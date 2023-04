NVE-ansatt til Motvind Norge: – Dere har fått det som dere vil

Det vil bli bygget lite vindkraft de neste årene, ifølge NVE. Under landsmøtet til Motvind Norge forrige helg, ga NVE vindkraftmotstanderne delvis skylden for det.

STATUS: NVEs Svein Grotli Skogen holdt et innlegg om Norges kraftsituasjon under Motvinds landsmøtet 22. april.

– Når vi kommer til 2040–2050, så går det i prinsippet an å bygge mye vindkraft på land. Men sånn det ser ut nå, har dere fått det som dere vil.

Det sa NVEs seksjonssjef for energikonsesjoner Svein Grotli Skogen til Motvind Norges medlemmer under landsmøtet i helgen.

Til E24 utdyper Skogen uttalelsen:

– Det vil bli bygget veldig lite vindkraft de neste syv til åtte årene. Og det skyldes delvis Motvinds mobilisering. De har på mange måter klart det som har vært målet deres, å stanse vindkraftutbygging.

Vindkraft på land har blitt svært betent, noe som førte til at nasjonal ramme for vindkraft på land ble skrotet av den forrige regjeringen. Saksbehandlingen av nye vindkraftprosjektet ble stoppet i tre år.

Ikke alltid like konstruktivt

Skogen ble invitert av Motvind for å holde et innlegg om status på vindkraft i Norge. Han er sjef for NVE-seksjonen som gir tillatelser for all ny energiproduksjon med unntatt vannkraft.

– Hva var responsen?

– Det var en positiv respons, men det er jo en mangfoldig forsamling, der ikke alle oppfatter NVE likedan, sier Skogen til E24.

Han opplever likevel dialogen med organisasjonen som bra.

– De har noen konstruktive innspill, og så er det noen som drar veldig hardt til. Det er greit, men ikke alltid like konstruktivt, sier han.

NVEs seksjonssjef for energikonsesjoner Svein Grotli Skogen.

Skogen opplyser om at NVE og Motvind har hatt jevn kontakt gjennom årene, og at de har deltatt på hverandres arenaer.

– Har fått til svært mye

Styreleder John Fiskvik i Motvind Norge sier at organisasjonen er en faktabasert organisasjon som ønsker å høre ulike synspunkter.

– Skogen var invitert for å legge frem NVEs syn på videre vindkraftutbygging samt gjennomgå status for energi- og vindkraftkonsesjoner. Vi er takknemlige for at Skogen var så sporty at han stilte opp «i løvens hule», sier Fiskvik til E24.

– Har dere fått det som dere vil?

– Motvind Norge har fått til svært mye i de drøyt tre årene vi har eksistert. Men presset fra vindkraftbransjen for å skaffe seg nye vindkraftkonsesjoner er knallhardt rundt om i hele landet, sier Fiskvik.

Styreleder John Fiskvik i Motvind Norge.

– Det gjenstår veldig mye arbeid og mye «voksenopplæring» før alle våre politikere forstår at vindkraft i Norge både er et klimapolitisk og samfunnsøkonomisk blindspor, drevet frem av aktører som ønsker å tjene seg rike på å ta fra oss vår umistelige natur, sier han videre.

Få prosjekter i lupen

NVE ser et tydelig behov for kraftutbygging fremover, og mener vindkraft på land er relevant som en av flere energiformer.

Mange rapporter om økt kraftbehov: Norge produserte i fjor 146 TWh strøm, mens forbruket var på 133,5 TWh, ifølge Statnett. Den siste tiden har flere aktører pekt på at Norge har behov for mer kraft: Energikommisjonen: Anslår forbruksvekst på 21–35 TWh innen 2030, og sier at det er utsikter til inntil 9 TWh ny kraftproduksjon i samme periode. Anslår forbruksvekst på 21–35 TWh innen 2030, og sier at det er utsikter til inntil 9 TWh ny kraftproduksjon i samme periode. Foreslår et mål om å øke norsk kraftproduksjon med 40 terawattimer (TWh) innen 2030, i tillegg til å spare 20 TWh gjennom energieffektivisering

NHO og Thema Consulting: at kraftforbruket øker med 57 TWh til 196 TWh innen 2030, og anslår at 10 TWh av dette kan tas med energieffektivisering venter at kraftforbruket øker med 57 TWh til 196 TWh innen 2030, og anslår at 10 TWh av dette kan tas med energieffektivisering

Miljødirektoratet: og transportsektoren trenger til sammen olje- og industrisektoren og transportsektoren trenger til sammen 39 TWh mer strøm innen 2030, og transportsektoren alene vil trenge hele 60 TWh frem til 2050, ifølge to ulike rapporter

PwC: at Norges kraftforbruk øker med 70 TWh til over 200 TWh i 2030 venter at Norges kraftforbruk øker med 70 TWh til over 200 TWh i 2030

Statnett: at Norges kraftforbruk øker mye mer enn produksjonen, og at det blir kraftunderskudd fra 2027. Har også venter at Norges kraftforbruk øker mye mer enn produksjonen, og at det blir kraftunderskudd fra 2027. Har også anslått at Norges samlede kraftforbruk vil øke fra om lag 140 TWh årlig nå til 178 TWh i 2030 og 220 TWh i 2050

DNV: at norsk kraftetterspørsel om lag dobles fra dagens nivå til om lag 310 TWh i 2050 venter at norsk kraftetterspørsel om lag dobles fra dagens nivå til om lag 310 TWh i 2050 Vis mer

Samtidig er det få som har søkt tillatelse til å bygge de siste årene. Og mens det er staten som stiller areal til disposisjon på havvind, er utbyggingen av vindkraft på land avhengig av at utbyggere søker om areal.

– Vil det ta 7–8 år før nye vindkraftprosjekter kommer gjennom?

– Ja, det må vi regne med, siden det bare er meldt inn noen få nye prosjekter. Det kan bli noen prosjekter, men ikke så stort volum at det spiller noen rolle for kraftsituasjonen, sier Skogen.

Vindmølledebatten tok fyr i 2019 og har siden stanset opp flere prosjekter.

Kan bli vanskelig å nå klimamål

– Men ettersom det ikke kommer noe særlig mer kraft før 2030, hvordan vil det da bli mulig å nå klimamålene?

– Hvis de store klimakuttene krever vesentlig tilgang på ny elektrisitet, er det veldig vanskelig å se hvordan det skal skje uten at vi blir en nettoimportør av strøm, sier Skogen.

Det kan også få betydning for norske strømpriser, siden disse normalt har vært høyere i Europa enn i Norge.

Samtidig påpeker Skogen at energieffektivisering vil kunne hjelpe, og at solkraft kan komme raskere enn vindkraft.

Vil markere seg ved hver anledning

Fiskvik i Motvind Norge sier at organisasjonen kommer til å fortsette og forsterke arbeidet med å «opplyse befolkningen om de mange skadelige virkningene fra vindkraften».

– Vi vil fortsette å fremheve det store paradokset som ligger i at Norge nylig har signert FNs naturavtale og samtidig fortsetter det voldsomme arealforbruket vindkraften medfører, sier han.

Styrelederen opplyser om at Motvind Norge har nær 20.000 registrerte medlemmer, og at de kommer til å markere seg offentlig ved alle mulige anledninger frem mot valget.