren påpeker at energimyndighetene er bevilget 165 millioner kroner ekstra i statsbudsjettet for 2023.

– Hvor mye vil 100 millioner kroner øke farten?

– Den blir betydelig kortere. Flere hender og hoder vil jobbe med å behandle konsesjoner, og det er også satt i gang digitaliseringsprosesser. Men vi er ikke i mål, vi kommer fortsatt til å styrke energimyndighetene fremover, det må til for at vi skal lykkes.

– Hvor mye kortere tid vil det ta å bygge ut vindkraft med disse tiltakene?

– Det er umulig å si, men det kommer til å gå fortere. Samtidig er det viktig at prosjektene er godt planlagt. Dårlige prosjekter tar lang tid.

– EU har foreslått en maks behandlingstid på 18 måneder, er det aktuelt å sette slike mål i Norge?

– Vi kommer til å fortsette å forsterke energimyndighetene og saksbehandling skal bli enklere – men jeg er ikke villig til å kortslutte retten til innsigelser. Gode prosesser som er godt planlagt skal gjøre at man kan konkludere raskt.

Ikke konkludert på grunnrenteskatten

Regjeringens forslag til grunnrenteskatt på vindkraft på land var ferdig på høring 15. mars. Før forslaget er behandlet ferdig, ønsker ikke Aasland å ta stilling til industritoppenes påstand om at skatten ikke vil være investeringsnøytral.

– Hvordan den kommer til å se ut når vi legger den frem, må vi komme tilbake til. Men det skal være lønnsomt å bygge ut vindkraft, og eksisterende vindparker skal fortsatt være lønnsomme, sier Aasland.

Les også Statkraft-sjef om Fosen-vindkraft: Tror riving kan unngås

– Så mener jeg at de som får anledning til eksklusivt å sitte på et areal til bruk til vindkraftproduksjon, de skal betale grunnrenteskatt. Og kommunene skal sitte igjen med større andel av verdiskapningen.