Dragkamp i olje- og regnskogslandet Brasil

BRASÍLIA (E24): Da klima- og miljøminister Espen Barth Eide besøkte Brasil for å snakke om regnskog, ble oljepolitikken til både Brasil og Norge tema. – Som et oljerikt land har vi et enda større ansvar for kloden, sier Eide.

Klima- og miljøminister Marina Silva i Brasil møter Norges motpart Espen Barth Eide (Ap). Her under pressekonferansen i Brasília.

På en pressekonferanse om regnskogssamarbeid i den brasilianske hovedstaden Brasília tidligere i vår, ble Eide og Brasils klima- og miljøminister Marina Silva konfrontert med oljepolitikken til de to landene.

Silva ble spurt om det er viktigere å verne skog enn å slutte med olje.

Hun svarte at Brasil beveger seg i den retningen og at hun vil endre statlige Petrobras fra å være et oljeselskap til å bli et energiselskap.

– Vi tar lærdom av krisen i Europa. Behovet for grønn energi er viktig for Brasil, og etter hvert kan vi produsere hydrogen. Vi har de beste forutsetningene for å gjøre det skiftet. Men i fire år har vi hatt en regjering som ikke har hatt samme syn, og det har forsinket oss, utdypet Silva til E24.

Brasils klima- og miljøminister Marina Silva.

Norge og Brasil har omtrent like stor oljeproduksjon, og statseide Equinor har operert i Brasil siden 2001. Ifølge EIA produserte Brasil 3,7 millioner fat oljeekvivalenter i 2019. Det er omtrent det samme som Norge.

Uenighet om oljeekspansjon

Men skal vi tro Petrobras’ egen ledelse, er ikke det noe alternativ. Ifølge Bloomberg vil administrerende direktør Jean Paul Prates at selskapet skal bli den siste oljeprodusenten i verden:

– Vi skal ta markedsandeler. Vi blir kanskje de siste til å produsere olje i verden, sa Prates nylig til den amerikanske avisen.

Petrobras-sjefen ønsker at selskapet skal øke oljeproduksjonen i flere tiår fremover, og at investeringene i fornybar energi skal være «relativt beskjedne».

Silva fikk også spørsmål om hun ønsker at Brasil skal ekspandere olje- og gassektoren. Da svarte klima- og miljøministeren at hun heller vil satse på fornybar energi.

Et pressekorps av brasilianske medier møtte klima- og miljøminister Marina Silva og Espen Barth Eide (Ap) på Klima- og miljødepartementet i hovedstaden Brasília.

– Vi vil ta Petrobras, vårt statlige oljeselskap, og endre det til et energiselskap, har Silva tidligere uttalt til E24.

Regnskogen større enn klimamål

Norges klima- og miljøminister var på besøk i Brasil for å gjenoppta satsingen på Amazonasfondet, hvor Norge har bidratt med totalt 8,3 milliarder kroner. Pengene til fondet omtales gjerne som «Norges viktigste klimatiltak».

– Som et oljerikt land så har vi et enda større ansvar for kloden, sier Eide til E24.

– Jeg er utrolig opptatt av at vi lykkes med egne klimamål, men det som skjer i regnskogen er mye større enn det. Vi må kutte det vi kan. Men går regnskogen til grunne, så går ingen av ligningene opp, sier han.

Samtidig understreker Eide at han aldri har ment at regnskogsatsingen er en unnskyldning for å kutte egne klimagassutslipp.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) var på besøk i Brasil for å gjenoppta satsingen på Amazonasfondet.

Norges klimagassutslipp ligger i dag på rundt 49 millioner tonn CO₂, mens statseide Equinors totale utslipp ligger på over fem ganger så mye, ifølge selskapets årsrapport.

– Ser du argumentet om at Norge spiller en dobbeltrolle ved at vi slipper ut enorme klimagassutslipp utenfor våre grenser samtidig som vi skal redde regnskogen i et annet land?

– Vi bør faktisk gå i front i å avvikle det markedet vi har levd godt på sammen med andre oljeland. Men det er en omstilling som krever at vi både er ambisiøse og realistiske, sier Eide.

På spørsmål om hva Norge får igjen for å sende så mye penger til Brasil, svarte Eide at det kommer i form av bistand for å hjelpe folk i Brasil og som et globalt fellesgode.

– Norges oljeproduksjon har økt veldig under årene med regnskogssatsingen. Det henger ikke sammen?

– I perioden med Lula-regjeringen var det generelt en stor vekst i forholdet mellom Norge og Brasil. Jeg tror ikke det var en tenkt strategi at vi skulle redde skogen for å få lov til å slippe til med olje, sier Eide.