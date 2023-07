Analytiker om Equinor: – Ikke noen grunn til å være spesielt overrasket

Equinor har ambisjoner om å øke fornybarinvesteringene, men å finne lønnsomme prosjekter er utfordrende. – Avkastningen på kapitalen de neste ti årene blir nok lavere, sier analytiker.

LA FREM TALL: Equinor-toppsjef Anders Opedal la onsdag frem resultater for andre kvartal.

– Det var en svak rapport i forhold til hva man så i 2022, men lite overraskende da olje- og gassprisene har vært mye lavere, sier Carnegie-analytiker Oddvar Bjørgan om Equinors resultater for andre kvartal.

Oljegiganten fikk et justert driftsresultat før skatt på 7,54 milliarder dollar, ned fra 17,57 milliarder i samme periode i fjor.

Analytikerne ventet på forhånd at oljeselskapet ville levere et justert driftsresultat før skatt justert driftsresultat før skattEquinor og analytikerne fokuserer særlig mest på selskapets justerte resultat før skatt. I dette tallet er engangseffekter og støy luket ut, for å gi et bedre bilde av den egentlige utviklingen i selskapets finanser enn det bunnlinjen gjør. på 7,6 milliarder dollar i andre kvartal, ifølge konsensustall hentet av selskapet.

– Sannsynligvis vil få analytikere gjøre store endringer i estimatene og anbefalingene sine etter dette, sier Bjørgan.

For mye kontanter

Etter et ekstraordinært 2022 som var preget av historisk høye olje- og gasspriser, har oljegigantens kontantbeholdning nådd et beløp som tilsvarer 14 prosent av selskapets markedsverdi.

Det mener analytikere er for høyt.

– Balansen er fortsatt litt «out of sync». Selskapet bør ha nettogjeld, så jeg forventer at det blir annonsert mer tilbakekjøp fremover, sier Teodor Sveen Nilsen, analytiker i Sparebank 1 Markets.

For å redusere kontantbeholdningen betaler oljeselskapet ut utbytte til aksjonærer, og er i gang med tilbakekjøp av aksjer.

I andre kvartal opprettholder Equinor utbyttetnivået på 0,9 dollar per aksje, fordelt på 0,3 dollar i ordinært utbytte og 0,6 dollar i ekstraordinært utbytte.

DEKKER OLJESEKTOREN: Teodor Sveen-Nilsen, analytiker i Sparebank 1 Markets.

– Bør Equinor prioritere utbytte og tilbakekjøp over investeringer?

– De kan gjøre begge. Tilbakekjøp signaliserer at de har tro på fremtidig inntjening og aksjekurs, men også litt at det er mangel på lønnsomme prosjekter. Det er alltid en utfordrende balansegang. Jeg har ikke fasiten, men det er ingen tvil om at Equinor bør ha nettogjeld, sier Sveen-Nilsen.

– Synes du progresjonen mot optimal kapitalstruktur kapitalstrukturKombinasjonen av egenkapital og gjeld. går raskt nok?

– Det kunne sikkert gått litt raskere.

Vanskelig å få til lønnsomhet

Equinor har de siste årene økt fokuset på fornybar energi, og har et overordnet mål om å bli klimanøytral innen 2050.

Innen 2030 er planen å halvere klimagassutslipp ved egne felt, og å investere mer enn 50 prosent i fornybar næring. Blant annet annonserte nylig Equinor oppkjøp av brasilianske Rio Energy som del av fornybarsatsingen.

– Foreløpig er det snakk om små beløp. Det siste oppkjøpet har de gitt lite informasjon om, så jeg har ikke lagt noe særlig vekt på det, sier Bjørgan.

DEKKER OLJESEKTOREN: Oddvar Bjørgan, analytiker i Carnegie.

Bjørgan forteller at kostnadene til de fleste fornybarprosjekter har «økt betydelig» i det siste, noe som gjør det vanskelig å få til lønnsomhet i prosjektene som blir tildelt.

– Det er fornuftig at Equinor gjør nøye vurderinger og setter krav til lønnsomhet. Vi kan ikke forlange at Equinor tar på seg ulønnsomme prosjekter, selv om noen politikere kanskje kunne ønske det, sier Carnegie-analytikeren.

Sveen-Nilsen estimerer at kun fire prosent av driftsresultatet til Equinor vil komme fra fornybarvirksomheten i 2030. I 2033 tror han tallet er syv prosent. Det vil med andre ord ta mange år før fornybarvirksomheten utgjør en stor del av selskapets inntjening.

– For aksjonærene tror jeg man hadde fått mer verdi av å ha et rent oljeselskap, og heller ha en fornybarsatsing på siden. Det skjer nok ikke, trenden er at de store oljeselskapene blir energiselskaper, sier han, og legger til:

– Avkastningen på kapitalen de neste ti årene blir nok lavere enn de foregående ti årene, fordi avkastningen på fornybarprosjekter er lavere enn oljeprosjekter.

Anbefaler kjøp

Aksjemarkedet var ikke spesielt imponert over onsdagens kvartalsrapport. Equinor-aksjen falt fra starten av handelsdagen, og endte onsdag ned 2,65 prosent.

– Det er mulig at noen analytikere og investorer ble skuffet over at kontantstrømmen var litt svak. Men det er ikke noen grunn til å være spesielt overrasket. Jeg ser på dette som en kjøpsmulighet, sier Bjørgan.

Sveen-Nilsen anbefaler også kjøp av Equinor-aksjen. Sparebank 1-analytikeren har et kursmål på 370 kroner, sammenlignet med onsdagens kurs på rundt 308 kroner.

Siden nyttår er aksjen ned 12 prosent.