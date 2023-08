Illustrasjonsfoto.

Kraftbehovet er alvor

Vi kan ikke snakke oss bort fra det: Industrien trenger mer kraft.

Ola Sæter Leder for Hydros aluminiumsverk

Stortingsrepresentant for Rødt, Sofie Marhaug, kritiserer Hydro i et innlegg i E24. Bakgrunnen er at vi tar til orde for å bygge ut mer kraft til norsk industri. Marhaug ønsker ikke utbygging av vindkraft til industri, og hevder at Hydros formål med å bygge ut fornybar kraft er å tjene penger på høye kraftpriser.

Marhaug fremmer en rekke påstander som ikke er riktige, og hun tillegger Hydro motiver vi ikke har. Hydro har ett formål når vi utvikler vann- og vindkraft: Å sikre våre aluminiumsverk og annen industri nok kraft til konkurransedyktige priser.

Vi kan ikke snakke oss rundt det: Dersom Hydro og andre norske kraftforedlende industribedrifter skal kunne fortsette å investere for framtida, må det skje et taktskifte i utviklingen av fornybar energi i Norge de neste årene. Allerede i 2030 går en rekke av Hydros langsiktige kraftkontrakter ut. Hydro må sikre oss opp mot 5,5 TWh de neste årene bare for å opprettholde produksjonen i verkene vi har.

I tillegg trenger Hydro og andre industriaktører mer kraft for å gjennomføre helt nødvendige klimatiltak for å få bort karbon fra våre prosesser. Selv om Hydro er ledende i verden på produksjon av lavkarbon-aluminium, må også vi redusere utslippene ytterligere. Både fordi vi har et samfunnsansvar, og fordi kundene våre krever at vi i nær framtid kan levere metall med nær null og null karboninnhold. Som industribedrift kan vi ikke se bort fra klimamålene. Kutter vi ikke utslippene, kan vi ikke produsere aluminium i framtidens marked.



Derfor er vi så urolige for kraftsituasjonen i Norge de neste årene. I over 100 år har framsynte politikere og industribyggere sørget for at Norge har utviklet nok kraft til å holde kraftprisene konkurransedyktige for industri, og akseptable for husholdningene.

Nå viser Hydros analyser, samt data fra NVE, Statnett og en rekke uavhengige fag- og forskningsmiljøer, at Norge styrer mot et mye strammere kraftmarked. Mot slutten av 2020-tallet kan vi nærme oss et kraftunderskudd og høyere kraftpriser. Forsvinner de konkurransedyktige kraftprisene, forsvinner investeringene – og etter hvert industrien.

Årsaken til utviklingen er hverken Tik-Tok eller mangelen på politisk styring. Kraftmarkedet blir strammere fordi forbruket av kraft øker vesentlig mer enn produksjonen. Hele samfunnet elektrifiseres. Også industrien. Når forbruket øker, mens produksjonen står stille, blir konsekvensen høyere kraftpriser enn de vi har hatt de siste tiårene. Det er ingen måte å komme seg forbi den utfordringen. Vil vi opprettholde og utvikle industrien, må vi også bygge ut kraftproduksjonen.

Hydro jobber aktivt med energieffektivisering, både ved å oppgradere våre vannkraftverk og redusere energibruken i aluminiumsverkene våre. Våre smelteverk er verdensledende på energieffektiv produksjon. Fram mot 2030 ser vi et potensiale for å energieffektivisere 0,7 TWh i våre aluminiumsverk – og da gjennomfører vi tiltak som i dag ikke er lønnsomme, og som betinges av stabile politiske rammevilkår. Men selv med fullt trykk på energieffektivisering trenger vi mer kraft de neste årene – og kraften må ha en pris som er konkurransedyktig.

Marhaug antyder at vindkraft ikke er en løsning for industrien. Det stemmer ikke. Hydro og andre industribedrifter bruker vindkraft i dag – i stor skala. For 2023 utgjør langsiktige kontrakter med vindkraftverk en fjerdedel av kraften Hydro bruker i Norge! Vindkraft er industrikraft fordi det er den kraftformen det er klart rimeligst å utvikle. Ved å balansere vindkraft med egen og innkjøpt vannkraft, kan vi sørge for stabil kraftforsyning og konkurransedyktige priser til våre aluminiumsverk.

For Hydro er dette alvor. Vi har et ansvar for flere tusen ansatte som jobber i vår industri, for lokalsamfunnene verkene våre er en del av, og for kunder i Europa som trenger aluminium til sine produkter. Derfor sier vi ifra om at kraftsituasjonen bekymrer, og derfor tar vi ansvar og vil bidra til å bygge ut mer kraft selv. Kraften vi bygger ut skal vi knytte til vår og annen industri gjennom avtaler om langsiktig kraftpris, og dermed trygge framtida til industrien.

Marhaug påstår at Hydro «misliker» at kommunene har fått anledning til å si nei til vindkraftprosjekter. Det er påviselig feil. Vi støtter økt kommunal innflytelse, og vår posisjon ble uttalt helt klart i høringssvaret vårt til de foreslåtte endringene i Energiloven og Plan- og bygningsloven som Stortinget, der Marhaug sitter, behandlet i 2022.

Avslutningsvis, Marhaug reagerer på at Hydro har «skrudd opp volumet» og mener at det er «freidig» av oss å advare mot konsekvensene av at Norge ikke bygger ut nok fornybar kraft. Vi ønsker ikke en debatt preget av høyt volum, men vi ønsker en ærlig debatt. Et minstekrav bør være at vi ikke spekulerer i hverandres motiver eller snakker vekk problemene.