Oljeprisen faller etter Opec-rykter

De forente arabiske emirater diskuterer å forlate oljekartellet Opec, skriver Wall Street Journal fredag ettermiddag.

Midtøsten-ledere på et regionalt arrangement i januar.

Det var Wall Street Journal som først meldte om diskusjonene, og refererer til anonyme kilder. Nyheten er ikke bekreftet av åpne kilder.

Klokken 15.16 koster et fat nordsjøolje 83,3 dollar, og er ned 1,2 prosent for dagen. Prisen på amerikansk lettolje er 76,7 dollar, og er ned 1,5 prosent.

Oslo Børs falt samtidig som oljeprisen, og hovedindeksen er ned 0,3 prosent.

Opec står for Organization of The Petroleum Exporting Countries og ble opprettet i 1960. Organisasjonen er ledet av Saudi-Arabia, og består av Iran, Irak, Kuwait, Saudi-Arabia, Venezuela, Libya, De forente arabiske emirater, Algerie, Nigeria, Ecuador, Gabon, Angola, Ekvatorial-Guinea og Kongo.

Ved å være medlem av Opec, er FAE forpliktet til å pumpe mye mindre enn den er i stand til, noe som skader oljeinntektene. Landet har lenge presset på for å pumpe mer olje, men saudierne har sagt nei, skriver Wall Street Journal.

Ifølge anonyme kilder, har FAE en intern debatt om å forlate Ope – en beslutning som vil ryste kartellet og undergrave dets makt i globale oljemarkeder.

Hvorfor er Opec viktig?

Opec har de seneste årene blitt utvidet til Opec+, som består av medlemslandene over og ti andre samarbeidsland.

Opecs mål er å påvirke oljeprisen på en måte som tjener medlemslandenes interesser. Dette handler i praksis om å unngå at prisen faller for lavt, men også å etterstrebe at den, og dermed også medlemslandenes inntekter, svinger minst mulig.

Organisasjonen er viktig fordi den har innflytelse på oljemarkedet.