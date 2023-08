Krever grep mot prisforskjeller: – En uholdbar situasjon

Frp krever tiltak mot prisforskjeller med desidert dyr strøm lengst sør i landet, og mener Statnett ikke utnytter mulighetene sine godt nok. – En uholdbar situasjon, sier Terje Halleland (Frp).

Illustrasjonsbilde av kraftlinje.

I sommer har strømprisen ligget skyhøyt over resten av landet i NO2, prisområdet som omfatter Agder, Rogaland, deler av Vestland (gamle Hordaland) og deler av Vestfold og Telemark.

Stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp) krever at regjeringen tar grep for å motvirke prisforskjellene.

Stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp).

– Dette er en uholdbar situasjon, sier Halleland til E24.

Han legger frem flere forslag som han mener kan bidra til å dempe prisforskjellene, inkludert at kravene til sikkerhetsmarginer i nettet bør reduseres.

Dette kan øke risikoen i driften av nettet, og krever at det inngås avtaler med bedrifter som kan kobles ut hvis det oppstår feil. Men samtidig mener Halleland at kapasiteten i nettet kan økes med inntil 40 prosent med dette grepet, som er tidligere omtalt av NRK.

– Hvor mye kan dette få ned prisene?

– Jeg har ikke noe tallgrunnlag på hva det vil føre til, men er overbevist om at 40 prosent økt kapasitet mellom vår prisregion og andre, ville fått store utslag, sier Halleland.

Slik det er i dag blir Statnetts inntekter høyere jo større prisforskjeller det er mellom ulike prisområder i Norge, og mellom Norge og utlandet. Halleland vil utrede å heller pålegge Statnett kostnader når forskjellene er store, for å øke presset mot selskapet på å bygge ut nettet.

– Da måtte de tenke nytt og kreativt for å finne ut hvordan prisforskjellene kan utjevnes. I dag utnytter ikke Statnett mulighetene sine godt nok, sier Halleland.

Frps krav til regjeringen: Dette er noen av tiltakene Terje Halleland (Frp) foreslår: Statnetts dispensasjon til å bruke flaskehalsinntekter flaskehalsinntekter Statnett driver de store kraftlinjene som frakter strøm mellom ulike prisområder og mellom Norge og utlandet, og får større inntekter jo større prisforskjellene er til å redusere nettleien må forlenges

Når Statnett får store flaskehalsinntekter på prisforskjeller mellom det sørlige prisområdet NO2 og andre områder, må disse inntektene brukes på å styrke nettet inn til NO2-området

Kraftnettet bør drives hardere, ved at kravet til reservesikkerhet i kraftnettet reduseres fra 100 prosent til 90 prosent (på fagspråket: fra N-1 til N-0,9)

Frp vil utrede å pålegge Statnett kostnader når det er store prisforskjeller mellom prisområdene. I dag får selskapet større flaskehalsinntekter jo større prisforskjellene er Vis mer

Åpner for redusert sikkerhet

Konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett utelukker ikke at det kan gjøres tiltak som utnytter nettet bedre.

– Reduserte sikkerhetsmarginer er blant slike aktuelle tiltak. Men det er viktig for oss å understreke at å redusere sikkerhetsmarginene i drift av nettet ikke må gå på bekostning av forsyningssikkerheten, sier Løvås.

Han har imidlertid ikke tro på å pålegge Statnett «gebyrer» for å få større utveksling av kraft og utjevne prisforskjellene, slik Frp foreslår.

– Vårt samfunnsoppdrag er samfunnsmessig rasjonell utvikling av nettet – det er våre incentiver. Vi har ingen økonomiske incentiver for å beholde flaskehalser i nettet, sier Løvås.

Statnett tjente i fjor nesten 23 milliarder kroner på flaskehalser i nettet. Selskapet påpeker at disse ekstrainntektene blant annet brukes til å senke nettleien.

Konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett (i midten).

– En uting

Bransjeorganisasjonen Distriktsenergi har lenge vært bekymret for at prisforskjellene skal skape mistillit til kraftsystemet.

– De store prisforskjellene mellom områdene i Norge er en uting, sa daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi til E24 tidligere denne uken.

– Jeg begynner å lure på om Statnett kanskje i større grad enn i dag burde hatt som oppdrag å redusere prisforskjellene i Norge. Statnett får store inntekter fordi overføringen mellom landsdelene er for dårlig, og da bør disse pengene brukes på å redusere forskjellene ved å gjøre noe med overføringsforbindelsene, sa Lockert.

Ifølge analytiker Olav Johan Botnen er det å styrke kraftnettet og øke kraftproduksjonen sentrale tiltak for å få ned prisforskjellene. Men det vil ta mange år, påpeker han.

Blant mulige kortsiktige tiltak er å ta noe mer risiko i nettet for å kunne utveksle mer strøm mellom landsdelene, ifølge analytikeren.

Mener det bygges nett

Regjeringen varslet nylig at nettutbygging i Finnmark skal prioriteres av sikkerhetspolitiske grunner. Men statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Olje- og energidepartementet understreker at regjeringen «forventer høy utbyggingsaktivitet» på nettet også i andre landsdeler.

Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Olje- og energidepartementet.

Hun peker på at Statnett er i ferd med å utrede og planlegge tiltak som vil gi bedre kraftflyt til og fra det sørligste prisområdet i Norge.

– Jeg viser blant annet til Statnetts konseptvalgutredning for nettforsterkning mellom Sørlandet og Østlandet, som Olje- og energidepartementet har sendt på høring, sier hun.

Når det gjelder å drive nettet tøffere for å få mer kraftutveksling påpeker hun at det ikke er et lovfestet krav med 100 prosent reservekapasitet i nettet, men at det er opp til nettselskapene hva som er forsvarlig.

– Nettselskapene må sørge for at de alltid har kontroll i driften av nettet, sier hun.

Frp vil gjerne bruke mer av Statnetts flaskehalsinntekter flaskehalsinntekterStatnett driver de store kraftlinjene som frakter strøm mellom ulike prisområder og mellom Norge og utlandet, og får større inntekter jo større prisforskjellene er på å styrke nettet inn mot det sørligste prisområdet. Men Statnett har ikke noen grunn til å ønske høye flaskehalsinntekter, mener regjeringen.

– Flaskehalsinntektene går til å redusere Statnetts nettleie. Statnett har dermed ikke bedriftsøkonomisk incentiv til å nedprioritere nedbygging av flaskehalsinntekter. Foretaket skal uansett utvikle transmisjonsnettet på en samfunnsøkonomisk rasjonell måte, sier Sæther.