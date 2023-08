Statkrafts beste andre kvartal noensinne

Statkraft leverer sterke tall for andre kvartal og første halvår. Selskapets markedsaktiviteter bidro mye til resultatet.

Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen, her fra et pressemøte i forbindelse med forrige kvartal.

Statkraft melder om sine sterkeste resultater for et andre kvartal og for første halvår noensinne.

Andre kvartal ble det sterkeste noensinne, tross lavere produksjon og kraftpriser, opplyser selskapet. Årsaken var blant annet solid inntjening i selskapets energihandel.

Dette er noen av Statkrafts nøkkeltall for andre kvartal:

netto driftsinntekter ble på 13,1 milliarder kroner, sammenlignet med 8,4 milliarder kroner i andre kvartal 2022

Underliggende driftsresultat (ebit) steg til 7,6 milliarder kroner, fra 3,8 milliarder kroner i samme periode i fjor

Resultatet etter skatt ble på 5,6 milliarder kroner, opp fra minus 1,2 milliarder kroner på samme tid i fjor

Selskapet produserte 13 terawattimer (TWh) kraft i andre kvartal. Det er 1,2 TWh mindre enn i samme kvartal i fjor, særlig knyttet til at selskapet produserte mindre norsk vannkraft enn i fjor

Kraftselskapenes resultater kan variere mye, ikke bare fordi kraftprisene varierer mye. Verdien av selskapets kraftkontrakter og sikringskontrakter svinger også mye i takt med prisene og utsiktene i markedet.

PS! Noen ganger blir Statkraft og Statnett forvekslet, men driver med helt ulike ting. Statkraft driver med produksjon og salg av kraft over hele verden, mens Statnett driver de store kraftlinjene i det norske kraftnettet samt utenlandskablene. Begge er, som navnene tilsier, eid av den norske staten.

Tjener godt på krafthandel

De sterke tallene er knyttet til selskapets norske vannkraftvirksomhet og til «svært lønnsomme» markedsaktiviteter, opplyser selskapet.

– Solid drift, effektiv energidisponering og høy verdiskaping i markedsaktivitetene bidro til det beste resultatet i et andre kvartal i Statkrafts historie, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft i en melding.

Statkraft driver med omfattende handel av ulike typer kontrakter for leveranser av blant annet strøm, gass og CO₂, og leverer ulike typer tjenester til industrien.

Når selskapet driver med energihandel tar det spekulative posisjoner basert på forventningene om fremtidige markedspriser. Selskapet tar både kortsiktige og langsiktige posisjoner i markedet, og tidshorisonten kan variere fra timesbasis til flere år frem i tid, har Statkraft selv opplyst tidligere.

Blant produktene Statkraft handler med er derivater, en type finansielle instrumenter, knyttet til strøm og andre råvarer. Slike instrumenter kan for eksempel være opsjoner (en rettighet til å kjøpe eller selge noe i fremtiden til en avtalt pris) eller futures (kontrakter om fremtidige leveranser av en vare, for eksempel strøm eller gass).

Kjøper vindkraftverk for 4,7 milliarder

Statkraft kjøper en rekke vindkraftverk i Frankrike og Tyskland fra Breeze Two Energy for 4,7 milliarder kroner, ifølge en separat melding torsdag.

Til sammen kjøper Statkraft 39 vindparker med samlet kapasitet på 337 megawatt. Disse skal oppgraderes og få forlenget levetid.

«Siden de ble bygget for 15 til 21 år siden har turbinteknologien blitt betydelig bedre, og de fleste anleggene har derfor et stort potensial for oppgradering til moderne vindturbiner når tiden er inne for det», skriver Statkraft.

– Utskifting av gamle turbiner med nye, mer effektive turbiner kan doble energiproduksjonen fra anleggene og bidra med mer fornybar energi til det grønne skiftet, sier Barbara Flesche, konserndirektør for Europa i Statkraft.

Inkludert i kjøpet er 35 mindre tyske vindparker med til sammen 165 turbiner over hele Tyskland, totalt 310 megawatt. Med kjøpet blir Statkraft en av de ti største vindkraftoperatørene i Tyskland. Inkludert i kjøpet er også fire franske vindparker på totalt 20 turbiner og med installert effekt på 27 megawatt.

Mye penger i kassen

Statkraft påpeker at de sterke resultatene de siste årene har økt selskapets kapasitet til å investere i nye prosjekter.

Men høyere grunnrenteskatt og innføringen av en ekstraavgift kalt høyprisbidraget på priser over 70 øre kilowattimen i Norge har hatt negativ effekt på lønnsomheten i prosjektene og investeringskapasiteten, sier Statkraft.

Selskapet har store ambisjoner om å bygge ut mer fornybar energi fremover.

Planen er å bygge ut 2,5–3 gigawatt ny fornybar kapasitet hvert år fra 2025, økende til fire gigawatt årlig fra 2030. I år venter selskapet å bygge ut rundt én gigawatt.

Selskapet opplyser i sin kvartalsrapport at det nå har meldt inn planene om et vindkraftverk på Moifjellet i Rogaland til NVE.